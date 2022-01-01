Хотела бы поблагодарить врачей неравнодушных и ответственных.

27 февраля вызвала скорую помощь в с. Мичуринское. Приехал врач Кенжетай Барамбаевич Стыбаев. Были сильные боли, ни встать, ни сесть, ни крикнуть, в жар бросало, теряла сознание, потом морозило. Думала, врач сделает укол и уедет, как это часто бывает. Он сказал: «Надо срочно в больницу на осмотр к хирургу». И на носилках выволокли в машину и далее в городскую больницу. Там меня не хотели принимать, так как привезли из Мичурино, но он сделал все возможное и дождался, пока пришел хирург. А далее звонил маме и узнал, как и что у меня. Огромная благодарность ему! Это человек с огромным сердцем и ответственностью в работе! Благодарю вас, Кенжетай!

У меня оказался перетонит, внематочная, разрыв трубы. Все было экстренно, как в некоторых сериалах. Операцию мне сделал Азамат Ермекович Жуматаев. Это суперский врач! Спасибо ему огромное! Очень внимательный и заботливый врач к своим пациентам!

Спасибо этим врачам за мою жизнь! Успехов вам в своем деле! Вы всех нас воодушевили. Вы в наших сердцах.

Также благодарю персонал отделения гинекологии городской больницы.

Юлия ОЛЕЙНИЧЕНКО, с. Мичуринское, Костанайский р-н