Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении
Ольга ЛИХОГРАЙ
Скандальное дело о драке возле ночного клуба West продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 22 мая. Слушание началось с многочисленных ходатайств.
Одним из них стало ходатайство адвоката подсудимого Дамира Есымгалиева об освобождении его из-под стражи в зале суда.
- Во-первых, я ходатайствую об исключении из уголовного дела недопустимы доказательств, - заявила адвокат Снежанна КИМ. - Были допущены многочисленные фальсификации в деле. Во-вторых, прошу прекратить уголовное преследование в отношении Есымгалиева за отсутствием события правонарушения и освободить его в зале суда.
Выслушав мнения сторон, судья Арман Кабенов оставил ходатайство открытым и поручил процессуальным прокурорам разобраться, были ли допущены фальсификации в ходе судебного разбирательства.
Тогда Ким заявила ходатайство об изменении меры пресечения на любую, не связанную с изоляцией.
- Есымгалиев до сих пор получает лечение после избиения, - пояснила адвокат подсудимого. - В больнице у него начали чернеть ноги, он сидит на уколах. Недавно у него родилась дочь, а он не может быть с ней. У нас два подсудимых - Есымгалиев и Кенебаев, оба обвиняются по одной статье УК РК - 191 ч. 3. Но почему-то Кенебаев находится под подпиской о невыезде, а Есымгалиев - под стражей. Он никуда не скрывается, имеет постоянное место жительства, вину как не признавал, так и не признает. Я прошу только уравнять подсудимых.
Представители потерпевшего Жаслана Рамазанова выразили протест, сославшись на то, что позиция по уголовному делу у подсудимых резко отличается и Есымгалиев, в случае изменения меры пресечения, сможет оказывать давление на Кенебаева.
- Есымгалиев обвиняется по тяжкой статье, санкция статьи предусматривает от 5-ти до 10 лет лишения свободы, - отметил прокурор Амирхан АСКАРОВ. - К тому же Есымгалиев сможет оказывать давление на Кенебаева.
Судья удалился в совещательную комнату для принятия постановления.
В итоге судья отказал в ходатайстве адвокату. Свое решение Арман Кабенов пояснил отсутствием медицинских доказательств того, что Есымгалиев не может содержаться в СИЗО.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 210
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Добринцофф: продукцию по более низкой цене, Теперь приобретают все закупщики молока . но этот сговор никого не интересует. Что там снижение на 10 тенге ?
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
Э-э-э...Клумбы и грядки - это не трудовой же лагерь.Что вы несете? Я писала про ПТЛ. А в трудовом лагере была дважды, но сейчас уже не вспомню где. Действительно, полоть заставляли грядки, для кого...
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый: да ты прям спецыализд... ютубный "вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
Когда Ояма Ломал рога быкам с удара думаю тут не до танцев, это не китайский балет или акробатика.
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
Бывалый: Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху Они еще никто не помнят про арбузы в камыстинских и...