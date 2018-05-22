Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Скандальное дело о драке возле ночного клуба West продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 22 мая. Слушание началось с многочисленных ходатайств.

Одним из них стало ходатайство адвоката подсудимого Дамира Есымгалиева об освобождении его из-под стражи в зале суда.

- Во-первых, я ходатайствую об исключении из уголовного дела недопустимы доказательств, - заявила адвокат Снежанна КИМ. - Были допущены многочисленные фальсификации в деле. Во-вторых, прошу прекратить уголовное преследование в отношении Есымгалиева за отсутствием события правонарушения и освободить его в зале суда.

Выслушав мнения сторон, судья Арман Кабенов оставил ходатайство открытым и поручил процессуальным прокурорам разобраться, были ли допущены фальсификации в ходе судебного разбирательства.

Тогда Ким заявила ходатайство об изменении меры пресечения на любую, не связанную с изоляцией.

- Есымгалиев до сих пор получает лечение после избиения, - пояснила адвокат подсудимого. - В больнице у него начали чернеть ноги, он сидит на уколах. Недавно у него родилась дочь, а он не может быть с ней. У нас два подсудимых - Есымгалиев и Кенебаев, оба обвиняются по одной статье УК РК - 191 ч. 3. Но почему-то Кенебаев находится под подпиской о невыезде, а Есымгалиев - под стражей. Он никуда не скрывается, имеет постоянное место жительства, вину как не признавал, так и не признает. Я прошу только уравнять подсудимых.

Представители потерпевшего Жаслана Рамазанова выразили протест, сославшись на то, что позиция по уголовному делу у подсудимых резко отличается и Есымгалиев, в случае изменения меры пресечения, сможет оказывать давление на Кенебаева.

- Есымгалиев обвиняется по тяжкой статье, санкция статьи предусматривает от 5-ти до 10 лет лишения свободы, - отметил прокурор Амирхан АСКАРОВ. - К тому же Есымгалиев сможет оказывать давление на Кенебаева.

Судья удалился в совещательную комнату для принятия постановления.

В итоге судья отказал в ходатайстве адвокату. Свое решение Арман Кабенов пояснил отсутствием медицинских доказательств того, что Есымгалиев не может содержаться в СИЗО.