«Переезд трупа я исключаю» - вывод эксперта по делу о смертельном ДТП с участием полицейского

В суде № 2 Костаная продолжается рассмотрение дела бывшего начальника отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслана ТАУТЕНОВА. Его обвиняют в том, что он насмерть сбил 23-летнего Максата Оспанова.

Сегодня, 30 мая, суд начал допрашивать экспертов по этому делу.

Для внесения ясности в эту трагедию - каким образом был сбит погибший и в каком положении он находился - по ходатайству сторон были проведены две судебно-медицинские экспертизы. Одна - на местном уровне, другая - на республиканском.

По мнению защитников подсудимого, Таутенов не сбивал Максата Оспанова, так как тот уже лежал на дороге. Возможно, был пьян или даже мертв.

Сам Таутенов показания еще не давал, а вот его бывшая подчиненная, тоже сотрудница Северного отдела УВД Динара Муканова ранее рассказывала суду, что находилась в момент ДТП в машине вместе с начальником. По ее словам, на дороге лежал какой-то предмет, которые они приняли за «мусорный пакет». Не признав в нем человека, Таутенов этот «предмет» переехал. Только после того, как водитель вышел из авто, он понял, что это было, и скрылся с места происшествия, потеряв госномер. Позднее за пропажей вернулся, но ни скорую, ни полицию для Оспанова не вызвал.

Первой и пока единственной из экспертов сегодня допросили сотрудницу республиканского центра судебных экспертиз при Минюсте РК Ботагоз НУРУМОВУ. Допрос проходил при помощи видеосвязи, так как эксперт находится в Астане. Нурумова была в составе комиссии, проводившей комплексную экспертизу от 26 марта 2018 года, и исследовала вещественные доказательства, собранные на месте ДТП. В частности - одежду и обувь погибшего.

Эксперт сделала вывод - во время столкновения с машиной Оспанов находился в вертикальном положении. Не лежал на проезжей части, а переходил ее, либо стоял на дороге.

- На левой подошве его кроссовок обнаружены характерные следы трения или скольжения, это свидетельствует о том, что потерпевший находился в вертикальном положении, - пояснила Нурумова. - Повреждения одежды говорят о том, что потерпевшего сначала отбросило, затем он упал. Возможно, было и волочение по земле, но переезд трупа я исключаю.

Однако ее коллеги, эксперты Бакытхан Нурманов и Ермек Жармакин, привели в результатах экспертизы другие данные: Нурманов не говорит об особенных следах на подошве кроссовок, а Жармакин считает предоставленную следствию информацию дополнительной и недостаточной для определения местоположения потерпевшего. Эти сведения зачитал государственный обвинитель Олег Габдуллин и попросил Нурумову пояснить их. Эксперт затруднилась ответить.

Специалиста, проводившего судебно-медицинскую экспертизу в Костанае, допросят позднее, так как сейчас он не может явиться в суд.

Кроме того, на сегодняшнем заседании был повторно допрошен водитель маршрутного автобуса Сергей ТОМИН. Именно он после ДТП первым заметил лежащего на дороге человека и вызвал полицию.

- Ехал по той же полосе, где лежал труп, остановился, открыл дверь, убедился, что это лежит человек, - рассказал Томин суду. - Я развернулся, встал недалеко от него и осветил место фарами. Вызвал полицию, они быстро приехали, через пять минут примерно.

Подсудимый и его адвокат Виктор Овсянников стали засыпать водителя автобуса вопросами - выходил ли тот из автобуса и трогал ли труп.

- А вы выходили из автобуса? Можете точно сказать? - спрашивал Руслан Таутенов.

- Я не помню, я увидел убитого человека... Представьте мое состояние! - ответил Сергей Томин.

После вопросов о том, осматривали ли маршрутный автобус по прибытию полицейские и попадал ли он в ДТП, Сергей Томин взорвался от негодования: «Вы меня что, в обвиняемые таким образом переводите?»

Водителю показали несколько записей с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь аварии. На них четко видно, как автобус проезжает будущее место аварии, а потом возвращается обратно и останавливается возле человека на дороге.

На записях также просматривается, что там проезжает белый «Джип», а через несколько минут, с явно большей скоростью и включенными фарами - «Киа Рио», за рулем которой был Таутенов.

На записях видно и самого Максата Оспанова. Он шел по проезжей части ул. Курганской примерно за 20 минут до ДТП.

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