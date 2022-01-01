Куда пойти с 15 по 21 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29,
90-11-39
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17 мая,
10.00
|
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка. Премьера
|
17 мая,
17.00
|
«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
|
18 мая,
12.00
|
«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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17 мая,
17.00
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«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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15 мая,
20.00
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«Соглядатай», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST
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16 мая,
18.00
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«Амок. P.S.», Н. Мазур, драма. Премьера
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16 мая,
20.00
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«Контрабас», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST
|
17 мая,
20.00
|
«Дон Кихот», спектакль в рамках 1-го международного фестиваля моноспектаклей в Костанае MONOFEST
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115, тел. 50-03-89
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В течение месяца
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«Фарфоровый зоопарк», выставка фигурок животных из фарфора
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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В течение месяца
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«Дорога, которую мы выбираем», выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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15 мая,
19.00
|
«Туған жер үні», атты концерттік кеші
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119, тел. 26-72-28
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17 мая,
12.00, 14.00
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Цирковое шоу «Мадагаскар». В программе: ростовые куклы Лев, Зебра и Жираф, весёлый ковбой, жонглеры, акробатическая пара, веселый клоун Венчик, фокусники и многое другое!
Детям до 4 лет вход бесплатный, без предоставления места. Стоимость билетов для детей и взрослых одинаковая.
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20 мая,
19.00
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Adilet Zhaugashar, концерт
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111, тел.: 50-03-54,
50-06-71
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В течение месяца
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«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Ордабасы»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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18 мая, 18.00
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