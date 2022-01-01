Итоги 152-го тура превзошли все ожидания

Чтобы удовлетворить две заявки, необходимо было собрать 870 000 тенге. Но неравнодушные к чужой беде люди собрали более трех миллионов.

Этот тур сложился удачно, как никогда еще не складывался за всю историю проекта «Нужные деньги». Побит рекорд и по количеству взносов, и по общей сумме, аккумулированной в ходе тура.

Напоминаем, что на подготовку статьи к публикации требуется время. Подсчеты сборов велись на основании выписок с банковских карт участников проекта по состоянию на 19 июня.

Рекордный сбор



Собранных средств хватит не на один курс препарата / Фото из архива Владимира ГОРОХОВСКОГО



56-летний Владимир ГОРОХОВСКИЙ из Костаная всегда спасал других людей. По долгу службы и по зову сердца. Он посвятил этому делу более четверти века, в последнее время работал начальником оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области МЧС РК. Так уж вышло, что теперь он сам нуждается в помощи. Диагностированная у него множественная миелома - очень серьезное заболевание, это одна из форм рака крови. И хотя по закону всю онкологическую помощь больные должны получать бесплатно, на деле так не выходит. Приходится платить из своего кармана за дополнительные обследования и за лекарства, не входящие в список основных по конкретному заболеванию. Такую историю может рассказать каждый онкологический больной.

Семья Гороховских не сразу решила обратиться к общественности за помощью, им было неловко просить денег на препарат, без которого Владимиру нельзя обойтись. И просить решились только на один курс стоимостью 370 000 тенге. В Костанае есть бесплатный иммуноглобулин, но для больных с множественной миеломой он не является основным по заболеванию, поэтому им не выдается. Во всяком случае, в управлении здравоохранения закон о предоставлении бесплатных лекарств трактуют именно таким образом. У Гороховских нет ни сил, ни времени бороться с бюрократической машиной, поэтому препарат они заказывают в России - так выходит намного дешевле, чем у нас.

Публикуя статью о начале 15-го тура, мы надеялись, что удастся собрать на 2-3 курса иммуноглобулина. Но, то что произошло, оказалось ошеломляющим.

Для Владимира Гороховского поступило рекордное количество взносов - 704! Такого количества не было за всю историю нашего проекта. Общая сумма перечислений составила 2 458 984 тенге. Теперь можно будет купить не только иммуноглобулин, но и другие препараты, которых нет в списке бесплатных, но они жизненно необходимы. Итог сборов поразил не только редакцию и членов комиссии проекта «Нужные деньги», но и семью Гороховских.

- Мы от всего сердца выражаем искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв о сборе средств для Владимира Алексеевича, - написала в редакцию семья Гороховских. - Ваше участие, помощь и добрые слова стали для нас огромной поддержкой в трудный момент. Раньше нам помогали соседи и бывшие коллеги, но теперь даже незнакомые люди проявили участие. Благодаря вам Владимир Алексеевич получил возможность продолжить необходимое лечение и бороться за свое здоровье. Мы глубоко тронуты вашей отзывчивостью, заботой и неравнодушием. Люди не просто помогали денежными перечислениями, но и звонили со словами поддержки и искреннего сочувствия. Это так важно - знать, что ты со своей бедой не остаешься невидимым для всех. У нас очень много чутких, отзывчивых людей. Спасибо «Нашей Газете» за такой необходимый людям проект и стоящим за газетой читателям. Пусть ваше добро вернется к вам в стократном размере, в виде крепкого здоровья, душевного тепла и радостных событий!

Владимир Гороховский продолжит лечение. Сейчас он проходит очередной курс химиотерапии в Астане.

Добро все-таки существует!



Елена получила возможность пройти офтальмологическое обследование / Фото из архива Елены БАШИНОЙ



42-летняя рудничанка Елена БАШИНА нуждается в трансплантации почки в связи с ХПН (хронической почечной недостаточностью). Она пытается собрать огромную для простого человека сумму на операцию в Беларуси, а в проект «Нужные деньги» обратилась за помощью в решении попутной проблемы. В связи с основным заболеванием у Елены начало падать зрение и потребовалось обследование в Астане. Разумеется, что на время обследования нужно оплачивать проживание, питание, да и транспортные расходы тоже ощутимы. Понятно, что в сложившихся обстоятельствах выделить на это искомые 500 000 тенге просто невозможно.

Честно говоря, учитывая общее снижение уровня жизни, мы сомневались, что удастся собрать полмиллиона только за счет перечислений на личную карту Елены. Но, к счастью, мрачный прогноз не оправдался. Для участницы проекта поступили 178 взносов на общую сумму 748 066 тенге.

- Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи! - поблагодарила Елена Башина. - Далеко не все понимают, каково это - оказаться в такой ситуации. А есть и такие, кто не верит. Но даже им я не пожелаю оказаться на моем месте. Сейчас в моей жизни очень тяжелый период. Описать все трудности, все переживания невозможно. Без помощи мне не справиться со всеми проблемами. Огромное спасибо за то, что я смогу обследоваться и, возможно, остановить процесс потери зрения. Добро все-таки существует!

К сожалению, среди молодых людей все больше появляется больных, нуждающихся в трансплантации почек. Каждый год, по официальным сведениям, в нашей стране проводится 200 таких операций. Разумеется, в РК трансплантация проводится бесплатно для граждан страны. Но, видимо, количество донорских органов не покрывает потребности. Проблему решит только развитое посмертное донорство, а 95% производимых пересадок делается от живых доноров. В развитых странах обратное соотношение: 90-95% - посмертное донорство и 5-10% почек жертвуют живые доноры. Менталитет казахстанцев и низкий уровень доверия к врачам не позволяют развивать в должной мере посмертное донорство, и родственники не позволяют изымать органы погибшего/умершего для того, чтобы спасать чужих людей. Пока этот барьер не будет сломан, наши люди будут метаться в поисках миллионов тенге для того, чтобы заплатить их чужестранным хирургам. И еще немного официальной статистики: ежегодно в Казахстане погибают 300 пациентов, не дождавшись пересадки почки.

Будем верить, что Елена либо соберет сумму, необходимую для операции в Беларуси, либо для нее найдется подходящий орган в РК.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 153-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

1. Кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст).

2. На какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов).

3. Какая сумма требуется, чтобы решить проблему.

4. Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

5. Адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 152-й тур

В этот раз мы вынуждены нарушить традицию выкладывать на сайте длинную таблицу с перечислением всех взносов за тур. Дело в том, что в 152-м туре количество строчек в итоговой таблице приблизится к 900, что делает ее размещение нерациональным.

Редакция выражает благодарность всем, принявшим участие в сборах и публикуем короткий вариант таблицы.