Осадки маловероятны - прогноз погоды в Костанае и области

По прогнозам синоптиков, в течение трех дней - с 28-го по 30 ноября - осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха, предположительно, будет меняться всего на несколько градусов: в четверг ночью -12...-17, днём -3...-8; в пятницу ночью -5...-10, днём -2...-7; в субботу ночью -8...-13, днём -2...-7 градусов.

- В Костанае в ближайшие дни осадки тоже не ожидаются, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха в Костанае будет в пределах средней областных показателей.

Такой стабильной и относительно тёплой погоде мы обязаны западному антициклону. Он продержится на территории Костанайской области до конца недели.