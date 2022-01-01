По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 61 год;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 32 девочки и 28 мальчиков. Имена недели: Асанали, Абылай, Имран, Левон, Шерхан, Абылайхан, Милена, Злата, Ислана, Аниса, Стефания, Алисия, Арина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40;

- умерли 44 человека: 24 женщины и 20 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 982 вызова, из них 1 417 - к детям;

- поступили 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, 26 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 336 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 257 человек, 186 из них стали донорами (у 17 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 314 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 610 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 3 635 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 26 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.