Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому Серику Кинебаеву

Приговор в отношении Серика Кинебаева, который проходит по скандальному уголовному делу о драке возле ночного клуба West, суд № 2 Костаная вынес сегодня, 4 июня.

В конце прошлой недели Кинебаев успел заключить процессуальное соглашение с прокуратурой, в котором полностью признал вину.

- Сегодня судья удовлетворил процессуальное соглашение в форме признания вины между подсудимым Кинебаевым и прокуратурой, - сообщили «НГ» в прес-службе суда № 2. - Кинебаев признал вину по ст. 191 ч. 3 УК РК (разбой) в рамках заключенного соглашения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, срок считается условным. Кинебаев пожизненно лишен специального звания сержанта.

Ранее Серик Кинебаев заявил в своих показаниях, что они со вторым подсудимым, Дамиром Есымгалиевым, действительно украли деньги у потерпевшего Жаслана Рамазанова во время драки возле клуба West. И полностью признал вину.

Читайте также:

"Зёма, у него есть деньги, бей его!" - на процессе по делу о драке возле клуба West допросили подсудимого

Дело о драке возле West: адвокат подсудимого ходатайствовала о его немедленном освобождении

Дело о драке возле West: судья не удовлетворил заявление об отводе всей прокуратуры Костаная

Скандальное уголовное дело, в котором прозвучали фамилии сотрудника УБОП и заместителя облпрокурора, начали рассматривать в Костанае