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Куда пойти с 5 по 11 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

7 июня,

12.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

7 июня,

14.00

«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка

8 июня,

10.00

«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера

8 июня,

12.00

«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой

В течение месяца

«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

8 июня,

16.00

Шоу-мюзикл «Таинственное путешествие сквозь легенды» от студии семейного праздника «Затея»

На территории катка ТЦ «Апельсин»

(за большим мостом)

7 июня, 15.00;
8 июня, 18.00

 

Цирк шапито ELDORADO. В программе: акробаты, жонглеры, клоуны, культуристы, эквилибрист в гигантском колесе, воздушные гимнасты со смертельными трюками и многое другое. Новейшие спецэффекты подарят волну незабываемых ощущений. Детям до 4 лет бесплатно

 