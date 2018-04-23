В Костанае продолжается процесс по делу о смертельном ДТП с участием полицейского

В суде № 2 Костаная идет допрос свидетелей по делу бывшего начальника отделения дознания Северного отдела УВД Костаная Руслана ТАУТЕНОВА, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшем смерть 23-летнего Максата Оспанова.

Полицейский, находясь за рулем в нетрезвом виде, рано утром 1 октября 2017 года сбил пешехода на ул. Курганской и скрылся места происшествия.

Очередное заседание прошло сегодня, 23 апреля. Суд продолжил допрос друзей и знакомых Максата Оспанова, которые в ночь с 30 сентября на 1 октября отдыхали с ним в ночном клубе "Дионис". Молодые люди праздновали день рождения Армана Наурзбаева, который собрал компанию из 7 человек.

Показания свидетелей, находившихся в ту ночь вместе с Оспановым, разнятся. Адвокатов Таутенова особенно интересовал ответ на вопрос, был ли погибший пьян и если был, то насколько. По версии защиты, Оспанов напился до такой степени, что сам упал на дорогу, а после его переехал не заметивший лежащего полицейский.

Свидетель Асылгуль АРГЫНОВА пояснила, что с погибшим была знакома не очень хорошо. Лучше с парнем общался ее муж, с которым они приехали в тот вечер в "Дионис". Но она заметила, что выпивший Максат вел себя несдержанно и даже агрессивно.

- Максат был сильно пьяный, шатался, - сообщила Аргынова. - Он пил водку, коньяк и пиво. Водку пили все парни, я заказала себе коньяк, но не пила его. Потом Максат подходил к бару и там заказывал себе пиво. В начале вечера он был не сильно выпивший, это было заметно, потому что потом он стал агрессивнее. Я видела, как он танцевал и толкался, цеплялся к людям.

Но с таким поведением не вяжутся показания этой же свидетельницы, данные ей во время следствия - о том, что в клубе Максата пытался зацепить парень с соседнего столика, а тот на агрессию никак не ответил.

- К нам подошел парень азиатской внешности, высокий, схватил Максата за шею и сказал: "Что ты сидишь подмигиваешь? Я сейчас тебя разнесу!" - зачитал первоначальные показания Асылгуль Аргыновой судья Батырбек КУДАБАЕВ. - Того парня оттащили, а Максат промолчал. Позже он сокрушался, что ничего не ответил и что он лох.

Второй свидетель, товарищ погибшего Оспанова Тимур КУРМАНБАЕВ события того вечера помнит смутно - по словам парня, к концу вечера ему стало "очень хорошо". Но он заявил, что Максат был не вдребезги пьяным, а подвыпившим.

- Мы выпили 2-3 бутылки водки, - рассказал Курманбаев суду. - Я не видел, чтобы Максат с кем-то конфликтовал, он всегда был добрым и веселым. Он был немного подвыпившим, но его не шатало.

Тогда судья зачитал и его первоначальные показания. Оказалось, 1 октября Курманбаев заявлял, что Оспанов был изрядно выпившим.

Не ясен еще один момент: если Максат вышел из клуба около 3.20, как говорит просмотревшая видеозаписи его сестра Толкын Оспанова, то где он был все время до 6.00, когда его сбила машина?

Известно, что после выхода из "Диониса" Максат несколько раз звонил имениннику Арману Наурзбаеву, а тот звонил ему. О чем они говорили в ту ночь, Наурзбаев в суде пояснить не смог - не помнит.

Адвокат потерпевших Сергей ХОЛОД после заседания рассказал корреспонденту "НГ", что семья погибшего отправила запрос в головной офис сотового оператора в Алматы, чтобы получить запись тех разговоров. Ответа пока нет. Если он все-таки будет, есть надежда узнать, зачем Максат звонил другу. Возможно, он попал в неприятность и просил о помощи.

На следующем заседании суд намерен завершить допрос свидетелей и приступить к изучению письменных материалов дела, в том числе - и семи видеозаписей.

Фото Артёма МАРУСИЧА