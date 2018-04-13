Быстрее не бывает

Форум
просто житель
По уши в грязи ходят люди по дорогам Заречного
Дрон, я тоже недавно был в архитектуре, и в жкх заходил обещали что в этом году будут ремонтировать две улицы в ЗТБ и отходный матерриал пустят на подсыпку, нужно только подождать
13.04.18 19:18
Аноним
Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет
Шарик, рано ботинки поменял
13.04.18 19:16
мимо ехал...на УАЗе
В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты
Во, блин, нашли крайнего. ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ !!! обнаглели Акимчики...будет уроком...молчать не надо...я много лет работаю, в бюджетной организации...долбят на работе..с Акимата тоже..не...
13.04.18 19:15
Николай.
Определять инвалидность в Казахстане будут без пациента, только на основе его анализов
600000 инвалидов бюджет видимо не тянет. У соседа рук нет, но анализы хорошие, скажу ему чтобы работу искал.
13.04.18 19:14
андрей
Встреча старшеклассников СШ№115 с зам. директора "Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области"
Даже как то жутко от такого зомбирования. Хочешь не хочешь ...
13.04.18 19:11
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности

Татьяна НАЗАРУК

13 апреля 2018, 16:33 |  Происшествия

В Костанайский городской суд с заявлением о восстановлении на работу обратился 32-летний экс-полицейский Руслан Таутенов, которого сейчас судят по уголовной статье 345 ч. 3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Фото из архива "НГ"

Будучи начальником отдела дознания УВД Костаная, он рано утром 1 октября переехал 23-летнего костанайца Максата Оспанова, который погиб на месте. После этого из органов Таутенова уволили.

Сейчас дело Таутенова рассматривает суд №2 Костаная. Параллельно с этим он обратился с иском к ДВД о восстановлении в должности.

- После возбуждения уголовного дела был издан приказ об увольнении за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, - говорится в сообщении пресс-службы суда. - В суде истец просил признать приказ ГУ «Департамент внутренних дел Костанайской области» незаконным и восстановить на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Суд в удовлетворении исковых требований Таутенову отказал.

Решение в законную силу не вступило.

Читайте также:

«Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода

Суд рассмотрел санкцию в отношении начальника отделения дознания Северного отдела УВД Руслана Таутенова, сбившего насмерть пешехода

В Костанае 32-летний сотрудник полиции обвиняется в ДТП со смертельным исходом
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.04.18 16:50 Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет
13.04.18 15:20 В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты
13.04.18 13:29 Определять инвалидность в Казахстане будут без пациента, только на основе его анализов
13.04.18 12:54 "Полицейский не совершал мошенничества в отношении сироты" - Пресс служба ДВД Костанайской области
13.04.18 12:28 Приговор по делу Натальи Казулиной, которую обвиняли в убийстве сына, огласили в Костанае
13.04.18 11:49 Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал казахстанцев Жакип Асанов
13.04.18 09:20 Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые числились выданными
12.04.18 21:44 В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева
12.04.18 20:50 Президент заявил о необходимости сократить количество вузов в Казахстане
12.04.18 19:13 Протест прокуратуры по делу о смертельном ДТП с участием "Инфинити" рассмотрел суд в Костанае

Комментарии к новости

FOMA
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности

Уровень наглости выше чем у "100 индейцев на скаку в боевом кличе". Боюсь даже про его жизненные принципы подумать.

Валентина
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы пойти на такой шаг , значит он надеялся на положительный результат ??? Значит он считает ,данное преступление - лёгким недоразумением ??? Что то господа уже страшно становится ...

456
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности

Уровень наглости выше чем у "100 индейцев на скаку в боевом кличе". Боюсь даже про его жизненные принципы подумать.

Юридический он правильно поступил, как его могли уволить до вынесения решения суда, только суд определяет виновен или не виновен.

456
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До начальника отдела дознания дорасти, это тебе ни какой агашка не поможет, пробиваются лучшие из лучших, кто пользуется авторитетом среди оперов.

пэтриот
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
456
пробиваются лучшие из лучших, кто пользуется авторитетом среди оперов

Как это ,,вяжется,, сесть за руль пьяным ? Так ,,зарабатывается,, авторитет ?

Кира
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
456:
пробиваются лучшие из лучших, кто пользуется авторитетом среди оперов.

Переехал человека ,удрал с места ДТП , хотел преступление свалить на свою коллегу ,нормальное честь и достоинство авторитетного сотрудника .

патриот
Re: Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет...




Отправлено: 13.04.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x ; ЖЕСТЬ !!! наглости нет предела...восстановить в должности...выплатить зарплату... а может тебе еще и Халық Қаһарманы вручить..на плацу у ДВД :-( все таки геройски...вернулся, за уликами...в поисках гос.номера...как хорошо что ты его не нашел...а то бы умело , сам лично..перевел это в " висяк" спасая свою шкуру... НАКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО, ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ !!!

Гость
Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности




Отправлено: 13.04.18 - 19:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности




Отправлено: 13.04.18 - 20:09
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 0
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх