Экс-полицейскому, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Руслана Таутенова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по не осторожности смерть человека) и ст. 347 (оставление места ДТП).
Судья Батырбек КУДАБАЕВ назначил по первой статье 2,5 года тюрьмы и лишение водительских прав на 3 года, по второй статье - год лишения свободы.
- Путем поглощения мягкого наказания более строгим в общем Руслану Таутенову назначено 2,5 года лишения свободы и три года лишения права управлять транспортными средствами, - заключил Кудабаев.
Также Таутенова лишили звания майора полиции. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
В доход государства Таутенов должен будет выплатить более 660 000 тенге за проведение экспертиз. Таутенов уже выплатил семье погибшего 1,5 млн тенге в качестве коменсации морального вреда, ещё 1,5 млн заплатит за возмещение материальных расходов.
Родственники погибшего, Максата Оспанова, с приговором не согласились. Они считают, что 2,5 года для того, кто лишил жизни 23-летнего парня, очень мало.
Адвокат Таутенова Алексей МУХЕЕВ, выходя из зала суда, обронил фразу: "Думаю, мы ещё встретимся". Сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.
После оглашения приговора судья Батырбек Кудабаев прокомментировал его журналистам.
- Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения здесь не может учитываться в качестве отягощающего обстоятельства, - отметил он. - Когда Таутенов проходил освидетельствование, у него выявили 0,3 промилле алкоголя в крови. Но, согласно новому приказу, который уже действовал на период совершения ДТП, 1 октября, лёгкая степень алкогольного опьянения начинается с 0,5 промилле.
Суд посчитал вину Таутенова полностью доказанной, а его доводы о вторичном наезде на Оспанова - несостоятельными.
- Таутенов со своими защитниками, видимо, выбрал такую позицию - не признавать вину, - добавил Кудабаев. - Изначально он вообще сваливал все на свою подчиненную Муканову. Представленные в ходе суда доказательства его вины являются достоверными и допустимыми.
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