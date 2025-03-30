Весна, надо опасаться сосулек с крыш, гололеда, так нет - молодежь! Подростки сегодня не уважают никого.

Мой муж прошел после работы, примерно в 18.30, мимо остановки «Спортзал» по улице Алтынсарина. И трое парнишек лет 13-15 затеяли игру: прямо на тротуаре, возле остановки, боксировать начали. Затем один из них толкнул другого на моего мужа (благо рост 180 см и вес 100 кг). Муж удержался на ногах, не обратил внимания и пошел дальше, но вслед понеслись нецензурные оскорбления!

Неужели родители не привили им хоть какой то инстинкт самосохранения?Конечно, когда мой муж развернулся к ним, они разбежались, и весь народ на остановке вздохнул облегченно, потому что из-за такой молодежи забились по углам с молитвами о ближайшем автобусе! А если бы беременная женщина мимо проходила? А если мужчина или женщина поскользнется на асфальте?

И какое наше будущее мужское поколение - попрыгает с друзьями, подерзит и, возможно, еще попросит приключений от незнакомого человека, менее лояльного к молодежи. Вместо того чтобы подойти и принести извинения за то, что толкнули.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай