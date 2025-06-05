7 мая, примерно в 17.30, на парковке возле магазина «Солнечный» (между Тобылом и Костанаем, супермаркет «Апельсин») к нам подъехал сотрудник МАИ и сказал, чтобы я сняла флаг с машины! Якобы это распоряжение акимата. Я спросила: на каком основании? Вразумительного ответа не услышала. Что-то начал говорить про агитацию, потом сказал, что это провокация. После вопроса «Провокация чего?» не смог найти ответ. То есть получается, что День Победы для нашего государства - это провокационный праздник стал? Я просто каждый год вешаю флаги на машину, вижу эти взгляды наших стариков и слышу слова благодарности за то, что мы, молодежь, помним об этом дне!

Теперь вопрос: флаг красного цвета, надпись на флаге 9 Мая и наличие великого ордена Красной Звезды являются в нашем государстве провокацией?

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Комментарий

В запросе на имя начальника ДП Костанайской области редакция просила ответить на следующие вопросы: обоснованны ли замечания и требования сотрудника МАИ? Если да, то какими постановлениями они подкреплены? Если сотрудник МАИ проявил самоуправство, понесет ли он ответственность? Проводилась ли разъяснительная работа с сотрудниками МАИ относительно праздничной атрибутики на автомобилях?

Ситуацию прокомментировал главный специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Бауржан КАСЫМКАН:

- В период праздничных дней сотрудники патрульной полиции несли службу в усиленном режиме. Особое внимание уделялось проведению профилактической и разъяснительной работы с водителями, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано увеличение количества транспортных средств, нарушающих правила перевозки грузов. Речь идет о предметах, выходящих за пределы габаритов автомобилей: таких, как крупные флаги, музыкальные колонки, макеты военной техники и другие конструкции, установленные на крышах машин. Напоминаем, что, в соответствии с ПДД, если груз или выступающие части транспортного средства выходят за габариты более чем на 1 м спереди или сзади либо более чем на 40 см сбоку от внешнего края габаритных огней, они подлежат обязательному обозначению специальным знаком «Крупногабаритный груз». В случаях, когда нарушение носило незначительный характер и устранялось на месте, ограничивались профилактической беседой, без составления административных материалов.

От редакции: мы так и не получили четкого ответа на вопрос о том, было ли указание снимать именно флаги Победы как провокационные, даже при приемлемых габаритах. Непонятно также, что именно в ответе подразумевается под «нарушением, носящим незначительный характер», которое требовало разъяснительной беседы.