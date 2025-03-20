

Марлен ДАУТОВ, заместитель генерального директора ТОО «ЭПК-Forfait» / Фото ???



Состоялись общественные слушания, на которых ТОО «ЭПК-Forfait» подало заявку о пересмотре тарифа на электроэнергию с 1 апреля 2025 года, где представило обоснование необходимости повышения предельных цен на электроэнергию. Основной причиной необходимости корректировки предельных цен является рост стоимости передачи и закупки электрической энергии. Данный шаг обусловлен рядом объективных факторов, влияющих на формирование тарифов.



После общественных слушаний в местных СМИ появились публикации на эту тему. Например, телекомпания «АЛАУ» сообщает: «В структуре предложенного тарифа более 50% составляет фонд оплаты труда сотрудников. В феврале ТОО «ЭПК-Forfait» как передающая компания подала заявку на повышение тарифов, обосновав это ростом заработных плат работников, обслуживающих электросети. Теперь предприятие заявило о необходимости повышения зарплат и для других категорий сотрудников». На самом же деле, основная доля в структуре тарифа на электроэнергию более 90% приходится на покупку и передачу электроэнергии. Снабженческая надбавка, или затраты на оказание услуг по электроснабжению в структуре тарифа составляют 5%, а затраты на оплату труда и налоги составляют 2% в структуре тарифа на электроснабжение.



Также информационное агентство «Тобол Инфо» предоставило свою площадку для освещения этой проблемы членам общественного совета, в частности, Атамтаю Жабаеву. Он озвучил мнение, что ТОО «ЭПК-Forfait» якобы не готово к диалогу и весь его интерес сосредоточен исключительно на повышении тарифа. Кроме того, прозвучали утверждения о том, что в расчетах предприятия не учтены ключевые факторы, обосновывающие необходимость корректировки стоимости услуг. Однако подобные заявления не соответствуют действительности. ТОО «ЭПК-Forfait» всегда открыто к конструктивному диалогу. В докладе заместителя генерального директора Марлена ДАУТОВА были четко представлены и аргументированы причины вынужденного повышения тарифа.



Важно осознавать, что отказ от пересмотра тарифа неизбежно скажется на качестве жизни жителей Костаная. Современный мир невозможно представить без стабильного электроснабжения, а его обеспечение требует постоянных инвестиций в модернизацию сетей, закупку оборудования и достойную оплату труда специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу системы.

Дополнительно необходимо учитывать, что износ электрических сетей требует серьезных вложений в их ремонт и обновление. Без своевременных инвестиций возрастает риск аварийных отключений и перебоев в электроснабжении. Вспоминая периоды, когда электроэнергию подавали по графику, стоит задуматься: готовы ли мы вернуться к этим временам?



Повышение тарифа - это не чья-то прихоть, а вынужденная мера, направленная на обеспечение надежного и качественного электроснабжения. Только благодаря этому можно гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии в дома, предприятия и социальные объекты. Без этих шагов дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры невозможно, а ее деградация неизбежно приведет к снижению качества жизни населения.



Еще раз мы хотим напомнить, что в ТОО «ЭПК-Forfait» перешли потребители от ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго», ГКП «Житикаракоммунэнерго», КГП «Костанайюжэлектросервис» со своими действующими тарифами, которые не покрывают фактические затраты компании на покупку и передачу электроэнергии. Проектируемая цена с учетом роста тарифов на покупку и передачу электроэнергии составляет 35,4 тенге без учета НДС за 1 кВт.ч, рост 6,25 тенге.



Обращаем ваше внимание на основные причины, обусловившие необходимость повышения тарифа. Как уже отмечалось ранее, более 90% тарифа формируется за счет следующих факторов:



1. Увеличение затрат на покупку электроэнергии.

Закупочная цена электроэнергии значительно возросла из-за изменений в тарифах поставщиков:

• В тарифе ГКП «Костанайюжэлектросервис» и ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» заложена стоимость покупки 10 тенге за 1 кВт.ч, а в тарифе ГКП «Житикаракоммунэнерго» - 11 тенге за 1 кВт.ч.

• Фактическая цена, по которой ТОО «ЭПК-Forfait» оплачивает электроэнергию единому закупщику, составляет 12 тенге за 1 кВт.ч, что превышает ранее утвержденные тарифные уровни.



2. Рост стоимости передачи электроэнергии.

Передающие компании, начиная с 1 января 2025 года, повысили тарифы на свои услуги. Дополнительно с 1 марта 2025 года подорожала передача электроэнергии по сетям ТОО «МРЭТ» и ТОО «ЭПК-Forfait». В результате доля этих затрат в общей структуре тарифа составляет 43,8%.



3. Увеличение расходов на обеспечение готовности электрической мощности.

С 1 января 2025 года на 20,4% вырос тариф на услуги ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии». Это привело к увеличению доли данной статьи расходов в общей структуре затрат до 6,1%.



Кроме того, структура тарифа была сформирована без учета возможного повышения тарифов на услуги АО «KEGOC» и других энергопередающих компаний, заявки которых в настоящее время рассматриваются в КРЕМ.



Все эти аргументы были детально рассмотрены в ходе общественных слушаний. Повышение тарифа является необходимым условием для обеспечения устойчивого развития энергетического сектора, поддержания качества и надежности электроснабжения. В противном случае компания понесет убытки, что может негативно сказаться на стабильности всей энергетической системы региона.

Мы осознаем, что электроэнергетика - это социально значимая сфера деятельности, и постоянно стремимся к оптимизации наших затрат. Важной частью этой работы является выполнение ремонтных работ на наиболее изношенных участках энергооборудования с минимальным ограничением энергоснабжения для потребителей. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы модернизация и обслуживание сетей проходили с наименьшим дискомфортом для жителей.



В этой связи мы просим понимания и поддержки со стороны населения.