"Все травмы нанесены при жизни" - второй эксперт по делу о смертельном ДТП с участием полицейского

Последнее перед прениями судебное заседание по делу экс-полицейского Руслана ТАУТЕНОВА, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 4 июня.

Свои выводы относительно причины смерти 23-летнего Максата Оспанова высказал эксперт КФ РГП "Центр судебных экспертиз" Евгений СОХАРЕВ. В день аварии он выезжал на место проведения следственных действий.

По версии обвинения, Оспанов погиб под колесами легкового автомобиля, которым управлял Таутенов. В отличие от своих коллег, экспертов из Астаны, Сохарев исключил версию о том, что потерпевший находился в вертикальном положении, но также пришел к выводу - смерть наступила от удара о твердый тупой предмет, тело волокли по земле, а не переезжали, все травмы парню были нанесены при жизни. От них он и скончался на месте ДТП.

- У него отсутствуют характерные следы трения на подошве, о которых пишет эксперт Нурумова - это ее частное мнение, - огласил свои выводы Евгений Сохарев. - Следовательно, потерпевший находился не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Скорее всего, он лежал на боку. Основной удар пришелся головой и грудной клеткой о бампер авто. Была обильная кровопотеря, из этого исходит, что потерпевший во время совершения ДТП был жив. Все повреждения нанесены в короткий промежуток времени. Тело волокли по асфальту - примерно метров 10, не меньше. Факта переезда не было точно, потерпевший двигался по дороге вместе с машиной.

Чтобы ответить на многочисленные вопросы суда и адвокатов о разночтениях в экспертизах - в частности, о том, стоял Оспанов или все-таки лежал во время аварии, Сохареву дали время ознакомиться с экспертизой своих коллег.

Через 10 минут он объявил: несмотря на некоторые расхождения, в целом экспертизы друг другу не противоречат. Более того, единогласно подтверждают тот факт, что смерть наступила в результате конкретного ДТП.

Но эти доказательства адвокатов Таутенова не убедили. Его защитник Виктор ОВСЯННИКОВ настаивал на версии о том, что наезд Таутенова на потерпевшего был не первым. Он пытался выяснить у эксперта: нанесенные Оспанову повреждения были первичными или вторичными.

- Мы по видеозаписям установили, что до Таутенова на месте ДТП проезжал автобус, - отметил Овсянников. - В своем заключении вы пишите, что смерть наступила в результате удара о бампер легкового автомобиля. Но вы ведь не осматривали ни машину Таутенова, ни автобус, чтобы утверждать это наверняка. Может, это был автобус?

Эксперт ответил, что проводил экспертизу с учетом предоставленных ему обстоятельств. В данном случае единственным подозреваемым в ДТП был водитель легкового автомобиля.

- У повреждений низкая локализация, что подтверждает гипотезу о легковом автомобиле, - дополнил Евгений Сохарев. - Однако, конечно, окончательно утверждать об этом нельзя. Но имеет ли это значение в данном случае, если известно, от чего умер потерпевший?

То есть, даже если предположить, что Таутенов наехал на Оспанова не первым, на момент второго наезда парень все еще был жив.

Защитники подсудимого заявили ходатайство о проведении еще одной экспертизы, чтобы дать ответ на этот вопрос. Прокурор Олег Габдуллин сразу же попросил отказать им в этом. Адвокат потерпевших Иван Холод заявил, что это делается для отсрочки вынесения приговора.

- Я хочу, чтобы конкретно сказали: вот эта машина с такими повреждениями могла нанести такие травмы, - высказался подсудимый Руслан Таутенов. - В период следствия все наши ходатайства были отклонены. Мы хотим знать о первичности и вторичности повреждений. Я прошу вас объективно отнестись и поддержать нас.

Решение о необходимости проведения третьей экспертизы судья Батырбек Кудабаев вынесет завтра, 5 июня.