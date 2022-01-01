По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 40 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 14 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 25 девочек и 45 мальчиков. Имена недели: Абылай, Темирлан, Мелисса, Нелли, Шахислан, Зере, Дамира, Мади, Варвара, Ильнур, Эмануэль, Макар, Арсений, Леонид, Санжар, Лаура. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 42 года;

- умерли 63 человека: 30 женщин и 33 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 714 вызовов, из них 1 490 - к детям;

- поступили 40 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 48 человек, 39 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 269 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 187 человек, 144 из них стали донорами (у 21 жителя Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).