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Куда пойти с 12 по 18 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 июня,

12.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

14 июня,

14.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

15 июня,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой

В течение месяца

«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

15 июня,

20.00

Концерт Куандыка Рахыма. 7+

 