Сухой остаток. С 2 по 8 июня
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 68;
- зарегистрированы 2 развода;
- зарегистрированы 49 новорожденных: 26 девочек и 23 мальчика. Имена недели: Вера, Афелия, Малика, Элина, Тимофей, Мирон, Артур, Алишер, Эльхан. Самому молодому папе - 22 года, маме - 22. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 43 года;
- умерли 49 человек: 22 женщины и 27 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 017 вызовов, из них 1 492 - к детям;
- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 20 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 390 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 148 человек, 117 из них стали донорами (у 25 жителей Рудного и 17 сотрудников УССО Костанайской области забор крови осуществила бригада на выезде).
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