Быстрее не бывает

Форум
654
Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»
555107: матерь божья какая она страшенная Пойдет для СНГ, чо... тебе дженефер лопес или шакиру подавай, качество согласно проданным билетам, и голос тебе и внешность красивую подай за 18 000...
27.04.18 14:30
Бывалый
Флуд и оффтопик (часть 3)
гость: все что описал по ценам супермаркета в 30 литровый бак не влезет. Ты по ходу ни разу в жизни окрошку не готовил. Все правильно он расписал. У меня на окрошку 3-3,5 тыс уходит в сезон в...
27.04.18 14:29
гость
Капитальный ремонт проспекта Абая в Костанае - что произошло за зиму
переходил сейчас по перекрестку-Гоголя-Абая. впечатление как после бомбежки. провалившаяся брусчатка,грязь., кабели торчат. ржавые столбы освещения. кучи земли непонятно откуда. в одной яме...
27.04.18 14:28
Бывалый
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Кстати колбаса это если кусочек за 2000. Рекомендую любить себя и делать на вареном мясе. За 2000 можно взять 1 кг отменной постной вырезки без жилок и костей, сварить ее и нарезать в...
27.04.18 14:26
Татьяна
Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением
в 55 с тёплого креслица- на пенсию, подозреваю, вполне приличную. А женщины на вредных производствах- до 63 мантулить будут...
27.04.18 14:25
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 апреля 2018, 11:21 |  Государство

Сегодня, 27 апреля, заместитель прокурора Костанайской области Адилхан ЕРЕКЕШЕВ, фамилия которого прозвучала в связи со скандальным уголовным делом о драке возле ночного клуба West, ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом «НГ» сообщили в приемной г-на Ерекешева.

- С сегодняшнего дня Адилхан Ибрашевич ушел в отпуск с последующим увольнением, - пояснили в приемной зампрокурора области. - Увольняется в связи с тем, что 1 мая ему исполняется 55 лет и у него наступает пенсионный возраст. Его увольнение уже согласовано с Генеральной прокуратурой РК. Новый заместитель будет назначен после майских праздников.

25 апреля, когда корреспондент «НГ» звонила в приемную Адилхана Ерекешева, чтобы он прокомментировал информацию об участии своего зятя Руслана Рамазанова в драке возле клуба West, нам ответили: Ерекешев находится на совещании, пишите официальный запрос. О том, что писать запрос в принципе нет смысла, потому что через день заместитель облпрокурора уходит на пенсию, никто не сообщил.

Напомним, фамилию заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева назвал в своих показаниях Дамир Есымгалиев, который является подсудимым по уголовному делу о драке и грабеже возле ночного клуба West. В частности, Есымгалиев сказал, что ударивший его по голове битой Руслан Рамазанов не только размахивал корочкой сотрудника УБОП, но и упомянул имя своего тестя - зампрокурора области Ерекешева. Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 4 мая.

В связи с увольнением Ерекешева «НГ» направила официальный запрос на имя прокурора Костанайской области Тимура Сулейменова о том, не связан ли его уход с громким скандальным делом.

Кстати, еще одно уголовное дело, в котором главным обвиняемым проходил родственник заместителя прокурора области Адилхана Ерекешева, закончили рассматривать в Костанае в декабре 2016 года. Тогда его брата, директора Казахского театра драмы Нурлана Ерекешева приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 163 млн тенге из кассы театра. Главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева получили по 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, с января 2011 по февраль 2016 года подсудимые регулярно брали из кассы театра крупные суммы. В частности, много тратили на личные нужды Ерекешева - элитный алкоголь, семейные торжества, взносы за приобретенное жилье.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.04.18 13:50 В Костанае начали отключать отопление
27.04.18 13:13 Больной шизофренией пытался убить молотком двух мужчин в Костанайской области
27.04.18 11:00 Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»
27.04.18 08:48 Смертельную аварию на узункольской трассе прокомментировали в ДВД Костанайской области
26.04.18 20:48 В Костанае появятся олимпийские плавательные дорожки и, возможно, быстрый лёд
26.04.18 19:23 Программу празднования Дня единства народа Казахстана опубликовала пресс-служба акима Костаная
26.04.18 18:11 Уголовного дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» в производстве департамента Нацбюро по противодействию коррупции нет
26.04.18 17:45 На сайте ГКП «Костанай-Су» теперь можно подать заявку на получение услуг и сверить показания счетчика
26.04.18 17:34 Велопробег, посвящённый отправке на фронт бойцов 151-й отдельной стрелковой бригады, провели в Костанае
26.04.18 16:06 Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев

Комментарии к новости

гость
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко мне всех. Все воры и коррупцимонеры жалкие люди. Все мы знаем их в лицо, жаль что приходится здороваться с ними. Некоторые нашальники, когда с ним здороваешься, то он думает что вот он такой важный и уважаемый поэтому и здороваются. Просто не понимают что из этикета приходится эту "грязную" ручонку жать. Все коррупционеры мерзкие и противные. Переводятся в другую область или к нам из другой и думают их никто не знает. Знаем мы вас и даже псевдонимы. За некоторыми тянутся вполне приличные народные названия типа 50 на 50.

Гость
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руслан Рамазанов и Рамазанов с Жилищной инспекции не родственники часом?

гость
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет не родственники.

Бесик
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве за такие выкрутасы родных, чиновники не обязаны сами уходить в отставку ведь получается что он не смог дать положительный пример даже брату? Где кодекс этики почему он не применяется илми там нет этих нюансов? Чиновник и его близкие должны быть примером! Это же высокое звание и доверие народа!

Гость
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кодекс чести это только на бумаге ,а на самом деле власть все затмивает и все дозволенность .

Шамши
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бесик:
А разве за такие выкрутасы родных, чиновники не обязаны сами уходить в отставку ведь получается что он не смог дать положительный пример даже брату? Где кодекс этики почему он не применяется илми там нет этих нюансов? Чиновник и его близкие должны быть примером! Это же высокое звание и доверие народа!

Что поделаешь, если в их круге общения, это нормально, крутиться молодец, если в их компаниях, считается престижным, что бы жена вся в золоте, дети все по заграницам, помните наверное Зауреш Изалдиной, родители то же из той же компании и дети тянуться за ними, простые Казахи на грани голода, а они вообще оторвались от корней, хотя всего лишь одно поколение назад жили так же в совхозе в камышитовых домах, землянках, хотя и сейчас их соплеменники продолжают в большинстве жить так же бедно в деревнях или скитаться на съемных общежитиях или квартирах в городах, перебиваясь случайными заработками, оторвались они от своих, ох оторвались.

§ Житель Солнца
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 27.04.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки сколько веревочке не виться...
Профайл

Татьяна
Re: Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев...




Отправлено: 27.04.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 55 с тёплого креслица- на пенсию, подозреваю, вполне приличную. А женщины на вредных производствах- до 63 мантулить будут...

Гость
Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением




Отправлено: 27.04.18 - 14:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением




Отправлено: 27.04.18 - 14:37
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 0
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх