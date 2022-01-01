Куда пойти с 5 по 11 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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7 июня,
12.00
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«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
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7 июня,
14.00
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«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
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8 июня,
10.00
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«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера
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8 июня,
12.00
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«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Творческий дебют» - персональная выставка Алии Абиловой
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В течение месяца
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«Сквозь призму искусства» - выставка работ учащихся отделения «Дизайн» Рудненского музыкального колледжа
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
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8 июня,
16.00
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Шоу-мюзикл «Таинственное путешествие сквозь легенды» от студии семейного праздника «Затея»
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На территории катка ТЦ «Апельсин»
(за большим мостом)
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7 июня, 15.00;
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Цирк шапито ELDORADO. В программе: акробаты, жонглеры, клоуны, культуристы, эквилибрист в гигантском колесе, воздушные гимнасты со смертельными трюками и многое другое. Новейшие спецэффекты подарят волну незабываемых ощущений. Детям до 4 лет бесплатно
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