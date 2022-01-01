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Куда пойти с 26 июня по 2 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

28 июня,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

28 июня,

14.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка, на казахском языке

29 июня,

10.00

«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера

29 июня,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

26 июня,

18.30

«Махаббат қызық мол жылдар», Ә. Нұршайықов, драма

28 июня,

17.00

«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой

В течение месяца

«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28 июня,

18.00

Детский балет «Русалочка». Артисты - дети от 3 до 12 лет. 3+

29 июня,

14.00

Кинопремия «Золотая Бабочка - 2025» - большой отчетный концерт школы растяжки и гибкости Babochka. Для детей до 3 лет вход свободный (без предоставления отдельного места)

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

29 июня,

15.00

Концерт группы «Лира». По мотивам мюзикла «Сорочинская ярмарка»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Женис»

Костанай, Стадион «Центральный»

29 июня, 18.00