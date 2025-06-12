Куда пойти с 12 по 18 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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14 июня,
12.00
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«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
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14 июня,
14.00
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«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка
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15 июня,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой
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В течение месяца
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«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
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15 июня,
20.00
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Концерт Куандыка Рахыма. 7+
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