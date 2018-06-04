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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота Наверно ты...
04.06.18 23:11
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Впервые 314, нет, пока вошел 312 человек со времен нового Соглашения.. a.radikal.ru
04.06.18 23:07
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: В 2000 г. Был в командеровке в г.Актау. Мне сняли номер в Чайке( незнаю щас он есть там или нет) он прям на берегу моря. Балкон был с видом на море, я щегол был, вернее подросток. Вытащил с...
04.06.18 22:55
112
Председатель оргкомитета 15-го Евразийского медиафорума...
Теперь проголосовал не анонимно за тот же пункт..
04.06.18 22:54
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
По краям высажено много яблонь.. d.radikal.ru Не знаю какие у них яблочки будут, но цветут хорошо.. На удивление комары сквозь брюки и кофты не прошивают с ходу, помню в боровских лесочках мы от...
04.06.18 22:50
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Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому Серику Кинебаеву

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 июня 2018, 15:50 |  Криминал

Приговор в отношении Серика Кинебаева, который проходит по скандальному уголовному делу о драке возле ночного клуба West, суд № 2 Костаная вынес сегодня, 4 июня.

В конце прошлой недели Кинебаев успел заключить процессуальное соглашение с прокуратурой, в котором полностью признал вину.

- Сегодня судья удовлетворил процессуальное соглашение в форме признания вины между подсудимым Кинебаевым и прокуратурой, - сообщили «НГ» в прес-службе суда № 2. - Кинебаев признал вину по ст. 191 ч. 3 УК РК (разбой) в рамках заключенного соглашения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, срок считается условным. Кинебаев пожизненно лишен специального звания сержанта.

Ранее Серик Кинебаев заявил в своих показаниях, что они со вторым подсудимым, Дамиром Есымгалиевым, действительно украли деньги у потерпевшего Жаслана Рамазанова во время драки возле клуба West. И полностью признал вину.

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§ 112
Re: Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Так адвокат Снежана Ким все таки проиграла дела и защищала хм.., так сказать преступника?
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§ Seviriya
Re: Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

суперсенсация 1122 стал"юуристом")))))))))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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