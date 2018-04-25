Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае

Предварительное слушание по уголовному делу, в котором на скамье подсудимых оказались обвиняемые в грабеже костанайцы Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ и Серик КИНЕБАЕВ, а на скамье потерпевших - Жаслан РАМАЗАНОВ, родной брат сотрудника УБОП Руслана РАМАЗАНОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 25 апреля.

Фабула этого дела настолько запутана, что ей позавидовали бы создатели бандитских сериалов. 19 февраля 2018 года трое приятелей - Дамир Есымгалиев, Серик Кинебаев и Роман Ротов (последние двое на тот момент служили в полиции) развлекались в ночном клубе West, где в тот же вечер отдыхал Жаслан Рамазанов.

По словам адвоката Снежанны КИМ, ее подзащитный Дамир Есымгалиев сообщил, что подвыпивший Рамазанов цеплялся ко всем подряд. Это подтверждают и записи камер видеонаблюдения ночного клуба.

- В какой-то момент он зацепился с Есымгалиевым и его приятелем Кинебаевым, - рассказала адвокат журналистам. - Когда все трое вышли на улицу покурить, Кинебаев поставил подножку Рамазанову и тот упал. Он не смог стерпеть такого оскорбления и позвонил своему родному брату Руслану, сотруднику костанайского УБОП.

В своих показаниях Есымгалиев также рассказал, что Руслан Рамазанов является зятем заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева. На предварительном слушании подсудимый пока эту информацию не озвучил. В приемной заместителя областного прокурора, у которого «НГ» попыталась взять комментарий, нам сообщили:

- Оставьте свой номер, мы перезвоним.

Но так и не перезвонили.

Согласно показаниям подсудимого, далее события развивались так: Руслан Рамазанов приехал к ночному клубу West на черном Lexus RX-350 с госномером 520 KYA, зарегистрированном в Астане. К тому времени Ротов уже ушел. Руслан вступился за брата, началась потасовка. В результате Кинебаев убежал с места драки, а Есымгалиев стал заложником непростой ситуации.

- Сначала его просто избивали, в том числе и битой по голове, - рассказала «НГ» Снежанна Ким. - По его словам, удар битой нанес именно Руслан Рамазанов, а позже даже угрожал табельным оружием и размахивал корочкой сотрудника УБОП. Затем Дамира избивали в салоне Lexus - братья требовали назвать адрес убежавшего Серика Кинебаева, по словам Жаслана Рамазанова, тот в ходе потасовки украл выпавшие у него из кармана куртки деньги. При этом на видео видно, что куртка все это время висела в гардеробе. Удары были такие сильные, а угрозы такие реальные, что Есымгалиев назвал адрес Кинебаева. Так все трое оказались в районе Дома печати, рядом с магазином «Зеленый».

Здесь Есымгалиеву удалось вырваться из машины, закрыться в магазине и вызвать полицию. Потом он оказался в больнице, где были зафиксированы многочисленные побои. Но после всей этой истрории в уголовном деле у Есымгалиева оказался статус подсудимого, а не потерпевшего. Братья Рамазановы обвинили его в открытом хищении $5500, которые Есымгалиев якобы вытащил у Жаслана во время драки в клубе.

- Дело о грабеже появилось после того, как мы подали три заявления о возбуждении уголовного дела, - пояснила «НГ» Снежанна Ким. - Первое - по факту избиения, второе - по факту похищения человека и третье - по факту вымогательства денег. Однако в ДВД вместо возбуждения дела по факту избиения возбудили уголовное дело по факту самоуправства. Якобы братья Рамазановы задерживали особо опасного преступника Есымгалиева, но не имели права это делать, потому что Руслан Рамазанов был не при исполнении. При этом самого сотрудника УБОП Рамазанова даже нет среди потерпевших, поэтому о каком самоуправстве может идти речь?

По мнению стороны защиты, Руслана Рамазанова, как действующего сотрудника УБОП, целенаправленно выводят из-под ответственности. Вину готов взять на себя не только его брат Жаслан, но и третий брат - Темиржан Рамазанов, которого, по словам адвокатов, вообще не было в тот вечер возле клуба. Однако Темиржан уже дал показания следствию, что именно он был за рулем Lexus. Кстати, позже выяснилось, что астанинские номера на черном кроссовере оказались поддельными. И сейчас у Lexus не только появились новые номерные знаки с российской регистрацией, но и новая модель - RX-270. Снежанна Ким настаивает на автотехнической экспертизе автомобиля, но ее пока не провели.

Судя по всему, разбирательства по этому непростому делу будут долгими, а результаты - весьма любопытными.