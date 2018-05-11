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Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской области назвали в ведомстве

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 мая 2018, 18:07 |  Государство

В прокуратуре Костанайской области в ответе на официальный запрос «НГ» подтвердили, что заместитель областного прокурора Адилхан Ерекешев уволен из органов и назвали причину увольнения.

- Адилхан Ерекешев уволен из органов прокуратуры по выслуге лет и достижению предельного возраста пребывания на службе, - сообщил первый заместитель прокурора области Марат АБИШЕВ.

Об увольнении Адилхана Ерекешева, фамилия которого прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West, «НГ» стало известно 27 апреля. Об этом нам сообщили в приемной зампрокурора области.

- С сегодняшнего дня Адилхан Ибрашевич ушел в отпуск с последующим увольнением, - пояснили в приемной. - Увольняется в связи с тем, что 1 мая ему исполняется 55 лет и у него наступает пенсионный возраст. Его увольнение уже согласовано с Генеральной прокуратурой РК. Новый заместитель будет назначен после майских праздников.

В запросе «НГ» также просила прокомментировать, действительно ли зятем Адилхана Ерекешева является Руслан Рамазанов. Согласно показаниям подсудимого Дамира Есымгалиева, Руслан Рамазанов во время драки в ночном клубе West в феврале этого года размахивал корочкой сотрудника УБОП и ударил Есымгалиева по голове.

- Относительно родственных связей Ерекешева А.И. отмечаем, что, в соответствии с п. 1 ст. 7 Закона «О персональных данных и их защите», обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта. В этой связи для получения указанной информации рекомендуем обратиться непосредственно к обладателю информации, то есть Ерекешеву А. И., - отметил Абишев.

Напомним, что еще одно уголовное дело, в котором главным обвиняемым проходил родственник заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева, закончили рассматривать в Костанае в декабре 2016 года. Тогда его брата, директора Казахского театра драмы Нурлана Ерекешева, приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 163 млн тенге из кассы театра. Главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева получили по 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, с января 2011 по февраль 2016 года подсудимые регулярно брали из кассы театра крупные суммы. В частности, много тратили на личные нужды Ерекешева - элитный алкоголь, семейные торжества, взносы за приобретенное жилье.
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Комментарии к новости

валентина
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В запросе «НГ» также просила прокомментировать, действительно ли затем Адилхана Ерекешева является Руслан Рамазанов. Не "затем", а "зятем"

Саке
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде формально по Закону, так и есть, увольняется в связи с тем, что 1 мая ему исполняется 55 лет и у него наступает пенсионный возраст.
Предъявить ему по закону нечего, но душок нехороши, остался в памяти народа, во времена дворян,аристократов (Ак Суек), возможно и пустил бы пулю в лоб, так как они очень блюли свою честь, что бы не оставить ни одного пятнышка на своем роду, дело чести офицера дворянина его не касается, так как он не дворянин (Ак Суек)

§ Rexyn
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
валентина:
Не "затем", а "зятем"

Спасибо, исправили
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олег
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за всю работу ничего не сделал, короче не о чем.

§ drakon
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полковнки разве в 55 лет идут на пенсию?... 8-)
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§ 112
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11759
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.05.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У другого прокурора свои Уважаемые будут..
НГ этому как то удивляется?
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Чойбалсан
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Полковнки разве в 55 лет идут на пенсию?... 8-)

Нынешние палковники еле еле до советских капитанов дотягивают,поэтому им можно.

тимру
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не о чем, в работе ноль, слабый.

Гость
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокурорским все можно. НГ сделайте запрос в Генеральную прокуратуру, пусть сообщат что с делом по отстрелу двух лебедей в Акмолинской области в 2015 году вроде. Там тоже 2 прокурорских, досихпор работают не прикосновенные.

[Исправлено: Gljuk, 11.05.2018 - 22:11]

правп
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
действительно красива ушел, а душок остался

danik
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется он тут не виновен здесь явно подстава недоброжелатей

зэт
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...




Отправлено: 11.05.18 - 23:13
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Причину увольнения заместителя прокурора Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
danik:
подстава недоброжелатей

Да,брат родной- недоброжелатель... :lol:
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