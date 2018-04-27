Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением

Сегодня, 27 апреля, заместитель прокурора Костанайской области Адилхан ЕРЕКЕШЕВ, фамилия которого прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West, ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом «НГ» сообщили в приемной г-на Ерекешева.

- С сегодняшнего дня Адилхан Ибрашевич ушел в отпуск с последующим увольнением, - пояснили в приемной зампрокурора области. - Увольняется в связи с тем, что 1 мая ему исполняется 55 лет и у него наступает пенсионный возраст. Его увольнение уже согласовано с Генеральной прокуратурой РК. Новый заместитель будет назначен после майских праздников.

25 апреля, когда корреспондент «НГ» звонила в приемную Адилхана Ерекешева, чтобы он прокомментировал информацию об участии своего зятя Руслана Рамазанова в драке возле клуба West, нам ответили: Ерекешев находится на совещании, пишите официальный запрос. О том, что писать запрос в принципе нет смысла, потому что через день заместитель облпрокурора уходит на пенсию, никто не сообщил.

Напомним, фамилию заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева назвал в своих показаниях Дамир Есымгалиев, который является подсудимым по уголовному делу о драке и грабеже возле ночного клуба West. В частности, Есымгалиев сказал, что ударивший его по голове битой Руслан Рамазанов не только размахивал корочкой сотрудника УБОП, но и упомянул имя своего тестя - зампрокурора области Ерекешева. Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 4 мая.

В связи с увольнением Ерекешева «НГ» направила официальный запрос на имя прокурора Костанайской области Тимура Сулейменова о том, не связан ли его уход с громким скандальным делом.

Кстати, еще одно уголовное дело, в котором главным обвиняемым проходил родственник заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева, закончили рассматривать в Костанае в декабре 2016 года. Тогда его брата, директора Казахского театра драмы Нурлана Ерекешева приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 163 млн тенге из кассы театра. Главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева получили по 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, с января 2011 по февраль 2016 года подсудимые регулярно брали из кассы театра крупные суммы. В частности, много тратили на личные нужды Ерекешева - элитный алкоголь, семейные торжества, взносы за приобретенное жилье.