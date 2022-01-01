Я живу на пятом этаже дома № 89 по ул. Дулатова. Этаж верхний, поэтому состояние кровли сказывается на моей квартире. Я на протяжении двух лет обращаюсь к председателю ОСИ с просьбой залатать крышу. Ответ: «Нужен капитальный ремонт, но денег нет». С 14 марта начал активно таять снег на крыше, вся талая вода побежала в подъезд, попадая в электрощит. Электрощит мы укрыли как смогли. Вода с потолка бежала в ведра, и мы выливали ее в унитазы на протяжении трех дней. Потолки текли не только в подъезде, но и в моей квартире. 18 марта я обратилась в акимат с жалобой. Отдел жилищных отношений (ОЖО) ответил: «Дано предписание председателю OCИ «Дулатова 89» в срок до 20 апреля 2025 года произвести латочный ремонт кровли крыши, убрать строительный мусор и известить о проделанной работе». Работы были выполнены, но как... Есть видео, где сантехник ОСИ очень экономно, как будто кисточкой, замазал щели. Это было сделано только для отчета перед ОЖО. На второй день после этого пошел дождь и в моей квартире вновь протек потолок. Тогда я уже лично пошла в акимат, но там мне довольно грубо ответили: ОСИ предписание выполнило и перед ОЖО отчиталось, на этом все!

Между тем в моей квартире постоянная влажность, запах плесени, жилье превращается в сарай. У меня проблемы с сердцем, которые усугубились из-за этой нервотрепки, пришлось даже получать системы в поликлинике. Судиться с ОСИ, доказывая материальный ущерб, сил нет. Как бы планируется капитальный ремонт нашего дома, но мы, жильцы ничего не знаем о его сроках и плане ремонта. При этом квартплата уже выросла на 100%. А крыша продолжает течь при каждом дожде.

Что нам делать с ремонтом крыши, если председатель ОСИ не рассматривает такую возможность, ссылаясь на отсутствие средств? И почему ОЖО не проконтролировал качество выполнения работ ОСИ?

Гульнар СУЛЕЙМЕНОВА, Костанай

Комментарий

На вопросы отвечает главный специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Бахит АБДЫКАЛЫКОВ:

- Согласно пп. 10 п. 31 Правил по управлению объектом кондоминиума, содержание общего имущества, в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения, включает в себя текущий ремонт (на основании дефектного акта). Исходя из изложенного, следует, что вышеуказанные виды работ должны выполняться обслуживающей организацией жилого дома. В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 41-2 Закона РК «О жилищных отношениях» в полномочия должностных лиц жилищной инспекции входит вынесение обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений настоящего закона и правил по управлению объектом кондоминиума и составление протоколов об административных правонарушениях. Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, выданных органами государственного контроля и надзора, влечет штраф. Вместе с тем сообщаем, что 26 мая сотрудниками ГУ осуществлен повторный выезд по адресу ул. Дулатова, 89.