По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 23 года, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 74 года, невесте - 65 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 37 девочек и 30 мальчиков. Имена недели: Амелия, Мерей, Саяра, Милана, Теона, Равиль, Саян, Радмир. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 37 лет;

- умерли 45 человек: 19 женщин и 26 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 484 вызова, из них 1 956 - к детям;

- поступили 9 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 10 человек, 4 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 210 человек.