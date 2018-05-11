Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской области назвали в ведомстве

В прокуратуре Костанайской области в ответе на официальный запрос «НГ» подтвердили, что заместитель областного прокурора Адилхан Ерекешев уволен из органов и назвали причину увольнения.

- Адилхан Ерекешев уволен из органов прокуратуры по выслуге лет и достижению предельного возраста пребывания на службе, - сообщил первый заместитель прокурора области Марат АБИШЕВ.

Об увольнении Адилхана Ерекешева, фамилия которого прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West, «НГ» стало известно 27 апреля. Об этом нам сообщили в приемной зампрокурора области.

- С сегодняшнего дня Адилхан Ибрашевич ушел в отпуск с последующим увольнением, - пояснили в приемной. - Увольняется в связи с тем, что 1 мая ему исполняется 55 лет и у него наступает пенсионный возраст. Его увольнение уже согласовано с Генеральной прокуратурой РК. Новый заместитель будет назначен после майских праздников.

В запросе «НГ» также просила прокомментировать, действительно ли зятем Адилхана Ерекешева является Руслан Рамазанов. Согласно показаниям подсудимого Дамира Есымгалиева, Руслан Рамазанов во время драки в ночном клубе West в феврале этого года размахивал корочкой сотрудника УБОП и ударил Есымгалиева по голове.

- Относительно родственных связей Ерекешева А.И. отмечаем, что, в соответствии с п. 1 ст. 7 Закона «О персональных данных и их защите», обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта. В этой связи для получения указанной информации рекомендуем обратиться непосредственно к обладателю информации, то есть Ерекешеву А. И., - отметил Абишев.

Напомним, что еще одно уголовное дело, в котором главным обвиняемым проходил родственник заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева, закончили рассматривать в Костанае в декабре 2016 года. Тогда его брата, директора Казахского театра драмы Нурлана Ерекешева, приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 163 млн тенге из кассы театра. Главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева получили по 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, с января 2011 по февраль 2016 года подсудимые регулярно брали из кассы театра крупные суммы. В частности, много тратили на личные нужды Ерекешева - элитный алкоголь, семейные торжества, взносы за приобретенное жилье.

