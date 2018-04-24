Адвокаты экс-полицейского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, считают, что следственный эксперимент провели с грубыми нарушениями

В суде Костаная № 2 продолжается допрос свидетелей по делу экс-полицейского Руслана ТАУТЕНОВА, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшем смерть 23-летнего Максата Оспанова.

Спустя два дня после аварии, 3 октября, в то же время суток - около 6.00 - на месте ДТП провели следственный эксперимент. Его результаты, исходя из позиции защиты подсудимого, показали, что Руслан Таутенов мог заметить лежащего на проезжей части человека.

Сейчас адвокаты Алексей МУХЕЕВ и Виктор ОВСЯННИКОВ пытаются доказать, что следственный эксперимент был проведен с грубыми нарушениями.

Для этого в суд сегодня, 24 апреля, пригласили следователя Северного отдела УВД Костаная Айбатыра САТБЕКОВА. Тот рассказал, что в то утро его спонтанно попросили поучаствовать в эксперименте и сыграть роль потерпевшего. Ему нужно было лечь на установленное место на проезжей части и ждать, когда начнет подъезжать автомобиль.

Вот только лёг он не просто на дорогу, как было во время ДТП, а на плед коричневого цвета. Теперь эта вещь путает все карты: возможно, именно из-за пледа водитель во время эксперимента заметил лежащего на дороге человека.

- Мне просто сказали приехать, я был в черной куртке и черных штанах, - рассказал об эксперименте Сатбеков. - На месте было двое понятых, криминалисты, дознаватели, сотрудники ДВД, они и проводили эксперимент. Я лёг поперек дороги, вверх лицом. Перед этим попросил что-нибудь постелить - не на асфальт же в чистой одежде ложиться. Сотрудник управления дознания дал мне махровый плед. Цвет был темно-коричневый, но точно я не помню.

Сатбеков все свои показания на судебном процессе ставил под сомнения, так как не мог гарантировать, что помнит все в точности. Но, по его словам, плед расстелили не полностью, а сложили. После нескольких уточняющих вопросов он все-таки сообщил: плед был скорее светлым, чем темным.

Именно на это делают акцент адвокаты: следственный эксперимент не был приближен к тем условиям, при которых произошло ДТП, поэтому его результаты нельзя считать достоверными.

Алексей Мухеев показал свидетелю фотографии из материалов дела, сделанные во время эксперимента. На них видно, что плед все-таки выглядывает из-под лежащего Сатбекова.

- Вы в таком же положении находились во время эксперимента? - спросил адвокат.

Сатбеков подтвердил.

И это не единственное нарушение в процедуре следственного эксперимента - один из приглашенных понятых был пьян и управлял автомобилем без водительского удостоверения. Прямо во время следственных действий на него составили административный протокол. Ходатайство об этом ранее заявляли адвокаты Таутенова.

Понятых, присутствовавших во время следственного эксперимента, суд планирует допросить завтра, 25 апреля.