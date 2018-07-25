«Мы привыкли зарабатывать, а не воровать!» - подсудимый по делу о драке возле ночного клуба West сказал последнее слово

Очередное заседание по делу о драке возле ночного клуба West прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 25 июля. Продлилось оно не более 15 минут - ровно столько потребовалось подсудимому Дамиру ЕСЫМГАЛИЕВУ, чтобы сказать последнее слово. Его слова растрогали не только родственников, но и адвокатов.

- Уважаемый суд! Преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал, - сказал Есымгалиев. - Я никогда не думал, что это произойдет со мной. Хочу сказать спасибо суду за то, что удовлетворил все мои ходатайства, моей защите и отдельное спасибо - адвокату Анне Какировой, которая приехала ко мне в больницу, когда полицейские не хотели брать у меня заявление о нанесение мне тяжких телесных повреждений. У меня замечательная семья. Мы привыкли зарабатывать деньги сами, а не воровать, на ворованных деньгах счастье не построишь. Я продолжаю верить в закон и в то, что меня признают невиновным. Лучше я отсижу за то, что не совершал, чем признаю вину в том, чего не делал. У меня все!

Слова подсудимого вызвали слезы на глазах родственников и адвокатов.

Дамир Есымгалиев стал обвиняемым после драки возле ночного клуба West, которая произошла в феврале этого года. В ней также участвовали двое бывших полицейских - Серик Кенебаев и Роман Ротов - с одной стороны и Жаслан Рамазанов - с другой. Последний обвинил Есымгалиев в том, что во время потасовки он вытащил у него из кармана $5 500. Из-за этого он вызвал по телефону своего брата - зятя экс-заместителя прокурора области Ерекешева, действующего сотрудника УБОП Руслана Рамазанова, который, по словам подсудимого, избил его битой.

Роман Ротов проходил по делу в качестве свидетеля, Серик Кенебаев признал вину в воровстве денег и заключил процессуальное соглашение. Ему назначили условный срок.

Приговор в отношении Дамира Есымгалиева огласят в следующий понедельник, 30 июля.

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