По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 68;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 26 девочек и 23 мальчика. Имена недели: Вера, Афелия, Малика, Элина, Тимофей, Мирон, Артур, Алишер, Эльхан. Самому молодому папе - 22 года, маме - 22. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 43 года;

- умерли 49 человек: 22 женщины и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 017 вызовов, из них 1 492 - к детям;

- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 20 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 390 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 148 человек, 117 из них стали донорами (у 25 жителей Рудного и 17 сотрудников УССО Костанайской области забор крови осуществила бригада на выезде).