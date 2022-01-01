В 152-м туре помогаем двум взрослым

Чтобы удовлетворить две заявки, необходимо собрать 870 000 тенге. Оба участника находятся в тяжелой ситуации, поэтому превышение сборов не будет лишним.

Тот, кто спасал



Владимир остро нуждается в помощи на приобретение лекарства / Фото из архива Владимира ГОРОХОВСКОГО



56-летний костанаец Владимир ГОРОХОВСКИЙ может быть знаком горожанам по публикациям в СМИ. Его имя не раз упоминалось в статьях и видеосюжетах о работе спасателей. Владимир - бывший начальник оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области МЧС РК.

«Наша Газета» первый раз писала о нем в июле 2004 года, на тот момент он уже четырнадцатый год работал в отряде спасателем, имея квалификацию водолаза 1-й категории. Чтобы получить эту категорию, требуется не только пройти специальное обучение, но и совершить определенное количество погружений (у Владимира их не одна сотня), проведя много суммарного времени под водой. А ведь это не просто подводные прогулки, вроде беспечного дайвинга, это тяжелейшая работа. Тяжелая не только физически, поскольку изнашивается организм, но и морально. Ведь, кроме радостных моментов спасения людей от смерти, в буднях водолазов - поиск и извлечение из воды тел погибших. И все это порой на грани пределов выносливости. К тому же порой сама среда водоемов, в которые приходится погружаться, оказывается враждебной, поскольку населена очень опасными бактериями и простейшими.

В таких условиях более 20 лет работал Владимир Гороховский, не щадя себя. Не только выполнял технические работы и доставал тела погибших, чтобы родные могли их похоронить, но и спасал жизни.

А сейчас Владимир сам нуждается в спасении. У него диагностирована множественная миелома - тяжелое онкологическое заболевание крови. Грубо говоря, один из видов рака крови. При этой болезни разрушаются те лейкоциты, которые отвечают за выработку антител, тем самым обеспечивая иммунитет. Поэтому закономерно возникает вторичный иммунодефицит.

Страдания больных не ограничиваются только этим. Очень быстро начинают разрушаться плоские кости, позвоночник, повреждаются почки, легкие, пищеварительный тракт. Заболевание достаточно редкое - 6 человек на 100 тысяч населения. И вот надо же случиться такому, что заболел человек, посвятивший свою жизнь спасению других.

- Для поднятия иммунитета мужу требуется иммуноглобулин, - говорит супруга Владимира Ольга ГОРОХОВСКАЯ. - Мы заказываем его в России, сейчас он подорожал, на курс надо 370 000 тенге. Пожалуйста, помогите нам собрать хотя бы на один курс! Мы уже не знаем, где брать деньги, в планах даже продажа недвижимости. Учреждение, в котором он работал, не оказывает существенной помощи. Спасибо ребятам, его коллегам, не бросают своих в беде! Но они не могут помогать бесконечно. Мы в отчаянии, поэтому обращаемся к вашему проекту с просьбой о помощи.

Надо сказать, что Гороховские - люди очень скромные, и как мы ни уговаривали Ольгу сделать заявку хотя бы на два курса иммуноглобулина, она отказывалась, ей просто неловко просить о большой сумме. А ведь иммуноглобулином набор препаратов, поддерживающих жизнь Владимира, не ограничивается. Поэтому мы очень надеемся, что сборы превысят сумму, указанную в заявке.

Нужно спасать спасателя всем миром, ведь добро, которое он делал должно вернуться!

Доход Владимира - пособие по инвалидности 2-й группы в размере 80 000 тенге. Понятно, что при таких обстоятельствах, материальное положение семьи тяжелое.

Карта «Каспи» 4400 4302 6691 5237 Владимир Г.

Карта привязана к номеру телефона 8 775-411-70-80.

Карта «Халык» 4405 6397 4956 1559.

Карта привязана к номеру телефона 8 775-411-70-80.

Хотя бы зрение спасти



Елене нужно спасать не только почки, но и зрение / Фото из архива Елены БАШИНОЙ



42-летняя Елена БАШИНА живет в Рудном. Была у нее обычная жизнь, со всеми заботами и радостями, какие есть у каждого. Пока не начала серьезно болеть. 10 лет назад ей поставили диагноз «гломерулонефрит».

Это заболевание, нарушающее функцию почечных клубочков. Именно в них происходит фильтрация крови. Все ненужное и вредное выводится из организма, а то, что нужно, возвращается в кровоток, например, белки. Разумеется, такие физиологические изменения не могут не сказываться на самочувствии. Недомогание, боли не только в области почек и в животе, но и в суставах. И, конечно, отеки и повышение артериального давления.

Разумеется, Елена получала соответствующую терапию, которая помогала хотя бы частично поддерживать фильтрующую функцию почек. Возможно, и по сей день ей удавалось бы держаться на плаву только на этой терапии, но...

В 2023 году в жизни Елены произошло событие, ставшее для нее настоящим стрессом. После этого случился гормональный сбой «по женской части», началось кровотечение, приведшее к госпитализации в реанимационное отделение. Гемоглобин тогда упал до 32 г/л, это при норме для женщин 120-140 г/л. Такое состояние называется постгеморрагической анемией, которая делится на три стадии: легкую, среднюю и тяжелую. Так вот, тяжелой стадией анемии считается та, при которой уровень гемоглобина ниже 66 г/л. Это для понимания тяжести состояния Елены.

Она выжила, но после этого в ее истории болезни появился новый диагноз - ХПН (хроническая почечная недостаточность). Уже второй год почки женщины совсем не справляются со своей работой, за них это делает аппаратура. Трижды в неделю Елена проходит процедуру гемодиализа и уже ясно, что возврата к обычной жизни не будет. Нужно радикальное решение проблемы - трансплантация.

В проект «Нужные деньги» в последнее время все чаще обращаются люди, которым требуется пересадка почки. Мы не знаем медицинской статистики по этой проблеме, но складывается устойчивое впечатление, что число таких больных увеличивается, причем среди молодых людей.

Все они, разумеется, стоят в листе ожидания на трансплантацию, вот только сделать эту спасительную операцию в Казахстане практически невозможно. Люди начинают искать другие пути. Спасение находят в Беларуси, где успешно проводят такие операции, а некоторые казахстанцы результативно лечат там онкологические заболевания. Но если граждане РБ получают все это бесплатно, то иностранцам надо платить. И это очень большие деньги. В Минске она обойдется в 63 295 евро, а в Бресте - 65 400 евро. Если перевести в нашу валюту, то речь идет о 72-74 млн тенге.

- Есть еще способ, недавно им воспользовалась одна знакомая девушка с ХПН, - рассказывает Елена. - Она переехала к брату в Санкт-Петербург, получила гражданство РФ и тогда смогла претендовать на бесплатную трансплантацию по квоте. Уже через год после переезда ей сделали операцию, и она живет полноценной жизнью. У меня, в принципе, есть такая возможность, но воспользоваться ею я не смогу, пока не выплачу кредит за жилье. Поэтому веду сбор на операцию в Беларуси.

Елена понимает, что в сборе на операцию наш благотворительный проект - не помощник, слишком уж велика сумма. Помощи у наших читателей просит на другое.

- На фоне основного заболевания начались осложнения на зрение, - объясняет она. - Появились серьезные проблемы с левым глазом - он видит мутно и искаженно. Мне необходимо пройти полное офтальмологическое обследование, чтобы уточнить диагноз и начать лечение. Это требует поездки в Астану, где возможны не только консультации и диагностика, но и дополнительные анализы, проживание и транспортные расходы. К сожалению, в текущей ситуации у меня нет возможности покрыть эти затраты самостоятельно. Поездки в Астану на контрольное обследование я прохожу каждые три месяца, и это также требует финансов. Поэтому прошу помощи у проекта «Нужные деньги», без вашей помощи и поддержки мне не справиться.

Для поездки в Астану на офтальмологическое обследование и лечение Елене Башиной нужно 500 000 тенге - эта сумма позволит пройти не только обследование, но и покрыть расходы на дорогу и проживание, а также выполнить назначения врачей.

Доход Елены - 100 000 тенге, у нее есть дочь-студентка.

Карта «Каспи» 4400 4303 0531 8914 Елена Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-777-481-43-83.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 152-го тура