"Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West

Сегодня, 22 июня, в суде № 2 Костаная продолжили слушание дела о драке возле ночного клуба West. Драка произошла в феврале этого года. В ней участвовали четверо жителей Костаная: подсудимые Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ, бывший сотрудник полиции Серик КИНЕБАЕВ, свидетель, бывший сотрудник полиции Роман РОТОВ и потерпевший Жаслан РАМАЗАНОВ.

Согласно показаниям Есымгалиева, после драки Жаслан Рамазанов вызвал по телефону своего брата Руслана РАМАЗАНОВА, действующего сотрудника УБОП и зятя бывшего заместителя прокурора области Ерекешева. И якобы именно Руслан Рамазанов избил битой Есымгалиева.

Сегодня в суде приступили к досмотру видеозаписи драки, которую взяли с камер наблюдения, установленных возле клуба West. Запись длится почти 54 минуты. На ней видно, как конфликт разворачивается сначала между Ротовым и Рамазановым, которых Есымгалиев пытается разнять.

- Я хотел вернуться в клуб, но Есымгалиев говорил Ротову: "Бей его, бей!" - прокомментировал этот кадр на видео сам Рамазанов.

Его комментарий вызвал громкий смех в зале.

- А что смешного? - резко обернулся Рамазанов. - Помолчите уже!

Судья сделал замечание участникам процесса по поводу смеха и комментариев.

В какой-то момент на видео Есымгалиеа и Рамазанов остались одни. В это время в кадре их ее видно. Через время к ним возвращается бегом Ротов.

- Я увидел, что они разговаривают на повышенных тонах, что разгорается конфликт и побежал их разнять, - объяснил Роман Ротов.

- Там уже была драка между мной и Есымгалиевым, - сообщил свою версию Рамазанов.

Дальше конфликт продолжился ближе к зданию клуба, потом все заходят в клуб, а позже видно, как Рамазанов выталкивает Есымгалиева из West.

- Я его вытолкал из клуба, потому что меня взбесило, что они меня избили, - прокомментировал отдельные моменты видео Рамазанов. - Еще, когда они запинали, у меня головп заболела и из носа пошла кровь. Даже на капоте машины кровь осталась, который я задел рукой... В этом кадре я уже в кепке и куртке, которую взял в гардеробе.

Позже драка продолжилась, когда уже все участники были в верхней одежде. На 27-й минуте записи видно, как Есымгалиев сделал подсечку Рамазанову и тот упал на снег.

- Во все время драки деньги были у меня в нагрудном кармане, куртка тонкая, я их проверял, - сказал Рамазанов. - После того, как я упал, деньги пропали.

На видео видно, как Есымгалиев скользит руками по Рамазанову, когда тот лежит на полу. По словам Рамазанова, в этот момент Есымгалиев и вытащил у него $5 500. Подсудимый Есымгалиев уверяет, что поднял пачку сигарет.

Далее на видео Есымгалиев уходит с двумя неизвестными, которые то и дело мелькали в кадре. Об этих людях на процессе было много вопросов.

- В таких злачных местах много таких наблюдателей, - предположил судья. - Может, просто зеваки? Но куда вы с ними уходите?

- Я не помню, кто это, - сказал Есымгалиев. - Просто парни, которые увидели, как я поднял пачку сигарет, и сказали: "Давай покурим!" Я пошел с ними покурить...

- Да это охранники, которым ты отдал 600 баксов! - перебил его Рамазанов.

В целом видео драки каждая из сторон комментировала по своему. Адвокат подсудимого Есымгалиева Снежанна КИМ вновь настаивала на следственном эксперименте, в котором судья уже отказал ранее.

- Рамазанов говорит, что у него было 55 купюр. Давайте сложим эти купюры и попробуем их вытащить из кармана! - говорила Ким.

Судья объяснил, что эксперимент провести невозможно.

Рамазанов также сообщил, что некоторое время шел за Есымгалиевым и Кинебаевым, которые отходили от клуба, и просил их вернуть деньги.

- Но они отвечали, мол, какие деньги, какие деньги? - уверял потерпевший.

В итоге спор сторон защиты и обвинения перерос в словесную перепалку на повышенных тонах.

- Вы уже так общаетесь, что суду приходится заниматься успокоением и самоуспокоением, - сделал замечание судья.

До обеда в суде были допрошены трое свидетелей, в том числе Роман Ротов, который поменял свои показания. До этого он говорил, что деньги на месте драки были. Сегодня в суде заявил, что денег не было.

- А от Рамазанова в адрес моей семьи поступали угрозы. Конкретно он сказал, что в....ет всю мою семью, - процитировал в суде Ротов.

В суде продолжается обсуждение видеозаписи.

Сейчас удалили из зала суда брата Дамира Есымгалиева, который смеялся над видеозаписью, где видно, как бежит Рамазанов. Рамазанов сказал: "Как дурак какой-то" и попросил удалить его из зала.

- А где пристав? - поинтересовался судья. - У нас тут страсти кипят, а в зале даже пристава нет!

В итоге брат Есымгалиева вышел из зала суда.

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