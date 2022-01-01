Житель ж/м Амангельды (бывший Красный Партизан) Александр ПОЛЯКОВ сообщил, что в этом районе Костаная закрыли отделение АО «Казпочты».

Заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ в ответе на запрос «НГ» подтвердил, что отделение почтовой связи № 12 (ул. Парковая, 14 «А») было закрыто, а его функции переданы отделению № 5 (пр. Абая, 16). И заверил: в этом отделении для удобства клиентов имеются отдельные окна по оказанию финансовых, почтовых услуг и супермаркет посылок, что исключает очереди и скопление людей.

Решение о закрытии в филиале объясняют несколькими причинами: низким уровнем востребованности отделения среди жителей ж/м Амангельды, высокими операционными расходами, превышающими доходы, отсутствием безвозмездных помещений в этом районе и невозможностью обеспечить финансовую устойчивость и рентабельность отделения.

Наш подписчик, постоянный автор «НГ», профессор КРУ Дмитрий ЛЁГКИЙ сообщил, что ему по-прежнему не приносят на дом номера газеты - уже полгода. Причем в апреле филиал АО «Казпочта» сообщал «НГ», что это случилось по ошибке, и обещал исправить ситуацию. На этот раз Кайрат Сагадиев вновь признал, что при оформлении подписки произошла ошибка: она была зарегистрирована на другое отделение.

- В итоге была произведена переадресация на отделение № 5, и все недоставленные экземпляры газет были переданы клиенту. Вопрос находится на контроле, - отметил он.

Однако Дмитрий Максимович Лёгкий сообщил, что ему доставили только последний номер газеты - № 19 от 19 июня 2025 года. Все остальные номера с начала года он так и не получил.