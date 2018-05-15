Дело о драке возле West: судья не удовлетворил заявление об отводе всей прокуратуры Костаная

Решение по заявлению Снежанны КИМ, адвоката подсудимого Дамира Есымгалиева, который обвиняется в краже денег во время драки возле ночного клуба West, суд № 2 Костаная вынес сегодня 15 мая.

- В соответствии с ч. 12 ст. 87 Уголовно-процессуального кодекса - отказать. Отказ обжалованию не подлежит, - огласил решение судья Арман КАБЕНОВ. И пояснил: - В заявлении адвоката Ким в связи с многочисленными нарушениями и фальсификацией данных после окончания досудебного расследованиия против всего органа - отказать. Потому что отозвать могут только непосредственно прокурора, который нарушил установленные нормы, а не весь орган прокуратуры.

Отвод прокуратуре Костаная в полном составе Снежанна Ким заявила во время главного судебного разбирательства в понедельник, 14 мая. В связи с чем в суде даже не успели зачитать обвинительное заключение в отношении двух подсудимых - Дамира Есымгалиева и Кенебаева. В частности, адвокат обвинила процессуального прокурора Бауыржана КАСЫМБЕКОВ в том, что он не заметил серьезные фальсификации в деле, которые допустили органы уголовного преследования в ходе следствия. Снежанна Ким также добавила, что заявила об отводе все прокуратуре Костанае, потому что «любой прокурор сможет ретушировать» это дело.

Сегодня, когда в суде ждали ответного слова прокурора, адвокат заявила, что согласно УПК РК возражение гособвинителя на его отвод не предусмотрено.

- Судья сам решает давать отвод прокурору или нет, - пояснила в суде Ким. - Зря предоставили прокурору целые сутки. Я заявила отвод, я ему уже не доверяю, зачем мне его выслушивать?

- Суд обычно выслушивает мнение обоих сторон, - попытался возразить судья. - Вы не просто подали заявление, вы привели доказательства. Обоснованные или необоснованные - решит суд. В чем проблема его выслушать?

- В том, что в УПК это не предусмотрено, - настаивала адвокат. - Я подавала не ходатайство об отводе, а именно заявление. Ходатайство предусматривает возражение со стороны прокурора, заявление - нет. Я его не хочу слушать, потому что не доверяю ему.

- Если четко следовать нормам УПК, то вы можете заявлять отвод участвующему в деле прокурору, а не целому органу, - заметил судья. - Это нонсенс.

- Здесь меня закон не ограничивает, - сказала Ким. - Все это дело - сплошной нонсенс...

Небольшой спор между адвокатом и судьей закончился тем, что Арман Кабенов удалился в совещательную комнату, не заслушав мнение прокурора. И после обеда огласил решение.

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