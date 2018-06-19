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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Анализы придется сдавать. Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам. В этом может быть свой плюс. И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
19.06.18 17:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Йаб сказал, к чему привязать имя можно. Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
19.06.18 17:43
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
19.06.18 17:42
Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang: И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было. Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без...
19.06.18 17:41
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ. И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
19.06.18 17:39
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Экс-полицейскому, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

19 июня 2018, 16:46 |  Криминал

Руслана Таутенова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по не осторожности смерть человека) и ст. 347 (оставление места ДТП).

Судья Батырбек КУДАБАЕВ назначил по первой статье 2,5 года тюрьмы и лишение водительских прав на 3 года, по второй статье - год лишения свободы.

- Путем поглощения мягкого наказания более строгим в общем Руслану Таутенову назначено 2,5 года лишения свободы и три года лишения права управлять транспортными средствами, - заключил Кудабаев.

Также Таутенова лишили звания майора полиции. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В доход государства Таутенов должен будет выплатить более 660 000 тенге за проведение экспертиз. Таутенов уже выплатил семье погибшего 1,5 млн тенге в качестве коменсации морального вреда, ещё 1,5 млн заплатит за возмещение материальных расходов.

Родственники погибшего, Максата Оспанова, с приговором не согласились. Они считают, что 2,5 года для того, кто лишил жизни 23-летнего парня, очень мало.

Адвокат Таутенова Алексей МУХЕЕВ, выходя из зала суда, обронил фразу: "Думаю, мы ещё встретимся". Сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.

После оглашения приговора судья Батырбек Кудабаев прокомментировал его журналистам.

- Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения здесь не может учитываться в качестве отягощающего обстоятельства, - отметил он. - Когда Таутенов проходил освидетельствование, у него выявили 0,3 промилле алкоголя в крови. Но, согласно новому приказу, который уже действовал на период совершения ДТП, 1 октября, лёгкая степень алкогольного опьянения начинается с 0,5 промилле.

Суд посчитал вину Таутенова полностью доказанной, а его доводы о вторичном наезде на Оспанова - несостоятельными.

- Таутенов со своими защитниками, видимо, выбрал такую позицию - не признавать вину, - добавил Кудабаев. - Изначально он вообще сваливал все на свою подчиненную Муканову. Представленные в ходе суда доказательства его вины являются достоверными и допустимыми.

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«Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода
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