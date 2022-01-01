Куда пойти с 26 июня по 2 июля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
28 июня,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
28 июня,
14.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка, на казахском языке
|
29 июня,
10.00
|
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера
|
29 июня,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
26 июня,
18.30
|
«Махаббат қызық мол жылдар», Ә. Нұршайықов, драма
|
28 июня,
17.00
|
«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия. Премьера
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой
|
В течение месяца
|
«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
28 июня,
18.00
|
Детский балет «Русалочка». Артисты - дети от 3 до 12 лет. 3+
|
29 июня,
14.00
|
Кинопремия «Золотая Бабочка - 2025» - большой отчетный концерт школы растяжки и гибкости Babochka. Для детей до 3 лет вход свободный (без предоставления отдельного места)
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
29 июня,
15.00
|
Концерт группы «Лира». По мотивам мюзикла «Сорочинская ярмарка»
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Женис»
|
Костанай, Стадион «Центральный»
|
29 июня, 18.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.