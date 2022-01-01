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Куда пойти с 28 марта по 2 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

29 марта,

17.00

«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+

30 марта,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

28 марта,

18.30

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

29 марта,

17.00

«Қызыл алма», Е. Қүншуақтов, комедия

30 марта,

17.00

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

28 марта,

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

29 марта,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

29 марта,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

30 марта,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

30 марта,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре

Областная филармония им. Е.Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

29 марта,

17.00

Детский мюзикл «Чиполлино». Совместный проект детского театра танца «Зарянка» и солистов филармонии

3 апреля,

18.30

VIІI международный парад дирижеров имени Н. Молдахметова. Прозвучат традиционные, классические и современные произведения зарубежных и отечественных авторов

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Елимай»

Костанай, «Тобыл Арена»

30 марта, 18.00