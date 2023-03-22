Куда пойти с 20 по 27 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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21 марта,
18.30
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
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22 марта,
17.00
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«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
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23 марта,
17.00
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«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия
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25 марта,
18.30
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«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма. Премьера
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26 марта,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20 марта,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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22, 23 марта,
12.00
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«День рождения Наурыза и Коктем», интерактивная сказка
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26 марта,
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Ұлт ұлықтаған батыр» из фонда Амангельдинского мемориального музея им. А. Иманова, к 110-летию образования Костанайского областного историко-краеведческого музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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20 марта,
15.00
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Открытие выставки «Живой ручей» художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре
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В течение месяца
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Выставка авторских работ самодеятельного художника Бахыта Нурпеисова «Мое творчество»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23 марта,
19.00
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Роза Әлқожа. Концерт. 7+
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
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23 марта,
12.00, 15.00
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Семейно-цирковое шоу AQUA MARINE. Дети до 4 лет бесплатно (без места, в сопровождении взрослого)
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Алматинский Легион»
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Костанай, СРК «Костанай»
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24 марта, 19.00.
25 марта, 19.00
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