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22.05.18 15:56
Медный
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый: да ты прям спецыализд... ютубный "вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
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22.05.18 15:45
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22.05.18 15:45
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Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Ольга ЛИХОГРАЙ

22 мая 2018, 13:28 |  Криминал

Скандальное дело о драке возле ночного клуба West продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 22 мая. Слушание началось с многочисленных ходатайств.

Одним из них стало ходатайство адвоката подсудимого Дамира Есымгалиева об освобождении его из-под стражи в зале суда.

- Во-первых, я ходатайствую об исключении из уголовного дела недопустимы доказательств, - заявила адвокат Снежанна КИМ. - Были допущены многочисленные фальсификации в деле. Во-вторых, прошу прекратить уголовное преследование в отношении Есымгалиева за отсутствием события правонарушения и освободить его в зале суда.

Выслушав мнения сторон, судья Арман Кабенов оставил ходатайство открытым и поручил процессуальным прокурорам разобраться, были ли допущены фальсификации в ходе судебного разбирательства.

Тогда Ким заявила ходатайство об изменении меры пресечения на любую, не связанную с изоляцией.

- Есымгалиев до сих пор получает лечение после избиения, - пояснила адвокат подсудимого. - В больнице у него начали чернеть ноги, он сидит на уколах. Недавно у него родилась дочь, а он не может быть с ней. У нас два подсудимых - Есымгалиев и Кенебаев, оба обвиняются по одной статье УК РК - 191 ч. 3. Но почему-то Кенебаев находится под подпиской о невыезде, а Есымгалиев - под стражей. Он никуда не скрывается, имеет постоянное место жительства, вину как не признавал, так и не признает. Я прошу только уравнять подсудимых.

Представители потерпевшего Жаслана Рамазанова выразили протест, сославшись на то, что позиция по уголовному делу у подсудимых резко отличается и Есымгалиев, в случае изменения меры пресечения, сможет оказывать давление на Кенебаева.

- Есымгалиев обвиняется по тяжкой статье, санкция статьи предусматривает от 5-ти до 10 лет лишения свободы, - отметил прокурор Амирхан АСКАРОВ. - К тому же Есымгалиев сможет оказывать давление на Кенебаева.

Судья удалился в совещательную комнату для принятия постановления.

В итоге судья отказал в ходатайстве адвокату. Свое решение Арман Кабенов пояснил отсутствием медицинских доказательств того, что Есымгалиев не может содержаться в СИЗО.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Судя по взгляду, судья слегка удивлен. Или вспоминает УК, может что-то забыл? Нет, просто он обескуражен правовой уверенности адвоката.

Фома
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто даст справку, что подсудимый не может
содержаться в СИЗО? Никто не рискнет это
сделать, так как последствия чреваты. Кого
вообще волнуют жизнь и здоровье Дамира
Есымгалиева,кроме его адвоката и родных?
Только не судью и прокуроров...

...
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео смотрел. Не видел там особой драки. Что за суд этот?

Сапар
Re: Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала...




Отправлено: 22.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Судя по взгляду, судья слегка удивлен. Или вспоминает УК, может что-то забыл? Нет, просто он обескуражен правовой уверенности адвоката.
просто он сидит и думает что вы там барахтаетесь, закидываете какие то куриные ходатайство, для него уже все понятно и решено и согласовано.

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