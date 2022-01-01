Сухой остаток. С 3 по 10 марта
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 38 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 51 год;
- зарегистрированы 11 разводов;
- зарегистрирован 61 новорожденный: 27 девочек и 34 мальчика. Имена недели: Султан Али, Радмир, Богдан, Арыстан, Арсен, Самир, Даяна, Полина. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 40;
- умерли 40 человек: 19 женщин и 31 мужчина.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 706 вызовов, из них 1 860 - к детям;
- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 12 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 271 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 228 человек, 180 из них стали донорами (у 20 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Рудном).
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