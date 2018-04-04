Быстрее не бывает

Форум
drakon
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
Пацаны,сегодня в "Добром Утре",на 1 канале, говорили,что "переабуваться" - нужно на летнюю, когда температура воздуха будет СТАБИЛЬНО - плюс 7 градусов... :lol:
04.04.18 22:00
Ольга
С Днём Рождения, лучшие Вы наши!
Коллектив Нашей Газеты! Шешнадцать лет бывает раз. И пожелать хочу сейчас Вам всем завидного упорства, И обаянья, и проворства. Чтоб дружба крепкою была, Чтобы не ранили слова. Здоровья, радости,...
04.04.18 22:00
Характер
Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области намерены использовать видеонаблюдение
По данным облакимата, в прошлом году в них участвовало 150 000 человек. Источник:www.ng.kz сколько из них госслужащих, медицинских и педагогических работников? Из госслужащих интересно сколько...
04.04.18 21:50
Хохол
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
112: Может он в трусах зимой ходит в одних? Да кто ж против , пусть ходит . Закаляться вообще полезно , только он не про закалку , он эксгибиционист , поэтому и говорит что без трусов гуляет .
04.04.18 21:46
362
Евреи Костаная отметили Пэсах
112: А ты живешь с народами тут в Казахстане, с другими этносами и нациями, и тебе о них ничего неинтересно кроме себя любимого? Что ты распыляешься? Им это не интересно, в какой стране, живут,...
04.04.18 21:43
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали рассматривать в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 апреля 2018, 17:00 |  Криминал

1 октября 2017 года, около 06.35, начальник отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслан ТАУТЕНОВ сбил 23-летнего Максата Оспанова на ул. Курганской. Парень погиб на месте.

После ДТП автомобиль, в котором находились и пассажиры - также сотрудники полиции, скрылся с места происшествия. Виновника аварии нашли по госномеру, который отлетел во время удара.

Против бывшего полицейского возбудили дело по двум статьям: 345 ч. 3 (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 347 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

3 октября Таутенова задержали. После того, как он внес залог в 4 538 000 тенге, был освобожден из-под стражи.

Первое судебное заседание по этому резонансному делу было назначено в суде № 2 Костаная на сегодня, 4 апреля. Однако вскоре после начала слушание отложили на неделю, поскольку сторона обвинения не успела ознакомиться с обвинительным заключением и результатами последней экспертизы.

Таутенов сразу попросил представителей СМИ, которых в зале собралось более 10 человек, не снимать его на видео и не фотографировать. Судья Батырбек Кудабаев ходатайство удовлетворил.

Также Таутенов заявил, что расскажет свою версию произошедшего после допроса потерпевших, свидетелей и рассмотрения письменных материалов дела.

На заседании присутствовали отец погибшего Муратбек Оспанов, мать - Мария Султанова и родная сестра - Толкын Оспанова. Все трое были признаны судом потерпевшими.

- Уже 6 месяцев прошло, но легче не стало, - рассказала «НГ» после заседания Толкын ОСПАНОВА. - Вообще суд по нашему делу должен был начаться еще в январе, но обвиняемый попросил провести еще одну экспертизу, комплексную, в республиканском центре в Астане. Она длилась 4 месяца. О ее результатах мы еще не знаем, но первая показала, что Максат умер от удара тупым предметом... Это и было столкновение с машиной Таутенова.

Как рассказал сам подсудимый, сейчас он работает менеджером по рекламе в ИП. Руслан Таутенов женат, воспитывает 6-летнего сына.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.04.18 18:12 Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
04.04.18 17:57 Стали известны подробности пожара в машине на Складской в Костанае
04.04.18 17:33 Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела младенца в Федоровском районе
04.04.18 17:19 Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области намерены использовать видеонаблюдение
04.04.18 13:22 Костанайские полицейские задержали преступника, которого разыскивали в Екатеринбурге
04.04.18 13:01 В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
04.04.18 12:09 В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
04.04.18 11:30 Заместитель директора РГП «Енбек-Костанай» пытался дать взятку сотрудникам антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела
04.04.18 11:08 "Канело" официально отказался от второго боя с GGG
04.04.18 08:57 Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и лишние списания - МИК РК

Комментарии к новости

Автоюрист
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сбил?! Интересная интерпритация переезда человека лежащего в нетрезвом состоянии, ночью посередине проезжей части.

БС
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как без последней экспертизы дело направили в суд??? Может сначала осудить, а экспертизы не обязательна, такой вывод напрашивается.

АфроАмериканец
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересная интерпритация переезда человека лежащего в нетрезвом состоянии, ночью посередине проезжей части.
1 октября 2017 года, около 06.35, начальник отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслан ТАУТЕНОВ сбил 23-летнего Максата Оспанова на ул. Курганской. Парень погиб на месте....06.35...далеко не ночное время суток..город уже живет активной жизнью, в это время...ну и...гос/номер не отлетит...при таком, а именно при переезде препятствия на дороге...раз его нашли, то он отлетел...наверняка от удара... :-x

Житель
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 19:33
Комментарий удален модератором.

Желтый
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно было вообще убежать, не оказав помощь человеку? А еще сотрудник ДВД! А пассажиры? Тоже такие же нелюди?!

Директор Пляжа
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автоюрист:
лежащего в нетрезвом состоянии

Интересно, насколько не трезв был полицейский, если не заметил наезда и просто с места происшествия скрылся. Уже это отягощает его вину по полной.

Ирина
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как если не ему , знать , о качестве наших экспертиз . Сам чудеса творил , когда на должности был

Автоюрист
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АфроАмериканец:
06.35...далеко не ночное время

Поинтересуйтесь у водителей, 1 октября, они без света фар в это время много увидят. Может и не ночное как я выразился, потому как действительно, ночным считается до 06.00 часов, но все же это темное время суток.

ахмет
Re: Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали...




Отправлено: 04.04.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он что лежал на дороге? кто знает?

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 0
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх