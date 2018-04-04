Дело полицейского, который насмерть сбил пешехода, начали рассматривать в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
1 октября 2017 года, около 06.35, начальник отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслан ТАУТЕНОВ сбил 23-летнего Максата Оспанова на ул. Курганской. Парень погиб на месте.
После ДТП автомобиль, в котором находились и пассажиры - также сотрудники полиции, скрылся с места происшествия. Виновника аварии нашли по госномеру, который отлетел во время удара.
Против бывшего полицейского возбудили дело по двум статьям: 345 ч. 3 (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 347 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия).
3 октября Таутенова задержали. После того, как он внес залог в 4 538 000 тенге, был освобожден из-под стражи.
Первое судебное заседание по этому резонансному делу было назначено в суде № 2 Костаная на сегодня, 4 апреля. Однако вскоре после начала слушание отложили на неделю, поскольку сторона обвинения не успела ознакомиться с обвинительным заключением и результатами последней экспертизы.
Таутенов сразу попросил представителей СМИ, которых в зале собралось более 10 человек, не снимать его на видео и не фотографировать. Судья Батырбек Кудабаев ходатайство удовлетворил.
Также Таутенов заявил, что расскажет свою версию произошедшего после допроса потерпевших, свидетелей и рассмотрения письменных материалов дела.
На заседании присутствовали отец погибшего Муратбек Оспанов, мать - Мария Султанова и родная сестра - Толкын Оспанова. Все трое были признаны судом потерпевшими.
- Уже 6 месяцев прошло, но легче не стало, - рассказала «НГ» после заседания Толкын ОСПАНОВА. - Вообще суд по нашему делу должен был начаться еще в январе, но обвиняемый попросил провести еще одну экспертизу, комплексную, в республиканском центре в Астане. Она длилась 4 месяца. О ее результатах мы еще не знаем, но первая показала, что Максат умер от удара тупым предметом... Это и было столкновение с машиной Таутенова.
Как рассказал сам подсудимый, сейчас он работает менеджером по рекламе в ИП. Руслан Таутенов женат, воспитывает 6-летнего сына.
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