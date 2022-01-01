Как начиналась летная биография будущего дважды Героя Советского Союза



Группа однополчан Павлова на встрече в Музее Вооруженных сил ССР. Справа налево: Герой Советского Союза Н. В. Чувин, оружейница Е. К. Бояшко, Герой Советского Союза Д. К. Тарасов, оружейницы Е. К. Буторина и Е. Лебедова. 1982 г. / Фото из книги Ивана Дьячкова «Наши знатные землячки»



Исследователь нашего края рудничанин Иван Дьячков в 1982 году встречался в Москве с однополчанами Ивана Павлова. Вот что довелось узнать из его записей.

Теплым погожим днем июня 1942 года Иван Павлов, выпускник военного летного училища им. Валерия Павловича Чкалова, прибыл на командный пункт 6-го штурмового авиаполка, расположившегося на одном из подмосковных полевых аэродромов. Из бревенчатого домика командного пункта выбежала девушка с листком бумаги и окликнула проходившего мимо летчика: «Романов, иди, почитай сводку Информбюро, о тебе говорится». Павлов услышал: «Эскадрилья советских летчиков-гвардейцев под командованием старшего лейтенанта Романова совершила налет на железнодорожную линию, где шла разгрузка трех эшелонов. Немецкие эшелоны были уничтожены». Иван с восхищением смотрел на живого участника боев с врагом, которого поздравляли товарищи. Ему захотелось попасть в эскадрилью Романова и тут же отправиться на боевое задание. Однако командир полка майор Нестеренко направил Павлова в эскадрилью гвардии капитана Шкулепова и объявил, что завтра он получит самолет и начнет тренировочные полеты.



Младший лейтенант Иван Павлов. 1943 г. / Фото из книги Ивана Дьячкова «Наши знатные землячки»

Существовал определенный порядок: новичок должен был пройти вывозные и тренировочные полеты, затем на первое боевое задание его сопровождал командир эскадрильи или комиссар, чтобы проверить, каков он в воздухе. На следующий день комэск Алексей Шкулепов провел молодого сержанта Павлова к его самолету, познакомил с экипажем. По-хозяйски проверяя штурмовик, командир экипажа быстро нашел общий язык с механиком Павлом Омельченко, техником звена Иваном Сорокиным и прибористками. Наблюдавшие за ним экипажи соседних самолетов отметили, что новичок дотошный, «фрицам будет не по зубам».

Павлов в первые же дни войны стал в эскадрилье «своим бойцом». Вот только с оружейницей Женей Бояшко что-то не задалось. Она, прибывшая с ним в полк почти одновременно, стеснялась обедать в общей столовой вместе с мужчинами, Иван Павлов не раз заставал ее обедающей под крылом самолета. Заметив в столовой глазевших на нее летчиков, просил их не смущать девушку. Всевозможными путями пытался быстрее ввести ее в свой боевой коллектив: то приглашал спеть под граммофонную пластинку, то учил танцевать. Однажды, после вывозного полета, назвал ее Экипажем и пригласил на танцы: «Пойдем, Экипаж, потренируемся». Когда зазвучала пластинка с популярным вальсом, Женя охотно вышла навстречу своему командиру. Тут мелодия выдала слова: «У меня есть сердце, а на сердце есть тайна, а тайна - это ты». Она покраснела, застеснялась и убежала. Павлов вздохнув, произнес ей вслед: «Горе мне с тобой, Экипаж». Его участливое отношение к членам своего экипажа и к товарищам по звену, особенно к девушкам аэродромной службы, вызвало всеобщую доброжелательность и уважение.



Евгения Бояшко - оружейница штурмовика Ил-2 / Фото из книги Ивана Дьячкова «Наши знатные землячки»

Пришло время первого самостоятельного тренировочного полета. Его механик самолета Омельченко, довольно опытный фронтовой армеец, и начинающая фронтовичка Женя Бояшко очень позаботились, чтобы он прошел отлично. Но как водится, чем больше стараешься, тем хуже получается. Так случилось и у Павлова. Сначала все шло хорошо: вовремя вошел в заданную зону, скоро обнаружил условного противника, уничтожил его, а вот когда нарвался на «второй вражеский самолет», у него вдруг не сработал пулемет. Как Иван ни старался, пулемет молчал. Это означало, что настоящий враг мог бы его сбить в воздухе или принудить приземлиться на своей территории. Возмущенный до глубины души Иван не помнил, как долетел, зарулил на стоянку, вылез из кабины. Не подозревавшие ничего Омельченко и Бояшко бежали к нему навстречу, широко улыбаясь. А он, хватаясь за пистолет, потемневшими от обиды глазами напустился на оружейницу: «Ты что? Воевать сюда явилась или вредить?» Женя оторопела. «Что, пулемет отказал?», - догадалась она. И тут же решительно заявив, что пулемет действует, позвала обоих в самолет. Забравшись в штурмовик, радостно закричала: «Так оно и есть!» Оказывается, Павлов не переключил кран трубопровода сжатого воздуха на второе положение. «Смотрите!» - Женя переключила кран и пустила в воздух пулеметную очередь. Иван опустил голову и, не глядя на них, поплелся к себе в землянку. Через время Женя пришла к командиру с искренними извинениями, что не предупредила его о кране. Благодарное чувство заполнило грудь Павлова, глаза засияли: «Ладно, Экипаж, успокойся. На ошибках учимся». И с досадой постучал себя кулаком по лбу: «Как же я, болван, мог такое забыть».

Дальнейшие тренировочные полеты у него проходили отлично, и его товарищ Николай Чувин сказал комэску: «Павлов - прирожденный летчик, он нас скоро всех переплюнет».

Утром 17 июня 1942 года, сразу после завтрака, Павлова вместе с группой летчиков вызвали на командный пункт. Командование поставило перед ними задачу: уничтожить в районе Ржева эшелон противника. В воздух поднялось звено штурмовиков Ил-2. Вел его лейтенант Зудилов. Слева от ведущего шел комиссар эскадрильи Логвиненко, справа - сержант Павлов. На подходе к станции по ним ударили зенитки, вокруг засверкали разрывы. В наушниках голос командира Зудилова скомандовал : «Мы над целью, в атаку!» И ввел самолет в пике. Павлов ринулся за ним. В прицеле были видны клубы дыма и разбегавшиеся в стороны фашисты. «Ух, гады», - произнес он сквозь зубы, сбрасывая бомбы и нажимая на гашетки пулеметов и пушек. Что осталось от железнодорожного состава, Иван, как ни старался, не мог разглядеть. Выполнив боевую задачу, всем звеном благополучно вернулись на аэродром. На командном пункте в то время находился Герой Советского Союза генерал-майор авиации Байдуков. Он спросил Ивана: «Как вышли на цель, товарищ сержант, куда сбросили бомбы?» Павлов по-строевому вытянулся, ответив несмело: «Сбросил в очаг пожара, а попал ли в цель, не знаю». - «Что скромен, хорошо», - просто сказал Байдуков и поздравил Ивана с боевым вылетом.

Павлову предстояло совершить 248 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, получить звание Героя Советского Союза дважды (1944-й и 1945 год), встретить День Победы.

Командир 947-го штурмового авиационного полка майор Павлов погиб 12 октября 1950 года при выполнении ночного тренировочного полета на штурмовике Ил-10 в с. Михайловка Дубенского района Ровненской области (Украина). Похоронен в Парке Победы в Кустанае в том же году. Ему было 28 лет.