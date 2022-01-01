По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 53;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 46 новорожденных: 24 девочки и 22 мальчика. Имена недели: Арсен, Ратмир, Макар, Али, Арлан, Ева, Азиза, Аделия, Сабина, Диана, Елизавета, Эйлин, Элеонора, Нурай. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - столько же;

- умерли 39 человек: 20 женщин и 19 мужчин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 134 человека, 101 из них стал донором (у 18 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).