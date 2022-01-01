Сухой остаток. С 10 по 16 марта
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 58;
- зарегистрированы 16 разводов;
- зарегистрирован 51 новорожденный: 20 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Алмаз, Мирас, Диас, Рамазан, Дэмем, Санжар, Эльдар, Артур, Кемел, Аиша, Сафина, Нурай, Лали, Арина. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 38 лет;
- умерли 55 человек: 31 женщина и 24 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступило 7 549 вызовов, из них 1 912 - к детям;
- поступило 6 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 6 человек, 4 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 260 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратился 151 человек, 104 из них стали донорами (у 10 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в г. Рудном).
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 850 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 509 человек;
- за прошедшую неделю выявлено 2 959 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 32 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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