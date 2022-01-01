По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 38 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 27 девочек и 34 мальчика. Имена недели: Султан Али, Радмир, Богдан, Арыстан, Арсен, Самир, Даяна, Полина. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 40;

- умерли 40 человек: 19 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 706 вызовов, из них 1 860 - к детям;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 12 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 271 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 228 человек, 180 из них стали донорами (у 20 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).