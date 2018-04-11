«Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода

Первое судебное заседание по громкому ДТП, в котором машина с полицейскими переехала 23-летнего Максата Оспанова, состоялось сегодня, 11 апреля, в суде №2 Костаная.

Судья Батырбек КУДАБАЕВ допросил потерпевших и главного свидетеля — бывшего старшего дознавателя Северного отдела УВД Костаная Динару МУКАНОВУ. Она в то утро была в машине вместе с обвиняемым, тогда еще своим начальником, Русланом Таутеновым.

Речь идет о громком ДТП на ул. Курганской, виновником которого стал бывший начальник отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслан Таутенов. 1 октября около 6.35 он сбил 23-летнего Максата Оспанова и скрылся. Парень погиб на месте. Позже Таутенов вернулся на место аварии, потому что во время удара потерял передний госномер. Номера он не нашел, и именно по нему потом и вычислили виновника ДТП.

Таутенов возвращался из ресторана, где отмечал день рождения и повышение по службе. Автомобиль, который попал в ДТП, принадлежал не ему и даже не его коллеге Динаре Мукановой, а ее родственнице.

Стороны общались между собой через переводчика. Потерпевшие, отец погибшего Муратбек Оспанов, его мать Мария Султанова и родная сестра Толкын Оспанова, давали показания на казахском языке, но так как сам процесс проходил на русском, их слова переводили.

Отец погибшего Муратбек Оспанов (справа)



Таутенов, во время следствия находившийся под залогом, пришел на судебное заседание самостоятельно.

Согласно обвинительному заключению, на момент совершения ДТП находившийся за рулем Таутенов находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Он не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пешехода. Оспанов получил сильнейший удар бампером, а затем его тело еще некоторое время волокли по дороге.

Первыми показания давали родственники погибшего. Мария СУЛТАНОВА рассказала, что 30 сентября сын отправился в ночной клуб «Дионис», где его лучший друг Арман Наурызбаев отмечал день рождения. Когда Максат не пришел домой ночевать, все подумали: он остался у друга.

Мария Султанова (справа)

- Вообще я периодически звоню Максату, но мы Арману доверяли, поэтому были уверены, что сын остался у него, - рассказала Султанова. - Около 10.30 мужу позвонили с телефона Максата. Когда муж говорил по телефону, я только услышала слово морг. Тогда я уже со своего номера перезвонила, мне ответил следователь, сказал, что телефон он нашел рядом с телом. Я ехала в морг с надеждой, что у Максата просто своровали телефон. Но потом нам показали труп... Это был наш сын.

Родители и родственники были убиты горем. Сам Таутенов к ним ни разу не пришел. Вместо обвиняемого, как рассказали в суде родители, приезжал его отец в компании влиятельных знакомых. Среди них был представитель мечети и аким Амангельдинского района. Они предлагали деньги, чтобы Таутенову дали условный срок.

- Они приезжали к моему мужу, я тогда была в Астане, - отвечала на вопросы Мария Султанова. - Муж сказал, что мы вместе должны принять решение, но я ребенка на деньги не меняю. Он был моим единственным сыном, теперь у меня нет смысла жизни. От переживаний за это время умерли мой брат и племянник.

Таутенов выплатил семье погибшего 1,5 млн тенге. Предлагали еще, утверждает Султанова, но иных попыток загладить вину больше не было.

- Он попросил прощения только спустя 5-6 месяцев после аварии, - еле сдерживая слезы говорит Султанова. - И это произошло в комнате следователя, сам он к нам не приходил.

В распоряжении семьи погибшего есть четыре записи с камер видеонаблюдения: одна из ночного клуба, где в ту ночь отдыхал Максат, и три из магазинов и кафе, которые находятся около места аварии.

Как рассказала Толкын ОСПАНОВА, ее брат вышел из клуба в 3.19. По дороге он дважды звонил своему другу Арману.

- У нас есть запись, где зафиксирован момент аварии, - рассказала суду девушка. - Там показано, что в 6.15 машина едет на большой скорости, но не видно, как Максат идет. Просто на пути у машины будто возникает препятствие, потом она еще немного проезжает вперед и останавливается. Выходит человек, смотрит на дорогу, снова садится и уезжает.

Согласно второй записи, говорит Толкын Оспанова, машина возвращается на место спустя 15 минут. Фары выключаются, человек ходит около машины с фонариком, будто что-то ищет, задерживается там около минуты и уезжает снова.

Иначе ДТП представила находившаяся в тот момент в машине Динара МУКАНОВА. Ее суд допросил первой из всех свидетелей. Муканова заявила, что пешеход не переходил дорогу, а лежал поперек проезжей части.

- В ночь на 1 октября около 2.00, когда я уже спала, мне позвонил мой начальник Руслан Таутенов и попросил забрать его из кафе «Падишах», так как он был без машины, - заявила Динара Муканова в суде. - Вместе с ним в кафе гуляли наши коллеги. Таутенов сначала хотел поехать домой, но потом попросил отвезти его в «Ак-Шанырак». В машине нас было четверо. Там мы пробыли около 40 минут, потом за руль сел Таутенов.

Муканова утверждает, что подсудимый вел себя адекватно и от него не пахло алкоголем. Пил ли он, она не видела, поэтому позволила ему пересесть за руль. Когда машина свернула на ул. Курганскую, через 5-10 метров, она заметила на дороге какой-то предмет.

- Он был похож на мусорный пакет, весь черный, - вспоминает Динара. - Я попросила Таутенова его объехать, потому что только недавно отремонтировала бампер. Таутенов ответил, что пакет мягкий, ничего страшного. Мы проехались по этому пакету. Скорость была около 60 км/ч. Потом Таутенов вышел из машины и сказал, что мы переехали человека: он либо был уже мертвый, либо лежал без сознания. Я тоже так считаю. Он лежал на животе, лицом не к нам, поэтому мы ничего не увидели. Черная куртка и черные волосы. Уличного освещения не было.

По словам Мукановой, она была в шоковом состоянии и у нее началась паника. Она кричала и плакала. Таутенов пытался ее успокоить в агрессивной форме: «Закрой рот! Успокойся!» Динара утверждает, что хотела вызвать скорую, но у нее и у Таутенова сели мобильные телефоны. Тогда они просто уехали. А когда Таутенов хотел уже попрощаться с коллегой, заметил, что на машине нет переднего госномера.

- Мы вернулись на место, но номер не нашли, - говорит Динара Муканова. - Это он сказал вернуться обратно, он был за рулем и он все решал. Мы даже не выходили из машины, просто проехали по тому же месту. Не нашли номер, поехали к его дому. Но там нас уже ждали сотрудники полиции. Таутенов стал сваливать всю вину на меня, я плакала и отрицала, потом уже на допросе он признался.

Родственники погибшего после показаний Динары Мукановой засыпали ее вопросами и упреками: почему вы не помогли лежащему на дороге? Почему не вызвали скорую? И как вообще можно было перепутать человека с мусорным пакетом?

- У Максата рост 180 см, где вы видели такой пакет? - чуть ли не плача спрашивала свидетеля Толкын Оспанова.

- Я не знаю, наверное, он скрутился, лежал не во весь рост, поэтому мы подумали, что это большой мусорный мешок, - отвечала Динара.

Между сестрой погибшего и свидетелем в зале суда началась перепалка. «А если бы на этом месте был ваш братишка, что вы бы сделали?» - в слезах спрашивала сестра погибшего. Муканова ссылалась на то, что была испугана и Таутенов вел себя агрессивно.

- Так вы зачем поехали за госномером обратно? - спросил свидетельницу судья.

- Я не знаю.

Судья зачитал ее первоначальные показания от 1 октября. Муканова заявляла, что когда они вернулись в поисках номера, по той же дороге ехал автобус. Водитель остановился, увидев лежащего на дороге человека. Тогда Таутенов и Муканова скрылись с места по полевой дороге.

- Первое, что вы сказали после случившегося: «Что будем делать?» - зачитал протокол допроса судья. - То есть вам было важнее спастись самим, чем помочь человеку. Раз уж вы говорите, что все-таки хотели помочь, почему тогда автобус не остановили и не попросили вызвать скорую?

- Я не знаю, я плакала...

Батырбек Кудабаев заявил, что суд разберется, действительно ли телефон у Мукановой не работал. Если выяснится, что свидетель солгала, судья обещал вынести постановление о привлечении ее к уголовной ответственности.

В следующих судебных заседаниях продолжится допрос свидетелей.