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Автор я так понимаю зануда и нытик ещё тот,вместо того что бы как то улучшить своё материальное положение,он пишет кляузы в газету,типа если плохо ему пусть плохо и всем.
28.05.18 14:41
Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я: У меня там програмист знакомый, ( ну недавно познакомился) наш костанаец. Уехал 8 лет назад. Типа нашего бывалого астанинского. 200 000 руб. Зарплата. Купил хату уже. В москве. Где бы...
28.05.18 14:23
Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я: Серега да и проезд относительно дорогой, если пользоватся одноразово. Серого волка нету, он бы сказал. Пока нету я скажу, там куча огромная всяких скидок существует. Я пользуюсь...
28.05.18 14:08
112
Гонки автобусов по встречке в Костанае
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28.05.18 14:05
Rexyn
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112: Не, не совсем понятно. Там под двумя разными как будто то два разных человека. Есть очевидное нарушение. Тут два ника один человек и человек очень известный. Двойная регистрация (и более) -...
28.05.18 14:04
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"Зёма, у него есть деньги, бей его!" - на процессе по делу о драке возле клуба West допросили подсудимого

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 мая 2018, 12:34 |  Криминал

Слушание по громкому делу о драке возле ночного клуба West продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 28 мая.

В драке, которая произошла в феврале 2018 года, участвовали подсудимые Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ и сержант специализированной службы МВД РК Серик КЕНЕБАЕВ с одной стороны и Жаслан РАМАЗАНОВ - с другой. Последний, согласно показаниям Есымгалиева, вызвал на помощь своего брата Руслана РАМАЗАНОВА, действующего сотрудника УБОП и зятя бывшего заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева.

Сегодня в суде дал показания Серик Кенебаев. Он сообщил, что в ночной клуб его пригласили Дамир Есымгалиев и Роман Ротов (теперь уже бывший сотрудник полиции, который проходит по делу свидетелем - "НГ").

- Мы сняли кабинку, заказали две бутылки водки, холодные закуски. Мы сидели, несколько раз выходили на танцпол и на улицу курить, - рассказал Кенебаев. - Когда открыли вторую бутылку водки, Ротов и Есымгалиев вышли, их не было минут 25-30. Я пошел за ними и увидел, что на улице идет потасовка.

По словам подсудимого, в драке участвовали Ротов, Есымгалиев и Жаслан Рамазанов. Пару раз Кенебаев их разнял.

- В какой-то момент Дамир сказал мне: "Я видел у него деньги". И сказал: "Зёма, давай сделаем его, давай ударь его", - продолжил рассказ Кенебаев. - Я ударил Рамазанова по ногам, он упал, но тут же вскочил и начал предъявлять нам за деньги.

По словам Кенебаева, после этого они с Есымгалиевым ушли из ночного клуба, пошли пешком по ул. Сьянова и по дороге Есымгалиев отдал ему часть денег.

- Я не знал, сколько было денег, но заметил, что это были американские доллары, - сказал Кенебаев. - Мы повернули на пр. Аль-Фараби, там уже стояла черная машина - минивэн, марку я не помню. Из машины вышли ребята и крикнули: "Эй, стоять!" После этого я побежал прямо, а Есымгалиев - налево.

По словам Кенебаева, он выбросил деньги в урну напротив офиса Народного банка, взял такси и поехал домой. Дома он вызвал полицию и вместе с полицейскими поехал к урне, где деньги изъяли и сняли этот момент на видео. Всего изъяли $1400. Дальше вместе с сотрудниками полиции Кенебаев поехал в больницу к Есымгалиеву.

- Родственники потерпевшего и полицейские попросили меня забрать деньги у Есымгалиева, - сказал подсудимый. - Я сказал: "Давай по-хорошему, давай отдадим деньги". Дамир отдал мне, я передал их родственникам, там было $3500. Как Дамир отдавал мне деньги, видели пациенты в палате и медсестра.

Отвечая на многочисленные вопросы адвоката Есымгалиева Снежанны КИМ, адвокатов потерпевшего и судьи, Кенебаев повторил: деньги Есымгалиев поднял в тот момент, когда он сам сделал подсечку Рамазанову.

- Вы слышали показания Есымгалиева? - уточнил судья Арман КАБЕНОВ. - Он сказал, что поднял сигареты - то ли ваши, то ли потерпевшего. Это были ваши сигареты?

- Нет, у меня не было сигарет, у меня вообще ничего не было в карманах, - сказал Кенебаев. - У Рамазанова - не знаю, я не видел, что это именно были деньги. В больнице Есымгалиев не хотел отдавать деньги, но я его уговорил. Он достал деньги откуда-то из-под штанов.

- Есымгалиев сказал вам, что видел деньги у Рамазанова в какой момент? - уточнила адвокат Ким.

- Когда подошел ко мне. А потом ко мне подошел Рамазанов и я его подсек, - ответил Кенебаев.

- А, если бы Рамазанов к вам не подошел? - спросила Ким.

- Ничего бы не было, разъехались бы по домам.

В конце допроса Серик Кенебаев сказал, что полностью признает вину по статье о грабеже в особо крупном размере. До этого он вину не признавал, поэтому судья спросил о причине.

- Хотел уйти по хулиганке, - ответил Кенебаев.

Снежанна Ким заявила, что показания Кенебаева, данные им в суде, сильно расходятся с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия. И зачитала фрагмент из показаний, который содержится в материалах дела: "Когда мы шли с Есымгалиевым, подъехал черный "Лексус", из него вышло двое парней, тот, что был справа, был с битой. Деньги были у меня, я бросил их в урну и поехал на такси в свой двор. Позже там появился тот же "Лексус", я услышал крики и увидел парня, который был с битой. Я не знаю, был ли там Есымгалиев. Потом мне на сотовый позвонили с неизвестного номера, позже снова подъехал "Лексус". В нем был водитель, он представился Рустемом и назвался опером, показал служебное удостоверение. Фамилию я не помню, но удостоверение точно было. Потом в палате Есымгалиев достал из куртки 30 000 тенге".

- Как вы объясните все эти противоречия? - обратилась Снежанна Ким к Кенебаеву.

- Те показания неверные, прошу считать верными показания, которые я дал сейчас в суде, - ответил Кенебаев. - Просто хотел уйти на менее тяжкое преступление.

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§ 112
Re: "Зёма, у него есть деньги, бей его!" - на процессе...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снежанна, давай, мы за тебя болеем всем форумом..
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