Осилить дорогу...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 150-м туре помогаем мальчикам из многодетных семей
Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо собрать 1 500 000 тенге.
Положение семей, чьи сыновья стали участниками это тура «Нужных денег», особенно тяжелое, поскольку, кроме них, есть еще дети и их тоже нужно кормить, одевать, обеспечивать нормальное участие в учебном процессе. Стоит ли говорить, что такие семьи живут из кредита в кредит, потому что собрать нужные суммы на операции, лечение и реабилитации далеко не всегда удается. А в последнее время не удается никогда. Но и банки не стремятся давать кредиты тем, кто берет их постоянно. Поэтому так сложно найти необходимые на лечение суммы, а если таковые находятся, то на дорогу приходится изыскивать дополнительные источники помощи.
Ехать нужно обоим
Акторе и Айсултан едут к китайским докторам в Астану / Фото Айгул ДИЛДАБАЙ
Братья Акторе и Айсултан ДИЛДАБАЙ живут в селе Ауеликоль. Заявку в наш благотворительный проект семья подала впервые. Акторе 1 год и 9 месяцев, у него ДЦП, спастическая диплегия. У 8-летнего Айсултана тоже ДЦП, атонико-астатическая форма тяжелой степени. Акторе поставили диагноз, когда ему было 9 месяцев, инвалидность дали в 1 год и 7 месяцев. Айсултан получил группу в возрасте 8 месяцев.
Оба мальчика не разговаривают, не сидят самостоятельно, тем более не ходят. Айсултан может перворачиваться и перемещаться по комнате лежа, отталкиваясь ногами и управляя руками. У него двусторонний вывих тазобедренных суставов, но выявили эту проблему поздно. Кстати, Айсултан психически сохранен, его мышление развито в соответствии с возрастом, он только не говорит, но умеет объяснить родителям, чего хочет.
У Акторе был вывих тазобедренного сустава с правой стороны, он уже перенес две операции (первую в возрасте 7 месяцев). Обе делали в Костанае, в детской областной больнице. После каждой ребенок по 5 месяцев лежал в гипсе, а ноги у него вообще перестали двигаться. Руки пока тоже мало функциональны, только недавно начал тянуть руку ко рту и сосать палец. Но это не значит, что в будущем он ничему не научится. Хотя врачи осторожны в прогнозах.
Родители мальчиков стараются следовать рекомендациям врачей и регулярно возят сыновей на курсы реабилитации.
Дважды в год мальчики бывают в Астане. Ездили в Ташкент к доктору Джамшиду Саидову. Кроме того, Айсултан 3 года получал лечение в Алматы, в частной клинике «Максат». После того как в Астану начали приезжать китайские специалисты, стали обращаться и к ним.
- Сейчас очень трудно собирать деньги, а нам надо отвезти их вместе: и Айсултана, и Акторе, - говорит мама мальчиков Айгул ДИЛДАБАЙ. - Если брать все процедуры, нужно за обоих заплатить 2 млн тенге. Стараемся как-то собрать эти деньги. А ведь надо еще платить за дорогу и проживание в столице. Там все недешево. Моя подруга, которая очень за нас переживает, нашла ваш проект. Обращаемся к вам первый раз. Пожалуйста, помогите нашим детям пройти реабилитацию! Им совсем нельзя пропускать курсы.
Чтобы помочь братьям Дилдабай, нужно собрать 500 000 тенге.
Мальчики растут в большой семье, их родители подарили жизнь восьмерым детям. Двое старших дочерей уже взрослые, вышли замуж и живут отдельно.
Сейчас в семье шестеро, из них одна девочка, 10-летняя Мерей - инвалид 3-й группы, у нее эпилепсия, она нуждается в постоянном лечении. Кроме того, есть 18-летняя дочь (студентка), сыновья 4 и 6 лет.
Доходы семьи: пособия детей по инвалидности в размере 70 000, 75 000, 101 000 тенге и пособие по многодетности. Папа работает пильщиком леса, уже несколько месяцев без зарплаты.
Карта «Каспи» 4400 4302 5052 3559, Айгул Д.
Карта привязана к номеру телефона +7-747-905-30-73.
Карта Народного банка: 4405 6397 0320 4832, Aigul D.
Карта привязана к номеру телефона +7-747-905-30-73.
И снова в Санкт-Петербург
Мухаммаду нужно пройти обследование в Санкт-Петербурге / Фото Мадины АСКАРОВОЙ
5-летний Мухаммад Али ГУЛЛИЕВ из Тобыла участвовал в 134-м туре «Нужных денег». Мальчик появился на свет недоношенным, вследствие чего два первых месяца своей жизни провел в реанимации, а грузом, обременившим его жизнь, стала ретинопатия недоношенных (правый глаз - 5 стадия, левый глаз - 4б стадия). То есть мальчик почти слеп.
Чтобы спасти остатки зрения, родители возили Мухаммада к знаменитому офтальмологу Олегу Дискаленко в Санкт-Петерург. С 2018-го по 2023 год мальчик перенес четыре офтальмологических операции разных видов. Кроме того, между операциями были регулярные визиты в Санкт-Петербург на консультации и осмотры. Сейчас Мухаммад носит очки с большими диоптриями (+16) и получает специфическую терапию. Благодаря приложенным усилиям он способен видеть отдельные предметы без различения каких-либо деталей.
В прошлом году мальчик побывал на лечении в Индии, но борьба за зрение еще не окончена. Снова нужно обследование у доктора Дискаленко, которое начнется в конце марта.
- Олег Витальевич нас помнит, сказал, что найдут для Мухаммада окно, - поделилась мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Нам надо воспользоваться этим случаем, ведь к доктору огромные очереди, таких детей стало много. Но нам уже не дают кредиты. Нашим родственникам тоже перестали давать кредиты. Только помощь моих подруг нас поддерживает и сборы через соцсети. Но и там все меньше удается собрать. На само обследование мы часть займем у людей, а большую часть нам оплатит российский благотворительный фонд «Прозрение». Но на дорогу уже тяжело найти деньги. Да и питаться надо, и квартиру снимать, а Санкт-Петербург - город очень дорогой. Очень просим помощи у читателей «Нашей Газеты». Мы так мечтаем, что наш сын увидит всю красоту мира!
На дорогу и проживание требуется 500 000 тенге.
Кроме Мухаммада, в семье еще три старшие дочери - школьницы. Доходы семьи: пособие по многодетности 69 000, по инвалидности 130 000 тенге. Папа мальчика - гражданин Узбекистана, испытывает трудности с устройством на официальную работу, и его заработки неравномерны - от 60 000 до 100 000 тенге. Квартира съемная, обходится в 120 000 тенге без учета коммуналки. Мадина стоит на учете в онкодиспансере, сейчас у нее ремиссия.
Карта «Каспи» 4400 4302 1103 1569, Мадина А.
Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.
На операцию в Алматы
Эльдар непременно должен попасть на операцию в Алматы / Фото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
4-летний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района участвовал в пяти турах «Нужных денег»: 122, 129, 133, 137 и 141-м.
У мальчика ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. В нашем проекте собирали на спасение остатков зрения. Он перенес четыре операции у Олега Дискаленко. Удалось сохранить зрение на таком уровне, чтобы Эльдар мог ориентироваться в пространстве. Но ретинопатия недоношенных и ДЦП - еще не все проблемы, которые мешают нормальной жизни ребенка. У Эльдара есть еще один диагноз - «стволовая гипоспадия», то есть у него мочевой канал открылся не там, где нужно. Эта проблема поправима, но только хирургическим путем. Операция делается в два этапа. Первый назначен на 21 апреля. Поскольку в Казахстане нет хирургов нужной специализации, в Алматы приезжают московские хирурги. Они прооперируют детей, которым посчастливилось попасть в список, но не бесплатно.
- У Эльдара есть улучшения по ДЦП, но ходить он пока не хочет, - сообщила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он растет быстро, очень вытянулся за последний год. Операцию надо делать быстрее. Кто знает, когда еще так повезет, что нас возьмут московские хирурги. Но это очень дорого - 998 000 тенге. Мы уже начали собирать на операцию, но до Алматы нужно доехать, снимать там квартиру и питаться. Это еще полмиллиона. Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, нам самим не справиться. Помогите Эльдару, очень просим.
И снова сбор на дорогу и проживание, и снова сумма 500 000 тенге.
Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.
Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Есть еще пособие по многодетности.
Деньги можно перечислять на карты обоих родителей Эльдара.
Карта «Каспи» мамы привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54, Эльмира И.
Карты «Каспи» и «Халык» папы мальчика, Рустама Алтаева, привязаны к номеру +7-778-663-06-98, Рустам А.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.
Помощь, оказанная в рамках 149-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Альмира Мнайдарова
|
На реабилитацию в клинике «Канат» (Кызылорда)
|
398 777
|
225 000 - генеральный спонсор ТОО «КазНефть»,
78 000 - сбор от благотворительного турнира по бильярду серии Adal Cup.
Поступления на карту:
20 000 - С карты другого банка
15 000 - С карты другого банка
10 000 - Наталья З.
5 000 - Наталья Д.
5 000 - Юрий Э.
3 000 - Ренат Ж.
3 000 - Гульнара Ш.
2 000 - Виталий В.
2 000 - Татьяна М.
2 000 - Аружан Ж.
2 000 - Иван С.
2 000 - Мария Х.
2 000 - Анара Б.
2 000 - Марина Х.
1 500 - Ирина А.
1 500 - Гульмира Ш.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Жанар Б.
1 000 - Кымбат С.
1 000 - Артур И.
1 000 - Анара Н.
1 000 - Айдарбек Ж.
1 000 - Калима И.
1 000 - Гульдина Х.
1 000 - Асель М.
1 000 - Дияс Ж.
1 000 - С карты другого банка
1 000 - Тогжан И.
1 000 - Тлектес Ш.
800 - Гульнара А.
777 - Ибагуль Б.
700 - Анэля Н.
500 - Сауле Б.
500 - Айжан Б.
500 - Эсел К.
500 - Роман Б.
500 - Бекзат Ш.
|
Роман Пузырьков
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На дорогу и проживание в Екатеринбурге во время курса реабилитации
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293 455
|
78 000 - сбор от благотворительного турнира по бильярду серии «Adal Cup»
Поступления на карту:
50 000 - Александр Б.
30 000 - Наталья Ф.
20 000 - Асылзат С.
20 000 - С карты другого банка
10 000 - Татьяна М.
10 000 - Людмила Ф.
10 000 - Виктор З.
5 500 - С карты другого банка
5 000 - Сергей П.
4 000 - Екатерина Б.
3 500 - Светлана Т.
3 000 - Валентина Б.
3 000 - Сузанна Н.
2 500 - Сергей К.
2 000 - Ольга Г.
2 000 - Татьяна М.
2 000 - Татьяна К.
2 000 - Юлия Г.
2 000 - Ирина Д.
2 000 - Надежда А.
2 000 - Оксана Б.
2 000 - Лидия И.
2 000 - Алексей К.
2 000 - Марина Х.
1 600 - Дана К.
1 500 - Наталья Б.
1 500 - Наталья Б.
1 000 - Нина Б.
1 000 - Анна К.
1 000 - Светлана Л.
1 000 - Айгуль А.
1 000 - Анна Б.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Виктория У.
1 000 - Дмитрий Г.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Диас К.
555 - Тимур Д.
500 - Алия М.
500 - Олеся С.
500 - Ерболсын А.
500 - Каракозайым Н.
500 - Артем Ж.
500 - Евгений Б.
500 - Роман Б.
300 - Евгений И.
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