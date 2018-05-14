Дело о драке возле клуба West: адвокат подсудимого заявила об отводе прокуратуре Костаная "в полном составе"
Ольга ЛИХОГРАЙ
Главное судебное разбирательство в отношении Дамира Есымгалиева, который обвиняется в краже денег во время драки возле ночного клуба West, началось сегодня в суде Костанае № 2 сегодня, 14 мая.
Сначала судья Арман КАБЕНОВ был вынужден объявить перерыв из-за неявки подсудимого Есымгалиева. Его не смогли доставить, потому что в электронной системе ДУИС произошел сбой и сотрудников СИЗО не смогли уведомить об этапировании подсудимого. В итоге назначенное на 10 утра заседание началось в 11.00. Судья выразил благодарность старшему конвоиру за "обеспечение явки в столь оперативный срок" и, согласно правилам, спросил стороны об отводах.
- Я заявляю отвод прокуратуре Костаная в полном объеме, в том числе и присутствующему здесь гособвинителю, - заявила адвокат подсудимого Снежанна КИМ. - Так как фальсификация уголовного дела приобрела масштабный характер, следствие проводилось из рук вон плохо, главной целью которого было - заранее обвинить моего подзащитного. В частности, том 6 уголовного дела вырос почти в 2 раза уже в суде. В нем появился протокол допроса некоего Аслана Рамазанова, который якобы купил "Лексус RX-350" с госномером 520 KYA 01. Пригнал его из Ханты-Мансийска через две границы. И потом продал некоему Евгению Сысоеву. Этот документ появился в деле 5 апреля 2018 года, а уведомление об окончании следственных действий датировано 3 апреля2018 года. Много нарушений с неуказанием времени допросов. Есть факты того, что Есымгалиева заставляли взять вину на себя после похищения и избиения. Сфальсифицированы документы, что Есымгалиев был водворен после драки в клубе в ИВС Рудного, хотя в это время он был в костанайской больнице, где ему зашивали голову.
Снежанна Ким особое внимание обратила на "Лексус", на котором возили и избивали ее подзащитного. По словам адвоката, у нее есть подозрения, что "это уже совсем другая машина", но никто не проверяет номера кузова и другие, по которым можно идентифицировать автомобиль. Ким заявила, что прокуратура грубо нарушила процессуальные нормы ведения дела и лишила ее клиента конституционного права на защиту.
Судья указал, чтобы прокуратура аргументированно, с привидением доводов, дала ответ на заявления адвоката.
- Фальсификация дела, которую вы, как процессуальный прокурор, не заметили, это серьезные обвинения, - обратился к гособвинителю Касымбекову судья Арман Кабенов. - Ждем от вас письменный ответ.
Снежанна Ким пояснила, что ходатайствовала об отводе всей городской прокуратуры, потому что "любой сотрудник будет ретушировать дело".
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