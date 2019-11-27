Осадки маловероятны - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
По прогнозам синоптиков, в течение трех дней - с 28-го по 30 ноября - осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха, предположительно, будет меняться всего на несколько градусов: в четверг ночью -12...-17, днём -3...-8; в пятницу ночью -5...-10, днём -2...-7; в субботу ночью -8...-13, днём -2...-7 градусов.
- В Костанае в ближайшие дни осадки тоже не ожидаются, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха в Костанае будет в пределах средней областных показателей.
Такой стабильной и относительно тёплой погоде мы обязаны западному антициклону. Он продержится на территории Костанайской области до конца недели.
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