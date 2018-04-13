Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности

В Костанайский городской суд с заявлением о восстановлении на работу обратился 32-летний экс-полицейский Руслан Таутенов, которого сейчас судят по уголовной статье 345 ч. 3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Фото из архива "НГ"

Будучи начальником отдела дознания УВД Костаная, он рано утром 1 октября переехал 23-летнего костанайца Максата Оспанова, который погиб на месте. После этого из органов Таутенова уволили.

Сейчас дело Таутенова рассматривает суд №2 Костаная. Параллельно с этим он обратился с иском к ДВД о восстановлении в должности.

- После возбуждения уголовного дела был издан приказ об увольнении за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, - говорится в сообщении пресс-службы суда. - В суде истец просил признать приказ ГУ «Департамент внутренних дел Костанайской области» незаконным и восстановить на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Суд в удовлетворении исковых требований Таутенову отказал.

Решение в законную силу не вступило.

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