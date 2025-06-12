В прошлом году многие костанайцы присылали в редакцию жалобы на то, что в первой половине июня они испытывают неудобства в городских автобусах в связи с тем, что на отдых в парке и различные мероприятия перевозят детей целыми классами. Ситуация усугубляется тем, что на городских маршрутах стали преобладать автобусы очень тесные, крайне неудобные для стоящих в салоне людей. К тому же для самих детей такой способ передвижения по городу представляет опасность, ведь снаружи никак не обозначено нахождение школьников в салоне, и другие участники движения не стимулирований к повышенной осторожности. А в случае аварийной ситуации пострадают сразу много человек, в том числе и детей. Еще в конце мая этого года наши читатели стали задаваться вопросом: ждать ли повторения прошлогоднего режима каникулярных поездок?

Людмила ИВАНОВА, Костанай

Комментарий

На наш запрос отвечает руководитель отдел образования города Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА.

- Намерен ли отдел образования контролировать перевозку детей от школ до мест отдыха и экскурсий?

- Вопросы организации и контроля перевозки детей находятся на постоянном контроле отдела образования. Ежегодно в преддверии летних каникул отделом образования направляются письма в департамент полиции и управление здравоохранения с целью обеспечения сопровождения и безопасности организованных групп детей в пути следования до загородных лагерей и обратно. В рамках межведомственного взаимодействия такие меры позволяют обеспечить безопасность и контроль за перевозкой несовершеннолетних во время летней кампании.

- Почему руководство школ не арендует автобусы для проведения подобных мероприятий и не организует перевозку детей согласно правилам ТБ, на сидячих местах, в автобусах, снабженных табличками «Дети»?

- Для проведения массовых выездных мероприятий, в соответствии с Правилами перевозки организованных групп детей автомобильным транспортом (приказ МИР РК от 26.11.2020 № 579), организациям образования рекомендуется использовать транспорт, соответствующий требованиям к перевозке организованных групп детей. Однако при организации выездов небольших групп в пределах города допускается использование общественного транспорта - при условии обеспечения безопасности, дисциплины и сопровождения (на каждые 10-15 учащихся не менее одного педагога). Такой формат применяется, например, при посещении школьниками музеев, парков, выставок и других городских мероприятий в шаговой доступности, когда аренда автобуса нецелесообразна.

- Следует ли горожанам ожидать повторения прошлогодней ситуации с переполненными детьми маршрутными автобусами в период летних каникул?

- Отдел образования не поощряет практику организованной перевозки целых классов в часы пик общественным транспортом. Образовательным учреждениям даются соответствующие рекомендации: не планировать выезды в загруженные временные интервалы, использовать разделение на подгруппы, выбирать менее загруженные маршруты. Дополнительно будет усилена разъяснительная работа с руководителями школ в преддверии летнего сезона с целью предотвращения подобных ситуаций.