Воинское соединение начало формироваться в Кустанае и дошло до Берлина



Знамя над Рейхстагом / Фото из книги «Вторая мировая война». Издательство «Планета». 1989 г.



21 декабря 1941 года в Кустанае приступили к формированию 151-й отдельной стрелковой бригады (ОСБ). Командиром был назначен майор Леонид Васильевич Яковлев. В начале Великой Отечественной войны он командовал 169-м стрелковым полком 86-й стрелковой дивизии, участвовавшей в боях за Ленинград.

В составе 151-й бригады были сформированы четыре стрелковых батальона, артдивизион, противотанковый артдивизион, минбат, разведрота, рота автоматчиков, саперная рота, медсанрота, авторота, батальон связи. Сформировать такое огромное соединение было делом непростым. Учитывая важность задачи, руководство города отвело помещения под казармы, предоставило нужное имущество и оборудование. Формирование бригады находилось под постоянным контролем Уральского военного округа и непосредственно Ставки Верховного Главнокомандования.

С 5 марта 1942 года началась боевая подготовка личного состава из сугубо штатских работников. 26 апреля 1942 года, после окончания боевой учебы, на городской площади (возле Дворца пионеров, сейчас - ГШДТ) состоялся митинг, посвященный уходу бригады на фронт, на котором трудящиеся вручили бригаде знамя облисполкома с наказом донести его до Победы.

27-29 апреля 1942 года 151-я стрелковая убыла из города шестью эшелонами в распоряжение Северо-Западного фронта. 7 мая на станции Валдай была произведена выгрузка личного состава. А 14 мая бригада совершила 180-километровый марш по размытым и избитым дорогам и сосредоточилась на рубеже Пола - Борки - Березовка.

8 июня 1942 года бригада получила первое боевое крещение. Противник артогнем обстрелял район размещения командного пункта, появились первые убитые и раненые. Бои велись как оборонительные, так и наступательные. За время нахождения в районе оз. Сучан бойцами бригады было подавлено и уничтожено 15 минометных и артиллерийских батарей, 15 огневых точек, 8 автомашин, один штаб и склад с горючим, убито и ранено 1 200 солдат и офицеров противника, взято двое пленных. В немецких блиндажах обнаружено большое количество награбленного имущества у населения: полушубки, платья женские, детская обувь, одеяла, швейные машинки. В одном из блиндажей был обнаружен труп зверски замученного красноармейца И. Н. Антонова из Тамбовской области.

Целый месяц воины 151-й стрелковой вели кровопролитные бои на этом участке фронта, проявляя отвагу и мужество. Пулеметчик Дунский из Убаганского района в одном бою уничтожил 32 фашистских солдата и офицера. Храбро сражался бывший работник Кустанайского облисполкома красноармеец Пестряков.

Даже в боях на передовой бойцы ощущали заботу трудящихся-кустанайцев. В расположение соединения приезжали делегации с подарками для бойцов. Между бойцами и тружениками тыла велась постоянная переписка. В одном из писем в январе 1943 года группы бойцов 151-й ОСБ говорилось: «Дорогие товарищи, друзья, земляки наши! Большое спасибо за ваши новогодние подарки, поздравления, заботу о нас. С радостью и вниманием читали мы ваше письмо о победах и достижениях на трудовом фронте, которые вливают в нас новые силы. У нас есть подразделения, в которых все бойцы имеют на своем счету уничтоженных фашистов. 422 бойца нашего соединения награждены правительственными наградами. Среди них - кустанайцы Фатеев, Горобец, Кабуш, Якубовский. Только за время последних боев бригада уничтожила 1 283 немецких солдата и офицера, 83 огневые точки, 2 минометные батареи, разрушено 76 дзотов». Письмо подписано командиром бригады полковником Яковлевым, лейтенантом Волочаевым, старшим лейтенантом Шишкиным - всего 17 подписей.

В феврале 1943 года ОСБ, усиленная легкой артиллерийской бригадой и одним артиллерийским полком, была переведена в резерв Северо-Западного фронта и, включившись в боевые порядки врага, закрепилась на достигнутом рубеже. Казалось, небольшой успех, но именно он не дал противнику возможности снять свои дивизии, чтобы бросить их на Ленинградский фронт, где положение создалось крайне тяжелое. 151-я бригада надолго заняла оборону севернее Старой Руссы.

1943 год. Шла Курская битва, принесшая коренной перелом в войне и большую уверенность, что враг скоро будет разгромлен. Вскоре был получен приказ: на базе бригады сформировать 150-ю стрелковую дивизию. Командиром дивизии назначен полковник Яковлев. В состав вошли также 127-я и 144-я отдельные стрелковые бригады. Формирование дивизии проводилось на позициях, в боевых порядках. Ни одно подразделение не выводилось в тыл. И вот уже 150-я стрелковая дивизия заняла фронт обороны протяженностью 40 км в районе Старой Руссы и входила в 79-й стрелковый корпус 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.

В мае 1944 года командование 150-й дивизией принял полковник В. М. Шатилов, а полковник Яковлев уехал на учебу в Москву. К тому времени войска 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление и расширили прорыв до 150 км по фронту. В этих боях участвовала и 150-я СД, проходя с боями по 40 км и более в день. 12 июля 1944 года освободили город Идрица. А 23 июля приказом Верховного главнокомандующего дивизии было присвоено наименование Идрицкой. До конца ноября дивизия в наступательных боях нанесла огромные потери противнику, освободила сотни населенных пунктов. В тех боях воины дивизии проявили массовый героизм. Наводчик орудия младший сержант Е. А. Повод, уроженец п. Ливановка Камышнинского района, со своим расчетом уничтожил 3 пулемета с прислугой, одну минометную батарею и 50 вражеских солдат.

Под новый, 1945-й, год дивизия влилась в состав 1-го Белорусского фронта, а в феврале участвовала в разгроме Шнайдемюльской группировки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года дивизия за ночной бой у озера Вотшванзее была награждена орденом Кутузова 2-й степени.

17 марта, совершив 160-километровый марш на юг, дивизия прибыла в район Кенигсберга и расположилась в 8 км от него, в помещичьей усадьбе у озера Мантельзее. На рассвете 16 апреля под грозную симфонию сотен «Катюш» утреннюю мглу неожиданно прорезали лучи 143 прожекторов и залпы 22 тысяч орудий всех калибров. Так был взят город Кунерсдорф, правда, ценой потери большей части дивизии.

20 апреля артиллеристы дали первые залпы по Берлину. В ночь на 22 апреля Военный совет 3-й ударной армии учредил девять специальных знамен Победы, одно из них, под номером 5, принял 1-й батальон 756-го стрелкового полка. Именно этот полк под командованием полковника Ф. М. Зинченко отличился при взятии Берлина.

30 апреля бойцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария из штурмовой роты нашего земляка Ильи Сьянова первыми ворвались в Рейхстаг и водрузили на его куполе Знамя Победы.

Кустанаец Н. И. Сапрыкин участвовал в боях за Берлин. Он рассказывал, что на фасаде и колоннах рейхстага, на стенах с наружной и внутренней сторон были выцарапаны штыками, ножами, углем и краской имена - русские, узбекские, казахские, грузинские, украинские. Победители ставили свои подписи, как на важном документе. Оставили свои подписи и кустанайцы: Герои Советского Союза Сейтхан Темирбаев и Илья Сьянов, пулеметчик Архип Энна.

11 июня 1945 года дивизии присвоили наименование Берлинская.

Завершила боевой путь 150-я стрелковая Идрицко-Берлинская, ордена Кутузова 2-й степени дивизия в декабре 1946 года (была расформирована).

В память о старшем поколении в Костанае названы улицы: Гвардейская, им. Яковлева, им. Сьянова, им. Темирбаева.