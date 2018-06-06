На процессе по делу о драке возле клуба West дал показания потерпевший

Суд № 2 Костаная 5 июня продолжил рассматривать дело в отношении Дамира ЕСЫМГАЛИЕВА, обвиняемого в ограблении Жаслана РАМАЗАНОВ во время драки, которая произошла в феврале 2018 года возле ночного клуба West. В драке участвовали Есымгалиев и сержант специализированной службы МВД РК Серик Кинебаев с одной стороны и Жаслан Рамазанов - с другой. Последний, согласно показаниям Есымгалиева, вызвал на помощь своего брата Руслана Рамазанова, действующего сотрудника УБОП и зятя бывшего заместителя прокурора Костанайской области Адилхана Ерекешева.

Накануне, 4 июня, суд вынес приговор в отношении Серика Кинебаева. В конце прошлой недели Кинебаев заключил процессуальное соглашение с прокуратурой, в котором полностью признал вину по ст. 191 ч. 3 УК РК (разбой). Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, срок считается условным. Кинебаев пожизненно лишен специального звания сержанта. Ранее Серик Кинебаев заявил в своих показаниях, что они с Дамиром Есымгалиевым действительно украли деньги у Жаслана Рамазанова.

5 июня были допрошены потерпевший и трое свидетелей.

Жаслан Рамазанов сообщил, что в кафе West вечером 18 февраля он приехал вместе со своим другом Касымом Омаровым и их общим другом Евгением.

- Сидели, танцевали, не раз выходили на улицу, - рассказал потерпевший. - Друзья засобирались домой, вышли на улицу. Я чуть потанцевал и тоже вышел на улицу. Мне показалось что один из друзей участвует в потасовке. Там стоял Дамир (Есымгалиев - “НГ”) и Ротов (друг Есымгалиева - "НГ"). Они между собой что-то выясняли. И еще парень стоял - мне показалось, что это мой друг. Подошел к ним, на что Дамир резко огрызнулся “Тебе чо? Пойдем поговорим!”. Завязалась драка.

По словам Рамазанова, потом он забежал в кафе, взял номерок и пошел в гардероб.

- Я переложил деньги в куртку, вышел на улицу, как раз они заходили втроем - Кинебаев, Ротов и Есымгалиев, - продолжил потерпевший. - Мы снова подрались, в общем, втроем избили меня. Вроде как успокоились, но потом по новому начали драться. Ротова я уже не видел, в конце стояли Кинебаев и Есымгалиев. Они как поджидали меня уже. Кинебаев сделал подсечку, я упал, Кинебаев пнул и Есымгалиев наклонился - вытащил деньги из куртки, из левого кармана. Я прямо почувствовал, как он вытащил деньги из нагрудного кармана, потому что куртка тоненькая. Я сказал: “Деньги верните”. Серик сказал: “Какие деньги?”. Есымгалиев сказал: “Пойдем, пойдем”. И они направились в сторону центра.

По словам Жаслана Рамазанова, после ограбления он забежал в коттедж напротив Westa, который принадлежит его родителям. Там взял свою биту. Вышел из дома, сел в такси и начал следить за обидчиками.

- По дороге я звонил друзьям, братьям звонил, чтобы помогли задержать их, - рассказал потерпевший. - Они доходят до банка, брат приехал - машина стояла возле мечети уже. Я, как машину увидел, выбежал (из такси - “НГ”), ударил битой по ногам Есымгалиева, он поскользнулся. Кинебаев побежал в сторону ЗАГСа, я побежал за ним, не догнал его и вернулся. В тот момент стоял мой братишка Темиржан и таксист - они его (Есымгалиева - "НГ") задержали уже. Есымгалиев просил не вызывать сотрудников полиции - умолял прям: “Не вызывай, не вызывай, мы все вернем и даже больше отдадим, я покажу адрес Кинебаева”. Мы согласились. Поехали в сторону “Зеленого” магазина на улице Мауленова. Поехали по Абая, свернули на Фролова и остановились. Сидели сзади с Есымгалиевым, я вышел позвонить в полицию - он мне не давал звонить. Я позвонил в полицию и подошел мой брат Руслан. Сели в машину и поехали до частного сектора, где жил Кинебаев. Брат пошел к Кинебаеву домой, а мы остались на улице. Возле машины подрались, я его (Есымгалиева - "НГ") ударил битой - не помню, куда попал. Он побежал к “Зеленому” магазину, забежал в магазин. Потом приехали сотрудники полиции, с сотрудниками полиции мы поехали на "Халык Банк", там я увидел Кинебаева и как изымали деньги - $1400. Потом поехали в отделение полиции.

- Вы помните, на какой машине с Есымгалиевым вы ехали к магазину “Зеленый”? - спросила адвокат Дамира Есымгалиева Снежанна КИМ.

- Да. "Лексус".

- Кому принадлежит данный "Лексус"?

- Братишке. Темиржану.

- Кто был за рулем?

- Темиржан был за рулем.

- Вы деньги переложили в куртку откуда?

- Из джинсов. $5 500 - я в куртку положил и в кармане 200 000 тенге. 10 купюр 20-тысячными.

- Закон нас обязывает установить происхождение денежных средств, которые у вас украли. 5500 долларов США каким образом у вас оказались?

- У меня друг ресторан в Астане держит. Это оттуда деньги.

- В смысле оттуда?

- Мои деньги.

- Я логику не могу понять.

- Друг держит ресторан - доставка еще есть. В доставке я участвую.

- У вас форма какая-то оформлена?

- Нет.

- Вы оформлены, как работник?

- Нет.

- Ваш совместный незарегистрированный бизнес?

- Зарегистрирован на его супругу.

- Но вы имеете оттуда доход?

- Да.

- А подтвердить каким-то образом официально вы можете документами происхождения этих 5 500 долларов США?

- Я не силен в этом, как их подтвердить.

- Следователь вам возвращал денежные средства, изъятые в ходе следствия?

- Да.

- В какой сумме?

- 4 900.

- Каким образом?

- Снимал на камеру, фотографировал все деньги, номера купюр.

- И дальше?

- Под расписку. Я расписался - он отдал.

- Сохранную расписку?

- Я не знаю. Да.

- Данные денежные средства в наличии у вас?

- Да.

- Вы можете предоставить в суд?

- Нет, я их разменял уже.

- Вам же их под сохранную расписку отдали. Вам объяснял следователь что такое - отдать денежные средства под сохранную расписку?

- Нет.

- Он вам объяснил, что вы должны их сохранить?

- Я не помню.

Вопрос про сохранную расписку задал и судья Арман КАБЕНОВ.

- Здесь написали вы: “Я, Рамазанов Жаслан, получил 4 900 долларов США, обязуюсь сохранить до полного окончания уголовного дела”. И теперь получается, вы эти денежные средства…?

- Разменял.

- Вы в суде сейчас подтверждаете что у вас этих денег сейчас нет?

- Нету.

- Это основание для судебного реагирования. Это вещественное доказательство - вы должны были их сохранить.

Двоюродный брат подсудимого Дамира Есымгалиева Адиль КОЗОВ показал в суде, что ему позвонила супруга Есымгалиева, которая сообщила, что ее муж в больнице, и попросила съездить к нему вместе. Перед входом в больницу они увидели "Лексус" с астанинским номером.

- Мы подошли к Дамиру - он был в тяжелом состоянии, - продолжил свидетель. - Я находился в коридоре, вышел - решил узнать у ребят, что происходило. Сотрудники полиции подошли к Кинебаеву и прозвучали такие слова: “Братан, зачем меняешь показания? Мы уже договорились, скажем, что тебе дал деньги Дамир. Сейчас нас за дачу ложных закроют”. Мне этот момент показался странным... Приехала группа из людей в форме - хотели провести допрос. Дамир пошел в туалет в сопровождении сотрудника. На обратном пути он указал на человека (сотрудника полиции - “НГ”) и сказал: “Он меня избивал. Он был там”. Мы попросили его предоставить документы - он отказался. Мы пытались объяснить что сотрудник должен предоставить документы - он ничего не отвечал.

Сквозь слезы на вопросы отвечала супруга подсудимого Ажара ЕСЫМГАЛИЕВА.

- В больнице ко мне подошли сотрудники, - рассказала она. - Представился, предоставил корочку и сказал: “Ваш муж и Серик украли деньги. Скажите ему, чтобы он вернул деньги”. Вот этот, который мне представился, сказал: “Скажите мужу, чтобы он вернул деньги”. На следующий день, когда я приехала в больницу, он за мной зашел следом. Подошел ко мне и говорит: “Что случилось?”. Я опять начала ему говорить: “Вот он лежит, не двигается”.

- Помимо вот этого представившегося кто-либо с вами речь какую-либо по этому поводу заводил? - спросил адвокат Жаслана Рамазанова Касымхан ИСАБЕКОВ.

- Нет.

- Вы сказали: “Я могу его опознать”. Каким образом? Хотя бы возраст назовите, рост?

- Когда я зашла к следователю, давала показания, он начал мне показывать фото на компьютере. Он мне показал фотографию Рустама или Руслана Рамазанова.

- Этот представившийся оказался Рустам или Руслан Рамазанов?

- Да.

После завершения допросов свидетелей Снежанна Ким заявила ходатайства. В частности, она попросила сделать экспертизу видеозаписи камер наблюдения с места происшествия на предмет видимости отдельных деталей. Судья постановил заменить экспертизу просмотром видео в суде с привлечением специалистов. И иосле этого, опираясь на их мнение, решить, нужна ли экспертиза.

Оставили без рассмотрения ходатайство о проведении следственного эксперимента. Его суть - узнать, как происходит извлечение 55-ти стодолларовых купюр из чужого кармана, насколько быстро это можно осуществить в реальных условиях при конкретном освещении и в конкретной одежде. Ходатайство об изменении меры пресечения для Есымгалиева на основании того факта, что исчезли вещественные доказательства ограбления в виде долларовых купюр, суд не удовлетворил.

Следующее заседание назначено на 21 июня.

Фото Артёма МАРУСИЧА