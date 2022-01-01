В 150-м туре помогаем мальчикам из многодетных семей

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо собрать 1 500 000 тенге.

Положение семей, чьи сыновья стали участниками это тура «Нужных денег», особенно тяжелое, поскольку, кроме них, есть еще дети и их тоже нужно кормить, одевать, обеспечивать нормальное участие в учебном процессе. Стоит ли говорить, что такие семьи живут из кредита в кредит, потому что собрать нужные суммы на операции, лечение и реабилитации далеко не всегда удается. А в последнее время не удается никогда. Но и банки не стремятся давать кредиты тем, кто берет их постоянно. Поэтому так сложно найти необходимые на лечение суммы, а если таковые находятся, то на дорогу приходится изыскивать дополнительные источники помощи.

Ехать нужно обоим





Акторе и Айсултан едут к китайским докторам в Астану / Фото Айгул ДИЛДАБАЙ



Братья Акторе и Айсултан ДИЛДАБАЙ живут в селе Ауеликоль. Заявку в наш благотворительный проект семья подала впервые. Акторе 1 год и 9 месяцев, у него ДЦП, спастическая диплегия. У 8-летнего Айсултана тоже ДЦП, атонико-астатическая форма тяжелой степени. Акторе поставили диагноз, когда ему было 9 месяцев, инвалидность дали в 1 год и 7 месяцев. Айсултан получил группу в возрасте 8 месяцев.

Оба мальчика не разговаривают, не сидят самостоятельно, тем более не ходят. Айсултан может перворачиваться и перемещаться по комнате лежа, отталкиваясь ногами и управляя руками. У него двусторонний вывих тазобедренных суставов, но выявили эту проблему поздно. Кстати, Айсултан психически сохранен, его мышление развито в соответствии с возрастом, он только не говорит, но умеет объяснить родителям, чего хочет.

У Акторе был вывих тазобедренного сустава с правой стороны, он уже перенес две операции (первую в возрасте 7 месяцев). Обе делали в Костанае, в детской областной больнице. После каждой ребенок по 5 месяцев лежал в гипсе, а ноги у него вообще перестали двигаться. Руки пока тоже мало функциональны, только недавно начал тянуть руку ко рту и сосать палец. Но это не значит, что в будущем он ничему не научится. Хотя врачи осторожны в прогнозах.

Родители мальчиков стараются следовать рекомендациям врачей и регулярно возят сыновей на курсы реабилитации.

Дважды в год мальчики бывают в Астане. Ездили в Ташкент к доктору Джамшиду Саидову. Кроме того, Айсултан 3 года получал лечение в Алматы, в частной клинике «Максат». После того как в Астану начали приезжать китайские специалисты, стали обращаться и к ним.

- Сейчас очень трудно собирать деньги, а нам надо отвезти их вместе: и Айсултана, и Акторе, - говорит мама мальчиков Айгул ДИЛДАБАЙ. - Если брать все процедуры, нужно за обоих заплатить 2 млн тенге. Стараемся как-то собрать эти деньги. А ведь надо еще платить за дорогу и проживание в столице. Там все недешево. Моя подруга, которая очень за нас переживает, нашла ваш проект. Обращаемся к вам первый раз. Пожалуйста, помогите нашим детям пройти реабилитацию! Им совсем нельзя пропускать курсы.

Чтобы помочь братьям Дилдабай, нужно собрать 500 000 тенге.

Мальчики растут в большой семье, их родители подарили жизнь восьмерым детям. Двое старших дочерей уже взрослые, вышли замуж и живут отдельно.

Сейчас в семье шестеро, из них одна девочка, 10-летняя Мерей - инвалид 3-й группы, у нее эпилепсия, она нуждается в постоянном лечении. Кроме того, есть 18-летняя дочь (студентка), сыновья 4 и 6 лет.

Доходы семьи: пособия детей по инвалидности в размере 70 000, 75 000, 101 000 тенге и пособие по многодетности. Папа работает пильщиком леса, уже несколько месяцев без зарплаты.

Карта «Каспи» 4400 4302 5052 3559, Айгул Д.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-905-30-73.

Карта Народного банка: 4405 6397 0320 4832, Aigul D.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-905-30-73.

И снова в Санкт-Петербург



Мухаммаду нужно пройти обследование в Санкт-Петербурге / Фото Мадины АСКАРОВОЙ



5-летний Мухаммад Али ГУЛЛИЕВ из Тобыла участвовал в 134-м туре «Нужных денег». Мальчик появился на свет недоношенным, вследствие чего два первых месяца своей жизни провел в реанимации, а грузом, обременившим его жизнь, стала ретинопатия недоношенных (правый глаз - 5 стадия, левый глаз - 4б стадия). То есть мальчик почти слеп.

Чтобы спасти остатки зрения, родители возили Мухаммада к знаменитому офтальмологу Олегу Дискаленко в Санкт-Петерург. С 2018-го по 2023 год мальчик перенес четыре офтальмологических операции разных видов. Кроме того, между операциями были регулярные визиты в Санкт-Петербург на консультации и осмотры. Сейчас Мухаммад носит очки с большими диоптриями (+16) и получает специфическую терапию. Благодаря приложенным усилиям он способен видеть отдельные предметы без различения каких-либо деталей.

В прошлом году мальчик побывал на лечении в Индии, но борьба за зрение еще не окончена. Снова нужно обследование у доктора Дискаленко, которое начнется в конце марта.

- Олег Витальевич нас помнит, сказал, что найдут для Мухаммада окно, - поделилась мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Нам надо воспользоваться этим случаем, ведь к доктору огромные очереди, таких детей стало много. Но нам уже не дают кредиты. Нашим родственникам тоже перестали давать кредиты. Только помощь моих подруг нас поддерживает и сборы через соцсети. Но и там все меньше удается собрать. На само обследование мы часть займем у людей, а большую часть нам оплатит российский благотворительный фонд «Прозрение». Но на дорогу уже тяжело найти деньги. Да и питаться надо, и квартиру снимать, а Санкт-Петербург - город очень дорогой. Очень просим помощи у читателей «Нашей Газеты». Мы так мечтаем, что наш сын увидит всю красоту мира!

На дорогу и проживание требуется 500 000 тенге.

Кроме Мухаммада, в семье еще три старшие дочери - школьницы. Доходы семьи: пособие по многодетности 69 000, по инвалидности 130 000 тенге. Папа мальчика - гражданин Узбекистана, испытывает трудности с устройством на официальную работу, и его заработки неравномерны - от 60 000 до 100 000 тенге. Квартира съемная, обходится в 120 000 тенге без учета коммуналки. Мадина стоит на учете в онкодиспансере, сейчас у нее ремиссия.

Карта «Каспи» 4400 4302 1103 1569, Мадина А.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.

На операцию в Алматы



Эльдар непременно должен попасть на операцию в Алматы / Фото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



4-летний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района участвовал в пяти турах «Нужных денег»: 122, 129, 133, 137 и 141-м.

У мальчика ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. В нашем проекте собирали на спасение остатков зрения. Он перенес четыре операции у Олега Дискаленко. Удалось сохранить зрение на таком уровне, чтобы Эльдар мог ориентироваться в пространстве. Но ретинопатия недоношенных и ДЦП - еще не все проблемы, которые мешают нормальной жизни ребенка. У Эльдара есть еще один диагноз - «стволовая гипоспадия», то есть у него мочевой канал открылся не там, где нужно. Эта проблема поправима, но только хирургическим путем. Операция делается в два этапа. Первый назначен на 21 апреля. Поскольку в Казахстане нет хирургов нужной специализации, в Алматы приезжают московские хирурги. Они прооперируют детей, которым посчастливилось попасть в список, но не бесплатно.

- У Эльдара есть улучшения по ДЦП, но ходить он пока не хочет, - сообщила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он растет быстро, очень вытянулся за последний год. Операцию надо делать быстрее. Кто знает, когда еще так повезет, что нас возьмут московские хирурги. Но это очень дорого - 998 000 тенге. Мы уже начали собирать на операцию, но до Алматы нужно доехать, снимать там квартиру и питаться. Это еще полмиллиона. Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, нам самим не справиться. Помогите Эльдару, очень просим.

И снова сбор на дорогу и проживание, и снова сумма 500 000 тенге.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.

Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Есть еще пособие по многодетности.

Деньги можно перечислять на карты обоих родителей Эльдара.

Карта «Каспи» мамы привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54, Эльмира И.

Карты «Каспи» и «Халык» папы мальчика, Рустама Алтаева, привязаны к номеру +7-778-663-06-98, Рустам А.



Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 149-го тура