«Здесь меня не услышали» - прения по делу о смертельном ДТП с участием полицейского прошли в Костанае

Рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-полицейского Руслана ТАУТЕНОВА в совершении смертельного ДТП на ул. Курганской подходит к концу. Сегодня, 13 июня, в суде №2 Костаная состоялись прения по этому делу.

Родственники погибшего 23-летнего Максата Оспанова вспоминали, каким человеком он был, их адвокат Сергей ХОЛОД говорил о нелогичности поступков и действий подсудимого, а защитник Таутенова Виктор ОВСЯННИКОВ пытался доказать, что допущенные во время следствия ошибки приведут к непоправимым последствиям.

Ссылаясь на отказ судьи Батырбека Кудабаева о проведении третьей, дополнительной, экспертизы, в прениях Овсянников заявил: вопрос о наказании Руслана Таутенова уже предрешен. По мнению адвоката, родственники погибшего не хотят знать правду о его смерти, сделав заведомо ложные выводы о виновнике трагедии, а прокуроры, следователи и дознаватели допустили массу ошибок в своей работе. В результате так и не было доказано, что именно автомобиль, за рулем которого находился Таутенов, сбил насмерть Оспанова. После ДТП полиция не осматривала ни легковой автомобиль, ни автобус, который проезжал возле места аварии два раза. Подозреваемым сразу сделали Таутенова.

- Почему мой подзащитный должен доказывать суду свою невиновность? - спрашивал Овсянников. - Невозможно было причинить такие повреждения потерпевшему при незначительных дефектах на автомобиле Таутенова. Водитель автобуса Сергей Томин поэтому и вызвал полицию, потому что видел проезжавший мимо автомобиль.

Когда предоставили слово самому подсудимому, он обратился к родственникам Максата Оспанова - отцу, матери и сестре погибшего. Руслан Таутенов выразил им соболезнования и сообщил, что хочет добиться правды и пойти до конца. Он признал, что наехал на Оспанова, потерял госномер и потом за ним вернулся, но считает, что парень умер под колесами не его машины.

- Прокуроры берут за основу слова эксперта, в исследовании которого были многочисленные нарушения, - отметил Таутенов. - Теперь, чтобы выяснить правду, нужна эксгумация, но в проведении еще одной экспертизы нам отказали. Здесь меня не услышали. Надеюсь, что в дальнейшем - в областном и Верховном суде - это услышат и найдут правду. Когда будут конкретно установлены обстоятельства этого дела, я признаю свою вину и понесу ответственность. Я не пытаюсь убежать, меня это не пугает, но нельзя человека судить на домыслах и предположениях.

Адвокат потерпевших Сергей Холод в хронологическом порядке привел в прениях все несколько версий произошедшего, следуя из показаний Таутенова, и пришел к выводу, что логики в этом нет. Сначала подсудимый отрицал, что именно он был за рулем, потом признался в этом, но предположил, что Оспанова кто-то избил и выбросил на дорогу. В конце же стал уверенно заявлять: не его наезд убил потерпевшего.

Мать погибшего Мария СУЛТАНОВА и его сестра Толкын ОСПАНОВА плакали, рассказывыая о том, что у Максата было много планов: он хотел открыть свое дело, жениться...

- Я потеряла сына, а ты всего лишь лишился работы и звания, - сказала Таутенову Мария Султанова. - Твоя потеря меньше моей, но ты так и не признал вину. Если бы ты был невиновен, ты бы вызвал полицию и сделал все, чтобы доказать это. Моему сыну было 23 года и он всегда говорил, что надо отвечать за свои поступки. Тебе 32 - и ты не можешь признаться.

Процессуальный прокурор Олег Габдуллин попросил назначить Таутенову 4 года тюрьмы и на 5 лет лишить его права управления автомобилем. Родственники погибшего предъявили ему иск на 3 млн 320 000 тенге.

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