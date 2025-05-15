Недавно пришлось быть пациенткой областного кардиологического центра, возглавляемого талантливым кардиохирургом Дмитрием Владимировичем Лобковым.

Никогда не думала, что у нас в Костанае проводят такие операции на сердце, как шунтирование, чистка сосудов сердца, замена клапанов, установка кардиостимулятора и т.д. Пролежав в кардиоцентре, я увидела, что наши врачи не хуже столичных.

Операцию мне делал молодой врач Алишер Берикович Суймаков. Алишер - единственный аритмолог в Костанайской области, уроженец Аулиекольского района. Как говорится, где родился, там и пригодился. Очень приятно, что после вузов наши выпускники возвращаются в родные края. Операции проводит каждый день. В тот день, когда оперировал меня, он провел их семь. А также ежедневно проводит прием-консультацию пациентов. В выходные тоже можно увидеть его на рабочем месте.

Хочется поблагодарить родителей Алишера за воспитание такого чудесного профессионала, чуткого врача и талантливого специалиста. Самые главные качества, которыми обладает молодой человек, - это доброта и человеколюбие. Качества, которые, к сожалению, не всегда присущи нашим докторам.

Я думаю, надо часто писать о таких специалистах, чтоб все знали о них, гордились и равнялись на них!

Карлыга ИСМУРЗИНА, Тобыл