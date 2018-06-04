Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому Серику Кинебаеву
Ольга ЛИХОГРАЙ
Приговор в отношении Серика Кинебаева, который проходит по скандальному уголовному делу о драке возле ночного клуба West, суд № 2 Костаная вынес сегодня, 4 июня.
В конце прошлой недели Кинебаев успел заключить процессуальное соглашение с прокуратурой, в котором полностью признал вину.
- Сегодня судья удовлетворил процессуальное соглашение в форме признания вины между подсудимым Кинебаевым и прокуратурой, - сообщили «НГ» в прес-службе суда № 2. - Кинебаев признал вину по ст. 191 ч. 3 УК РК (разбой) в рамках заключенного соглашения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, срок считается условным. Кинебаев пожизненно лишен специального звания сержанта.
Ранее Серик Кинебаев заявил в своих показаниях, что они со вторым подсудимым, Дамиром Есымгалиевым, действительно украли деньги у потерпевшего Жаслана Рамазанова во время драки возле клуба West. И полностью признал вину.
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