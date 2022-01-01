Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию в честь 30-летия Конституции. Она затронет свыше 15 000 осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Вы поддерживает амнистию? Да. Может быть, милосердие поможет им вновь встроиться в общество.

Да. Мы и так тратим слишком много на содержание заключенных. Хотя бы сэкономим.

Нет. Никто не гарантирует, что это не приведет к существенному росту преступности.

Нет. Преступник должен сидеть в тюрьме для соблюдения принципа неотвратимости наказания.

