Адвокаты экс-полицейского Руслана Таутенова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, заявили об отводе судьи
Татьяна НАЗАРУК
Адвокаты Виктор ОВСЯННИКОВ и Алексей МУХЕЕВ считают, что председатель суда № 2 Костаная Батырбек КУДАБАЕВ, рассматривающий дело о смертельном ДТП, заинтересован в его исходе и придерживается позиции стороны потерпевших.
Об этом они заявили сегодня, 12 июня, во время очередного заседания, на котором должны были пройти прения. Но из-за того, что сторона защиты подсудимого захотела дополнительно допросить еще одного эксперта из состава комиссии, прения перенесли на завтра.
Адвокаты Руслана Таутенова хотели получить ответы на свои вопросы: был ли наезд на погибшего Максата Оспанова первичным или вторичным, в каком положении находился парень в момент ДТП и какие именно травмы он получил при столкновении с легковушкой, за рулем которой был Таутенов.
Такая версия у стороны защиты возникла потому, что за некоторое время до ДТП на месте аварии проезжал автобус. Адвокаты хотят знать, действительно ли смертельный наезд на Оспанова был совершен машиной, которой управлял Таутенов, а не автобусом.
Но и столичный эксперт Ермек ЖАРМАКИН четких ответов на эти вопросы не дал. Причины: следствие не предоставило экспертам полные материалы этого дела, была нарушена методика исследования трупа, недостаточно изучены повреждения - проводившаяся сразу же после ДТП работа была сделана со множеством нарушений.
Орган следствия даже не позаботился о состоянии вещей погибшего, а ведь и по ним в том числе определяли способ нанесения повреждений. Жармакин упомянул, что кроссовки Оспанова экспертам прислали сгнившими: после ДТП прошел дождь и вся одежда промокла. После дождя ее даже не высушили.
Кроме того, экспертам не предоставили автомобиль подозреваемого, в связи с чем невозможно сопоставить травмы пострадавшего с повреждениями автомобиля и убедиться, что все это взаимосвязано.
Не был изучен и автобус, водитель которого проезжал возле места аварии, а после вызвал скорую.
- По предоставленным нам данным мы сделали заключение, что потерпевший находился в вертикальном положении, переезда не было, - отметил эксперт Жармакин. - Но если вы хотите знать, в какой последовательности и от чего были получены травмы, нужно делать эксгумацию трупа и осматривать автомобиль подозреваемого.
Сразу после выступления эксперта адвокат подсудимого Виктор Овсянников заявил ходатайство об исключении из числа доказательств протокол следственного эксперимента и заключение эксперта из-за множества нарушений, на которые, как отметил он, суд закрыл глаза.
Сразу за ним последовало еще одно заявление - о проведении третьей судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень вины Руслана Таутенова в смерти Максата Оспанова.
- Ни в одной из экспертиз не сказано, каким именно транспортным средством были причинены повреждения потерпевшему, - высказался подсудимый. - Я не пытаюсь уйти от ответственности. Если экспертиза покажет, что мой наезд стал смертельным, я сразу признаюсь.
- Вы хотите сказать, что не наезжали на Оспанова? - уточнил судья Батырбек Кудабаев.
- Я хочу сказать, что не причинял ему смерть, - ответил Таутенов.
Однако судья на месте постановил - отказать. Тогда прозвучало еще одно ходатайство - об отводе Батырбека Кудабаева от рассмотрения этого дела.
- Суд в нарушение норм УПК уже предрешил вопрос о виновности подсудимого и сделал необоснованный вывод о том, что Таутенов видел препятствие в виде черного предмета на дороге и не захотел его объезжать, - аргументировал свое заявление Виктор Овсянников. - Судья Батырбек Кудабаев ставит вопрос только обвинительного приговора, приняв сторону не закона, а следствия и прокуратуры.
В частности, Овсянников считает, что его подзащитному незаконно вместе со ст. 345 ч. 3 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), виновность по которой еще не доказана, вменили ст. 347 (оставление машины на месте ДТП).
После получасового совещания судьи суда № 2 постановили: законных оснований для отвода Батырбека Кудабаева нет.
Завтра, 13 июня, состоятся прения по этому делу.
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