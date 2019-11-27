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Lex
Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в Костанае
Замену "Костанай Су" бы ещё сделать.
27.11.19 17:58
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
У каждого свой стиль и методы работы. У меня вот такие - официальная переписка. Это, пожалуйста, без проблем, хоть с кем - электронная почта, портал. В своём праве, выбрать без навязывания форму...
27.11.19 17:37
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980: Выходит у вас просто личная неприязнь. С чего такой вывод про "личную неприязнь"? Я с ним вообще лично не знаком. И знакомиться вот не хочу, если у меня нет такого желания -...
27.11.19 17:05
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980: kbkz1980 А вообще, что понимаете то под "из-за кустов"? Действия в информационном пространстве, публичные действия - это "из-за кустов" что ли?!))) Ну если так, то у...
27.11.19 16:59
kbkz1980
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: кстати, уже писал - у меня нет вопросов, ни одного, какие можно было бы решать на приёме Сталкер: не о чем мне там с ними беседы беседовать, не о чем Выходит у вас просто личная...
27.11.19 16:54
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Осадки маловероятны - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

27 ноября 2019, 16:08 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в течение трех дней - с 28-го по 30 ноября - осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха, предположительно, будет меняться всего на несколько градусов: в четверг ночью -12...-17, днём -3...-8; в пятницу ночью -5...-10, днём -2...-7; в субботу ночью -8...-13, днём -2...-7 градусов.

- В Костанае в ближайшие дни осадки тоже не ожидаются, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха в Костанае будет в пределах средней областных показателей.

Такой стабильной и относительно тёплой погоде мы обязаны западному антициклону. Он продержится на территории Костанайской области до конца недели.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
11 % 11.6%
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
10 % 10.5%
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
15 % 15.8%
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
62 % 62.1%
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