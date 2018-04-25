Быстрее не бывает

Форум
Дантист
Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае
Шоб я так жил, как говорят в Одессе. 5500 зеленых при себе в клубе, это так, для хорошо посидеть? Или это ежедневные карманные расходы потомственного сотрудника силовых структур?
25.04.18 23:02
КГСПС
Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
:-): В наше время говорили- сдал сопромат, можно жениться. А ещё ТММ - теория механизмов и машин, а для студентов- ты моя могила.
25.04.18 22:53
И че
Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае
Наши стражи порядка так любят ночной клуб Вест,что пора бы уже сб их от туда вылавливать.Взрослые люди,служители правопорядка,Гос.служащие,защитники населия,а ведут себя как...
25.04.18 22:48
yeti91
Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае
все косячники -трусы,не мужчинами воспитали их родители а бабами самыми падшими
25.04.18 22:40
112
"7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
Василий Евсеевич.: Кажется такая же программа была запущена то ли в 2011 или в 2012 году кажется под 3%... Такой программы и в помине не было.. Минимальное что я брал по программе КИК, 11.6...
25.04.18 22:36
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 апреля 2018, 18:13 |  Криминал

Предварительное слушание по уголовному делу, в котором на скамье подсудимых оказались обвиняемые в грабеже костанайцы Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ и Серик КИНЕБАЕВ, а на скамье потерпевших - Жаслан РАМАЗАНОВ, родной брат сотрудника УБОП Руслана РАМАЗАНОВА, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 25 апреля.

Фабула этого дела настолько запутана, что ей позавидовали бы создатели бандитских сериалов. 19 февраля 2018 года трое приятелей - Дамир Есымгалиев, Серик Кинебаев и Роман Ротов (последние двое на тот момент служили в полиции) развлекались в ночном клубе West, где в тот же вечер отдыхал Жаслан Рамазанов.

По словам адвоката Снежанны КИМ, ее подзащитный Дамир Есымгалиев сообщил, что подвыпивший Рамазанов цеплялся ко всем подряд. Это подтверждают и записи камер видеонаблюдения ночного клуба.

- В какой-то момент он зацепился с Есымгалиевым и его приятелем Кинебаевым, - рассказала адвокат журналистам. - Когда все трое вышли на улицу покурить, Кинебаев поставил подножку Рамазанову и тот упал. Он не смог стерпеть такого оскорбления и позвонил своему родному брату Руслану, сотруднику костанайского УБОП.

В своих показаниях Есымгалиев также рассказал, что Руслан Рамазанов является зятем заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева. На предварительном слушании подсудимый пока эту информацию не озвучил. В приемной заместителя областного прокурора, у которого «НГ» попыталась взять комментарий, нам сообщили:

- Оставьте свой номер, мы перезвоним.

Но так и не перезвонили.

Согласно показаниям подсудимого, далее события развивались так: Руслан Рамазанов приехал к ночному клубу West на черном Lexus RX-350 с госномером 520 KYA, зарегистрированном в Астане. К тому времени Ротов уже ушел. Руслан вступился за брата, началась потасовка. В результате Кинебаев убежал с места драки, а Есымгалиев стал заложником непростой ситуации.

- Сначала его просто избивали, в том числе и битой по голове, - рассказала «НГ» Снежанна Ким. - По его словам, удар битой нанес именно Руслан Рамазанов, а позже даже угрожал табельным оружием и размахивал корочкой сотрудника УБОП. Затем Дамира избивали в салоне Lexus - братья требовали назвать адрес убежавшего Серика Кинебаева, по словам Жаслана Рамазанова, тот в ходе потасовки украл выпавшие у него из кармана куртки деньги. При этом на видео видно, что куртка все это время висела в гардеробе. Удары были такие сильные, а угрозы такие реальные, что Есымгалиев назвал адрес Кинебаева. Так все трое оказались в районе Дома печати, рядом с магазином «Зеленый».

Здесь Есымгалиеву удалось вырваться из машины, закрыться в магазине и вызвать полицию. Потом он оказался в больнице, где были зафиксированы многочисленные побои. Но после всей этой истрории в уголовном деле у Есымгалиева оказался статус подсудимого, а не потерпевшего. Братья Рамазановы обвинили его в открытом хищении $5500, которые Есымгалиев якобы вытащил у Жаслана во время драки в клубе.

- Дело о грабеже появилось после того, как мы подали три заявления о возбуждении уголовного дела, - пояснила «НГ» Снежанна Ким. - Первое - по факту избиения, второе - по факту похищения человека и третье - по факту вымогательства денег. Однако в ДВД вместо возбуждения дела по факту избиения возбудили уголовное дело по факту самоуправства. Якобы братья Рамазановы задерживали особо опасного преступника Есымгалиева, но не имели права это делать, потому что Руслан Рамазанов был не при исполнении. При этом самого сотрудника УБОП Рамазанова даже нет среди потерпевших, поэтому о каком самоуправстве может идти речь?

По мнению стороны защиты, Руслана Рамазанова, как действующего сотрудника УБОП, целенаправленно выводят из-под ответственности. Вину готов взять на себя не только его брат Жаслан, но и третий брат - Темиржан Рамазанов, которого, по словам адвокатов, вообще не было в тот вечер возле клуба. Однако Темиржан уже дал показания следствию, что именно он был за рулем Lexus. Кстати, позже выяснилось, что астанинские номера на черном кроссовере оказались поддельными. И сейчас у Lexus не только появились новые номерные знаки с российской регистрацией, но и новая модель - RX-270. Снежанна Ким настаивает на автотехнической экспертизе автомобиля, но ее пока не провели.

Судя по всему, разбирательства по этому непростому делу будут долгими, а результаты - весьма любопытными.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.04.18 17:17 "7-20-25". Названы предельные суммы кредитов
25.04.18 16:25 Погода в последние дни апреля в Костанайской области будет переменчивой
25.04.18 13:33 Стоимость высшего образования может измениться в Казахстане
25.04.18 12:37 Мажилисмены раскритиковали работу "Казахтелекома" по обеспечению сёл интернетом
25.04.18 11:13 Найден водитель, сбивший подростка в Костанае
25.04.18 10:33 Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
25.04.18 09:39 Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная
25.04.18 08:48 "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС
24.04.18 18:26 Адвокаты экс-полицейского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, считают, что следственный эксперимент провели с грубыми нарушениями
24.04.18 17:01 Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской области с начала 2018 года

Комментарии к новости

Мимоход
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аж зачитался.Ну правда интересно,продолжайте в том же духе.Хороший сценарий кстати.

шанхай, уральская
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно пора снимать криминальные хроники Кустаная,Чикаго кури....в стороне.

Жаслан
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда у этой истории растут ноги и уши, вы подробно почитайте у Стаса Киселева в газете "Время", он давно эту тему раскручивает. Статьи называются "Тайна черного лексуса" и "Тайна, покрытая прокурором".
Не понимаю почему бы после этих публикаций нашим офицерам в полиции и прокуратуре не застрелиться. Видать, понятие чести им неведомо.

§ брюнетка
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...
брюнетка


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 17.02.16
Отправлено: 25.04.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему начальника УБОП до сих пор не увольняют? его сотрудники творят, что хотят, уже не первый случай, Р10 зам начальника убоП, задержание сотрудника УБОП в нетрезвом виде, данное дело. Сколько еще скрытых фактов? Или тоже прикрывается отцом своей супруги (тестем)?? Или за разработку сценариев, получают деньги ? ;-)
Профайл

Жесть
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна уголовной романтики. Левые номера, бита в багажнике - поколение бумера и бригады подросло, погоны получило. Сотрудники УБОП в курсе что в полицию можно обращаться если украли деньги?

Вообще, если вынести за скобки тотальное кумовство, бандитизм и беспредел в УБОП - новость получается смешной.

В случае если действительно "пацаны" приехали разбираться за пять касарей зеленых - получается что они лоханулись, разобраться не смогли, бабки не вернули и из за собственной беспомощности стуканули ментам. Еще обосрутся раз если вину подсудимого доказать не смогут.

А если все было так как рассказывает адвокат - все получается еще смешнее. "Пацаны" приехали заступиться за брата (за основу же взять), и в силу отсутствия интеллекта обосрались так, что им пришлось стукануть ментам, дабы быстренько избавиться от "писаки". И еще раз могут обосраться если найдется человек с яйцами или хотя бы совестью что бы возбудить уголовное дело.

ер
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимоход:
Хороший сценарий кстати.

хорошая связка "решение ДВД - сотрудник Убоп". Начальники, связи.

Жесть
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 19:50
Комментарий удален модератором.

замполитов в топку
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде погонам запрет на посещение увеселительных заведений, а тут каждая новость за пьяный криминал про них

Законопослушный гражданин
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из вышенаписанного, прокурорский зятёк с оборотнями в погонах насильно удерживали и избивали Есымгалиева сначала возле клуба, далее в автомобиле, выбивали из него адрес друга, который якобы украл деньги. Вывод: Есымгалиев к деньгам, если таковые были, не имеет никакого отношения! Даже если деньги реально были , и их похитил Кенебаев, а именно это утверждали пьяные сотрудники полиции, выбивая адрес Кенебаева у Есымгалиева, то в чем заключается преступная связь обвиняемых? За что вообще судят Есымгалиева?

FOMA
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае

На задних рядах подельники или сочувствующие?

Законопослушный гражданин
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё несколько вопросов: откуда вообще взялись деньги? Кем трудится прокурорский зять , как он объясняет происхождение денег? Кто-нибудь может представить себе поход в злачное место с целью употребления спиртных напитков, и с такой суммой денег? Когда обнаружилась пропажа? Вернёмся к статье и проследим хронологию событий. Трое пьяных выходят из клуба, дерутся. После этого горе-зять вызывает подмогу. Все вместе незаконно удерживают Есымгалиева, избивают, , затем Есымгалиев сбегает от них, вызывает полицию и пишет на обидчиков заявление, и, только после этого, сегодняшний потерпевший пишет заявление об открытом грабеже, т.е. он видел и знает грабителя, и это не Есымгалиев, т.к. в процессе избиения , пыток и угроз организованная преступная группировка в лицах родственника высокопоставленного чиновника и сотрудников правопорядка выбивают из Есымгалиева адрес якобы грабителя Киекбаева. Складывается впечатление, что сегодняшний потерпевший намеренно придумал историю про деньги и их утрату, что бы оказаться этим самым потерпевшим, т. к. Сам натворил ,мягко сказать, лишнее, а по факту совершил ряд преступных действий группой лиц по предварительному сговору.

Законопослушный гражданин
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему обвиняемых двое, а в клетке только один? И сердце мне подсказывает, что в клетке сидит именно Есымгалиев.Что , у Кинебаева иммунитет?

§ yeti91
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 25.04.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все косячники -трусы,не мужчинами воспитали их родители а бабами самыми падшими
Профайл

И че
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...




Отправлено: 25.04.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши стражи порядка так любят ночной клуб Вест,что пора бы уже сб их от туда вылавливать.Взрослые люди,служители правопорядка,Гос.служащие,защитники населия,а ведут себя как...

§ Дантист
Re: Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 589
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.04.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шоб я так жил, как говорят в Одессе. 5500 зеленых при себе в клубе, это так, для хорошо посидеть? Или это ежедневные карманные расходы потомственного сотрудника силовых структур?
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 1
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх