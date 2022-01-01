По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 58;

- зарегистрированы 16 разводов;

- зарегистрирован 51 новорожденный: 20 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Алмаз, Мирас, Диас, Рамазан, Дэмем, Санжар, Эльдар, Артур, Кемел, Аиша, Сафина, Нурай, Лали, Арина. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 38 лет;

- умерли 55 человек: 31 женщина и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 7 549 вызовов, из них 1 912 - к детям;

- поступило 6 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 6 человек, 4 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 260 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратился 151 человек, 104 из них стали донорами (у 10 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в г. Рудном).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 850 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 509 человек;

- за прошедшую неделю выявлено 2 959 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 32 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.