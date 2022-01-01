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Куда пойти с 15 по 21 мая

Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол   

 

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 

90-11-39

17 мая,

10.00

«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера

17 мая,

17.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

18 мая,

12.00

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

 

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

17 мая,

17.00

«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

 

Областной русский драматический театр

 

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

15 мая,

20.00

«Соглядатай», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST

 

16 мая,

18.00

«Амок. P.S.», Н. Мазур, драма. Премьера

16 мая,

20.00

«Контрабас», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST

17 мая,

20.00

«Дон  Кихот», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST

Областной историко-краеведческий музей

 

ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89

В течение месяца

«Фарфоровый зоопарк», выставка фигурок животных из фарфора

Областная картинная галерея

 

ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В течение месяца

«Дорога, которую мы выбираем», выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий

Областная филармония им. Е. Умурзакова

 

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

15 мая,

19.00

«Туған жер үні», атты концерттік кеші

ДК «Мирас»

 

ул. Маяковского, 119, тел. 26-72-28

17 мая,

12.00, 14.00

Цирковое шоу «Мадагаскар». В программе: ростовые куклы Лев, Зебра и Жираф, весёлый ковбой, жонглеры, акробатическая пара, веселый клоун Венчик, фокусники и многое другое!

Детям до 4 лет вход бесплатный, без предоставления места. Стоимость билетов для детей и взрослых одинаковая.

20 мая,

19.00

Adilet Zhaugashar, концерт

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

 

ул. Алтынсарина, 111, тел.: 50-03-54,

50-06-71

В течение месяца

«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова

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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Ордабасы»

Костанай, «Тобыл Арена»

18 мая, 18.00