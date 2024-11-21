Как отмечали 10-летний юбилей Кустанайской фельдшерско-акушерской школы

Мы продолжаем цикл материалов о создании медтехникума в Кустанае, начатый статьями «С планом приема 100 человек» (№ 47 (1182) от 21.11.2024 г.) и «Зачет усвоен хорошо» (№ 51 (1186) от 19.12.2024 г.).

Семь кабинетов и подсобное хозяйство

Приказом Народного комиссариата здравоохранения Казахской ССР от 15 мая 1939 года было принято решение для организации юбилея Кустанайской фельдшерско-акушерской школы «создать комиссию в составе тт.: Вавилова (зав. облздрав) - председатель, Базанова - директор, Воробьева - преподаватель, Киселевой - преподаватель, Цыганкова - обл. медсант., Исенгалиева - студент».

Приказ по Кустанайской фельдшерской школе 16 мая 1939 г. ГАКО

Деятельность учебных заведений по подготовке медицинских кадров находилась под пристальным вниманием госорганов. Процитируем постановление Совета народных комиссаров Казахской ССР от 8 июня 1938 года: «О мероприятиях по подготовке среднего медицинского персонала в республике. Совет народных комиссаров отвечает, что вследствие отсутствия большевистского руководства со стороны Наркомздрава (т. Каракулова) и его местных органов о выращивании средних медицинских кадров план подготовки среднего медицинского персонала систематически не выполняется. Школы не обеспечены преподавателями. В большинстве средних медицинских учебных заведений студенты не получают необходимой производственной практики. Со стороны областных исполнительных комитетов наблюдается недооценка значения средних медицинских учебных заведений и не оказывается им необходимая помощь. Отдельные облисполкомы и горсоветы (Кустанайский, Кзыл-Ординский, Западно-Казахстанский) отбирают помещение медицинских школ и общежития студентов, что способствует еще большему ухудшению качества работы».

Кустанайской фельдшерской школе досталось наследие акушерского техникума Наркомздрава КазАССР, открытого 18 декабря 1929 года. К своему 10-летнему юбилею школа имела следующие кабинеты: анатомо-физиологический, патологоанатомический, биологический, акушерство-гинекология, историко-географический, химико-фармакологический, физический.

Регулярно с началом каждого учебного года происходили назначения на должности заведующих кабинетами. Так, одним приказом от 27 сентября 1939 года решено было: «Преподават. Исмагилову Ш. Г. с 1/09 с/г. назначить зав. химич. кабинет., Назбекова О. А. - физическим кабинетом, Кишкину - биолог. кабинет., Ольховского Е. Е. зав. военным кабинет.».



На занятии фельдшерско-акушерской школы по предмету анатомия в 1930-х гг. Музей КВМК

В 1939 году при школе было организовано подсобное хозяйство. Оно имело крупный рогатый скот, овец, лошадей, располагаясь в 15 км от города на земельном участке, принадлежащем ранее Аракарагайскому лесничеству. Цель - поставка сельхозпродуктов в больницы города, а в особенности для поддержки питания учащихся фельдшерско-акушерской школы.

Список личного состава

Список личного состава Кустанайской фельдшерской школы на 25 февраля 1938 года дает нам возможность установить имена руководства, административно-хозяйственного персонала и основного состава преподавателей. Процитируем: «Базанов Андрей Илларионович - директор, Нарбеков Омар Алсевич - заведующий учебной частью, Исмагулов Сыздык - секретарь, Давыдова Лидия Николаевна - секретарь учебной части, Иванов Павел Петрович - помощник директора по хозяйственной части, Мартынов Василий Герасимович - бухгалтер, Альфемцева Августа Порфирьевна - счетовод, Семорова Анна Денисовна - заведующая столовой, Триполиц Екатерина Давыдовна - библиотекарь».

Преподавательский состав из восьми человек: «Горин Николай Григорьевич - преподаватель, Исмагилова Шараф Галеевна — преподаватель, Ланге Станислав Казимирович - инструктор физкультуры, Мухамеджанов Хусаин Мухамеджанович - преподаватель, Ольховский Ефим Ефимович - инструктор военного дела, Сайфи Хадича Закировна - преподаватель, Тененякин Андрей Кондратьевич - преподаватель, Шульгина Зоя Никоновна - преподаватель».

Директор Андрей Илларионович Базанов, окончивший в 1933 г. в Москве институт красной профессуры, по образованию был преподавателем истории, идеологическим работником. Биографические данные: «Род. 30.10.1903 в д. Шимайха Ново-Петровского р-н Московской губ., русский, член ВКП(б) с 01.1926 (п. б. 2922244), рабочий печатник, Москва (1915-31); печатник типографии Замоскворецкого райсовета (1920); учащийся института красной профессуры, Москва (1931-33); директор Кустанайского мед. техникума (1933-40)».

В архиве сохранились документы за 1939 год, где отражены данные на «преподавателей-часовщиков мед. фельдшерской школы», что свидетельствует о широком привлечении совместителей, ведущих специалистов-практиков городских больниц и других учебных заведений. Судя по первому документу, в феврале значилось 15 человек. В другом документе, заверенном заведующим учебной частью 25 мая, даны сведения на 23 специалиста. Увеличение количественного состава произошло за счет привлечения специалистов, которые руководили практикой обучающихся.

Фотография «Выпуск фельдшеров Кустанайский фельдшерской школы. Июнь 1939 год» позволяет установить преподавательский состав того времени.

Верхний ряд слева направо: А. А. Мясников, М. П. Воробьев, Е. Ф. Киселева. И. И. Денисенко, П. П. Иванов, А. И. Базанов, М. М Спиридонова, Т. П. Сухин, Н. П. Воробьев, А. И. Цветкова, А. А. Иванова.

Второй ряд: М. У. Жидких, А. В. Карасева, А. К. Тененякин, Х. М. Мухамеджанов, Х. З. Сайфи, О. А. Нарбеков, Е. Е. Ольховский, Н. А Иванова, А. И. Воронова, Ш. Г. Исмагилова, З. Н. Шульгина. Туйтенов.

Третий ряд: А. И. Вейнцман, В. П. Биненда, А. М. Ибрагимова.

Четвертый ряд: Исимгалиев, Курмашев.

Выпуск фельдшеров Кустанайский фельдшерской школы июнь 1939 г. Музей КВМК



В школе в основной массе обучались девушки, причем их взаимоотношения с юношами были под бдительным контролем администрации. Об этом свидетельствует один из документов. «За нетактичное поведение к девушкам, за нарушения внутреннего распорядка в школе студентам 3-го курса (фамилии трех юношей-студентов - Авт.) выносится строгий выговор с последним предупреждением, - строго указывалось в приказе № 121 от 20 декабря 1939 года. - В случае повторения немедленно будут исключены из школы».

Высокие показатели

В довоенный период регулярно выходили распоряжения о поощрении преподавателей школы. Так, «согласно приказу, зав. уч. части фельд. школы от 29 июня 1939 года за добросовестную преподавательскую работу и высокие показатели премируются следующие преподаватели:

Горин Н. Г. - патефоном. Сайфи Х. З. - шкафом. Воробьев Н. П. - велосипедом. Иванова Н. А. - фотоаппаратом. Сараева В. Н. -/-/- Киселева Е. Ф. -/-/- Денисенко И. И. - 200 руб. Исмагилова Ш. Г. - 150 руб. Тененякин А. К. -/-/- Мухамеджанов Х. -/-/».

Специалисты с дипломом фельдшера проходили в предвоенные годы различные курсы повышения квалификации. Одним из них в 1939 году был Срымбет Мухтабаевич Мухамедьяров.

Удостоверение фельдшеру Мухамедьярову Срымбету. 16 августа 1939 г. КОИКМ



Вот текст удостоверения, выданного ему 16 августа 1939 года Народным комиссариатом здравоохранения: «Настоящее удостоверение выдано фельдшеру Мухамедьярову Срымбету выпуска 1939 года в том, что он состоял слушателем одномесячных курсов организаторов здравоохранения (зав. райздравотделами) при учебно-курсовой базе Наркомздрава с 16.VII по 16.VIII 1939 г. Тов. Мухамедьяров С. прослушал установленные учебным планом дисциплины (теорию, практику) и окончил указанные курсы с хорошей успеваемостью».

Благодаря упорному добросовестному труду сотрудников и студентов техникум к 1939 году выпустил 270 специалистов среднего звена. В области не было еще специалистов среднего звена по санитарной службе.

В настоящее время Костанайский высший медицинский колледж (как правопреемник фельдшерской школы) бережно хранит в своем историческом музее уникальные исторические документы, отмечает свое 95-летие и готовит свой 100-летний юбилей.

Фотографии предоставлены музеем КВМК, архивом КОИКМ, ГАКО, за что автор весьма благодарен.

Автор - доктор исторических наук, профессор Костанайского регионального университета им. Ахмет Байтұрсынұлы.

Преподаватели-часовщики. Май 1939 г.