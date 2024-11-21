Деятельность Кустанайской фельдшерской школы накануне Великой Отечественной войны

Мы продолжаем цикл материалов о создании медтехникума в Кустанае, начатый статьями «С планом приема 100 человек» (№ 47 (1182) от 21.11.2024 г.), «Зачет усвоен хорошо» (№ 51 (1186) от 19.12.2024 г.) и «Премировать патефоном, шкафом...» (№ 7 (1194 )от 13.02.2025 г.).

«В качестве преподавателей закрепляются врачи»



Директор фельдшерско-акушерской школы Хадича Сайфи. 1940 г.



За год до начала войны директором школы «на основании доверенности Кустанайского облздрава от 20/I 1940 г.» была назначена врач-терапевт Хадича Закировна Сайфи, работавшая здесь с 1 сентября 1937 года.

«Хадича в 1928 г. окончила девятилетку. Затем учеба в Московском медицинском институте, - отмечала С. Исмагилова в 1946 году в газете «Сталинский путь». - С 1937 г. по 1940 г. товарищ Сайфи - врач городской больницы имени Ленина в городе Кустанае и преподаватель медицинского техникума».

«Шестнадцать лет она совмещала преподавательскую и лечебную работу, долгое время была директором медицинского техникума в Кустанае, - обратили внимание в газете «Ленинский путь» в 1968 году. - Работая терапевтом в больнице имени В. И. Ленина, она стала читать лекции в медтехникуме. Эти лекции пользовались неизменным успехом».

В приказе областного отдела здравоохранения от 8 марта 1940 года указано: «Для обеспечения нормальной работы в школе в качестве преподавателей закрепляются следующие врачи: Сухин Т., Бараш Л. Н., Паламурзина И. Д., Афонская В. А., Рулев, Зайцев, Воробьев Н., Крикуненко П. А., Сташевская, Иванова А. А., Бугрыш П. И., Уколов П. Я., Мясников А. А., Киселева Е. Ф.».



Приказ по Кустанайской фельдшерской школе. 19 сентября 1940 г.



Приказ по Кустанайской фельдшерской школе

Приказ № 65 по Кустанайской фельдшерской школе от 19 сентября 1940 года гласил: «Поручить чтение лекций следующих врачей по следующим дисциплинам с часовой оплатой.

1) Паламурзина И. Д. по детским болезням на 3-х курсах - 204 ч.

2) Крикуненко П. А. по внутренним болезням на 2-х курсах - 354 ч.

3) Жуковская З. И. по патологии на 2-х курсах - 300 ч.

4) Скорова А. И. по хирургии на 3-х курсах - 360 ч.

5) Термыкар А. Н. по гинекологии на 3-х курсах - 164 ч.

6) Бараш Л. Н. по уху, горлу и носу - 96 ч.

Читку лекций по хирургии на трех курсах в количестве 354 ч. теории и практики поручить врачу Воробьеву Н. Практика с расчетом 340 р. ставки. Акушерство на 3-х курсах в количестве 46 ч. теории и практики поручить врачу Киселевой Е. Ф. с расчетом 380 р. ставки. Директор Сайфи».

Врачи-преподаватели постоянно проходили курсы усовершенствования. Приказом от 17 декабря 1940 года «врача Сухина Т. П., прибывшего из командировки на курсах усовершенствования», назначили «на должность зав. производственной практикой» с дополнительными обязанностями преподавания «предметов хирургии с месячной нагрузкой на III курсах 232 часа и на I курсах 152 часа патологии».

По итогам 1940-1941 учебного года были поощрены сотрудники и преподаватели.

«За добросовестное выполнение своих обязанностей премировать следующих работников школы: 1) Карпову Е. И. - преподавателя по анатомии, инфекционным болезням премировать деньгами 300 руб.; 2) Бараш Л. Н. - преподавателя по уху, горлу и носу, гигиене и организации здравоохранения - 200 руб.; 3) Давыдову Л. Н. - секретаря учебной части - 150 руб.; 4) Иванова П. П. - зав. хозяйственной части - деньгами в размере месячного оклада; 5) Мартынова В. Г. - старшего бухгалтера школы деньгами в размере месячного оклада; 6) Литвинова П. - сторожа - путевкой в дом отдыха; 7) Кравченко - официантку - путевкой в дом отдыха».

Проверкой установлено

Регулярно проводились проверки финансового состояния учебного заведения. «Акт выборочной проверки Кустанайской медфельдшерской школы за период времени с 1 января по 1 июля 1940 г.» зафиксировал подробные данные: «Проверкой установлено: с I/I по I/IX-39 - число учащихся - 438, число стипедиант. - 438, с I/IX по XII-40 - число учащихся - 437, число стипедиант. - 437».

Судя по этим данным, размер стипендий не менялся из года в год: на 1-м курсе - 62 руб., на 2-м курсе - 68 руб., на 3-м курсе - 74 руб., на подготовительном отделении - 62 руб.

Раздел «Укомплектование преподавательским составом и расходование заработной платы» позволяет иметь сведения о решении кадрового вопроса в 1940 году: «Школа имеет наличие преподавательского состава - всего 39 ед. В том числе постоянных штатных единиц - 12 и по совместительству приглашенных - 27 единиц. Штат педагогического состава по медфельдшерской школе укомплектована полностью». Приказом № 47 по школе от 24 октября 1940 года решили «для производства инвентаризации назначить комиссию под председательством дир. школы Сайфи Х. З. и членов комиссии: 1) старшего бухгалтера Мартынова В. 2) от месткома - Исмагулова С. 3) от комсомольской организации - Федоренко. 4) зав. хоз. частью - тов. Иванова П. П. 5) зав. библиотекой тов. Триполиц Е. А. 6) зав. складом - тов. Рабека и зав. кабинетами и счетовод Николенко В.».

Указ президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» коснулся всех учебных заведений. Приведем один из примеров: «Приказ № 70 от 26/IX-40 г. За нарушение указа президиума Верховного Совета СССР от 20/VI-40 г., выразившееся в опоздании на урок на 35 м., дело на врача Карпову передать в суд. Дир. шк. Сайфи». Приказом от 3 сентября 1940 г. решено было «посудомойку т. Федько Варвару Вас. , опоздавш. на работу на 30 мин., уволить с занимаемой должности». Фактически страна за год до войны переводилась на военное положение. Студентам «за нарушения правил внутреннего распорядка, выразившегося в самовольном уходе из общежития ночевать на квартиру» (приказ от 26 декабря 1940 г.) объявляли «выговор с предупреждением», что в случае повторения приводило к исключению из школы.



«Созданы все условия студентам»



Спортивное мероприятие в Кустанайской фельдшерской школе



В январе 1941 года был составлен «Отчет о проведенной зимней экзаменационной сессии».

Процитируем: «Были созданы все условия студентам для сдачи сессии на отлично и хорошо. Кабинеты, как, например, анатомический, биологический, патологический и др., работали в две смены, достаточно были оснащены наглядными пособиями. Читальный зал работал в две смены. Также были созданы условия в общежитиях в смысле освещения, отопления. Во время сессии было улучшено питание. Широко было развернуто соцсоревнование. Сессия проводилась с 16 по 25 января 1941 года согласно приказу НКЗ СССР (2 дня на подготовку каждого предмета). Итоги сессии:

1. По анатомии: 36 отличных отметок, 36 хороших, 14 посредственных, 6 плохих.

2. По биологии: 24 отличных, 38 хороших, 26 посредственных, 6 плохих.

3. По латинскому языку: 29 отличных, 35 хороших, 25 посредственных, 4 плохих».

Отчет производственной практики за 1940-1941 учебный год, когда «студенты разъехались по местам» 22-25 марта 1941 года, отметил положительные итоги практики в районах: «Часы выполнены на 100%. Из 91 человека получили отлично 65 чел., т. е. 60%. Хорошо - 30 чел., 33%, и посредственно - 6, т. е. 7%. Городская больница также практику провела хорошо». Отчет подписала зав. производственной практикой Карпова.



Студентки Кустанайской фельдшерской школы. 1940 г.

В довоенный период к каждой красной дате календаря выходили приказы о поощрении студентов. В 1940 году в индивидуальном порядке вручались: «комплект белья, свитер, костюм трикотаж., шелковая блузка, валенки, брюки, джемпер».

Текстовый отчет



Общежитие № 4 Кустанайской фельдшерской школы

«Текстовый отчет» за 1940-1941 учебный год отражает состояние учебного заведения в предвоенный период: «В расположении школы находится два учебных корпуса, в которых имеется 7 классовых комнат и 2 подсобные комнаты, из которых одна занята под военное имущество, а другая отведена под лабораторные работы. В новом учебном корпусе имеется физкультурный зал. В классных комнатах размещены кабинеты: 1. Анатомо-физиологический. 2. Патологоанатомический. 3. Биологический (там же кабинет акушерства и гинекологии). 4. Военно-физкультурный. 5. Историко-географический. 6. Химико-фармакологический. 7. Физический. Медицинские кабинеты оборудованы достаточно хорошо. Мы имеем массу влажных фиксированных препаратов, муляжей, схем, рисунков и др. Имеется библиотека, в которой насчитывается свыше 14 422 книг, оборудована читальным залом. Выписываются газеты: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Казахстанская правда», «Медицинский работник», «Учительская газета», местные газеты. Из журналов: «Казанский медицинский журнал», «Фельдшер и акушерка», «Работница». При школе имеется 5 общежитий и столовая. Школа имеет подсобное хозяйство».

Отдельно значились «Базы учебно-производственной практики».

Процитируем: «1. Больница им. Ленина: чистое хирургическое отделение, гнойное хирургическое отделен., терапевтическое, инфекционное, рентгеновский, терапевтический и травматологический кабинеты. 2. Два роддома. 3. Психиатрические больница. 4. Городская поликлиника. 5. Детская больница. 6. Детская, женская консультация и молочная кухня. 7. Вендиспансер со стационаром. 8. ДПА. 9. Тубдиспансер со стационаром. 10. Бруцеллезный стационар. 11. Клиническая лаборатория. 12. Аптека». В разделе «Работа общественных организаций» указывалось, что «при школе функционируют следующие кружки:1. Оборонные (ПВХО, ГСО, ГТО, ВС). 2. Физкультурный кружок - 25 чел. 3. Драматический кружок - 15 чел. 4. Хоровой - 25 чел. 5. Музыкальный - 13 человек. Оборонным кружком руководит военрук».

При этом отмечалось, что «в химическом соревновании и в лыжном кроссе школа заняла 1-е место по области».

Недостатки в работе школы касались проблемы обеспеченности кадровым составом: «1. Отсутствие постоянных врачей-преподавателей. 2. Практические занятия по клиническим дисциплинам ведутся врачами, не читающими в школе, как, например, по внутренним болезням, по детским и т. д.». Это было связано с тем, что «школа имеет своих штатных 8 преподавателей, 5 из которых - мужчины и 3 женщины, один кандидат партии, трое имеют высшее образование, остальные среднее».



Отчет фельдшерско-акушерской школы 1940 г.

Своеобразным приложением был лаконичный документ: «Наркомздрав Каз. ССР. Отделу медобразования. Краткое объяснение к отчету. В Кустанайской медфельдшерской школе на 1 сентября 1940 года состояло 429 студентов. На 1 января 1941 года школа имеет всего 260 студентов. На 1-x курсах - 95 человек, на 2-х и на 3-х - 98 человек. Всего отсеялось 169 чел., призваны в РККА 18 человек, в другой город переведено 10 человек, остальные 141 человек в связи с постановлением С.Н.К. СССР о платном обучении. Из общего числа студентов члены комсомола - учащиеся 203 человека, члены профсоюза - 230 человек».

Благодаря деятельности таких учебных заведений, как Кустанайская фельдшерская школа (аналогичные были созданы по всей стране), в начале Великой Отечественной войны смогли обеспечить необходимыми медицинскими кадрами и фронт и тыл.

Фотографии предоставлены музеем КВМК, архивом КОИКМ, ГАКО, за что автор весьма благодарен.

Автор - доктор исторических наук, профессор Костанайского регионального университета им. Ахмет Байтұрсынұлы