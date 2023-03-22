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Куда пойти с 20 по 27 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

21 марта,

18.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

22 марта,

17.00

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия

23 марта,

17.00

«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия

25 марта,

18.30

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера

26 марта,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

22, 23 марта,

12.00

«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка

26 марта,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

20 марта,

15.00

Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре

В течение месяца

Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 марта,

19.00

Роза Әлқожа. Концерт. 7+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

23 марта,

12.00, 15.00

Семейно-цирковое шоу AQUA MARINE. Дети до 4 лет бесплатно (без места, в сопровождении взрослого)

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Алматинский Легион»

Костанай, СРК «Костанай»

24 марта, 19.00.

25 марта, 19.00