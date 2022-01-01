Куда пойти с 28 марта по 2 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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29 марта,
17.00
|
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+
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30 марта,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
28 марта,
18.30
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
|
29 марта,
17.00
|
«Қызыл алма», Е. Қүншуақтов, комедия
|
30 марта,
17.00
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«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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28 марта,
17.00
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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29 марта,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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29 марта,
17.00
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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30 марта,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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30 марта,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
29 марта,
17.00
|
Детский мюзикл «Чиполлино». Совместный проект детского театра танца «Зарянка» и солистов филармонии
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3 апреля,
18.30
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VIІI международный парад дирижеров имени Н. Молдахметова. Прозвучат традиционные, классические и современные произведения зарубежных и отечественных авторов
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Елимай»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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30 марта, 18.00
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